Neues Fachbuch für Executive Assistants: Samuel Glöggl veröffentlicht Leitfaden für komplexe Geschäftsreisen

München, 28. Oktober 2026 – Wenn Vorstandsreisen, Investoren-Roadshows oder internationale Delegationsbesuche scheitern, liegt die Ursache selten beim Langstreckenflug selbst, sondern an den Schnittstellen am Boden: unklare Treffpunkte am Terminal, zu knapp kalkulierte Umsteige- und Ausstiegszeiten, Zahlendreher in Flugnummern oder fehlende Rückfallebenen bei Verspätungen. Mit dem englischsprachigen Fachbuch „The Executive Travel Playbook for Assistants: Checklists, Templates and Insider Protocols for Flawless Executive Trips, from a Chauffeur Company Founder“ veröffentlicht Samuel Glöggl, Gründer und Geschäftsführer des Münchner Chauffeurdienstes Samuelz (Glöggl GmbH), erstmals ein systematisches Tür-zu-Tür-Handbuch für Executive Assistants, Personal Assistants, Chiefs of Staff und Travel Manager. Zum Buchstart ist die digitale Kindle-Ausgabe vom 28. Oktober bis einschließlich 1. November 2026 kostenfrei über Amazon erhältlich.

Die Publikation betrachtet die Planung von Geschäftsreisen aus einer Perspektive, die in klassischer Management- und Assistenzliteratur bislang kaum dokumentiert ist: aus der operativen Leitstelle (Dispatch) und vom Fahrersitz des Executive-Bodentransports. Seit 2015 koordiniert Samuelz Chauffeurfahrten für Vorstände, Kanzleien, Family Offices und Event-Agenturen und führt heute rund 1.200 Fahrten pro Jahr in mindestens neun Ländern durch. In den vergangenen vier Jahren wurden dabei über 1.000 Fahrten ohne einen einzigen für den Fahrgast spürbaren Zwischenfall abgewickelt.

„Reisebestätigungen dokumentieren einzelne Teilleistungen, aber eine Führungskraft erlebt eine Reise immer als zusammenhängende Kette von Tür zu Tür“, erklärt Autor Samuel Glöggl. „Ein rein automatisiertes Flugtracking ohne menschliche Plausibilitätsprüfung erkennt beispielsweise keinen Zahlendreher in der Flugnummer. Unser Buch gibt Assistenzen genau die Protokolle und Fragelisten an die Hand, mit denen eine professionelle Disposition solche Risiken vorab ausschließt.“

In elf praxisnahen Kapiteln behandelt das Werk unter anderem den Aufbau belastbarer Reisenden-Profile unter strenger Datensparsamkeit, realistische Zeitpuffer vom Flugzeug-Gate bis zum Fahrzeug an internationalen Drehkreuzen (wie München, Frankfurt, London Heathrow, New York JFK und Dubai), die Abgrenzung zwischen General Aviation Terminals (FBOs), VIP-Flügeln und regulären Linienankünften sowie ein zehnminütiges Eskalations- und Recovery-Protokoll bei Flugausfällen, Streiks oder kurzfristigen Planänderungen. Ergänzt wird das Buch durch das „Executive Travel Toolkit“ mit 15 direkt einsetzbaren Checklisten und Briefing-Vorlagen – darunter das Chauffeur Booking Brief, ein 15-Punkte-Prüfbogen zur Dienstleisterauswahl, eine einseitige Reiseplan-Vorlage (One-Page Itinerary) sowie ein Entscheidungsbaum für akute Reiseunterbrechungen.

„The Executive Travel Playbook for Assistants“ (171 Seiten) ist ab sofort international über Amazon als Kindle-eBook (ASIN B0HP7943FK, regulär 8,92 Euro bzw. 9,99 US-Dollar; vom 28.10. bis 01.11.2026 im Rahmen einer Einführungsaktion kostenfrei für 0,00 Euro), als Taschenbuch (ISBN 979-8165063084, 19,09 Euro) sowie als gebundene Hardcover-Ausgabe (ISBN 979-8165063336, 33,42 Euro) erhältlich: https://www.amazon.de/dp/B0HP7943FK