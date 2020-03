Neuer Vorstand bei den Genossen

Die institutsübergreifende, ehrenamtlich organisierte Bezirksvereinigung der Volksbanken und Raiffeisenbanken im Bezirk Ravensburg-Bodensee-Sigmaringen repräsentiert 10 selbstständige Banken. Nach dem genossenschaftlichen Grundprinzip: „Was einer nicht schafft, schaffen viele”, arbeiten die Banken seit Jahrzehnten eng zusammen. Sei es bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben, bei der überbetrieblichen Weiterbildung, bei der Ausbildung angehender Banker und auch bei den Herausforderungen der Digitalisierung gehen die Banken Hand in Hand.

Hanser will vor allem die Anliegen der kleineren Banken in der Vereinigung vertreten. „Als Vorstand einer kleineren Bank kann ich die spezifischen Anforderungen sehr gut in die Vorstandsarbeit einbringen. Ich freue mich schon auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinen Vorstandkollegen“, so Hanser.

Der BZV-Vorstand setzt sich aktuell zusammen aus Franz Schmid Vorstandsvorsitzender (Volksbank Altshausen), Jürgen Strohmaier (Volksbank Friedrichshafen-Tettnang), Klaus Remensperger (Volksbank Bad Saulgau) sowie Lothar Hanser (Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren).