Neuigkeiten im Bankentest 2027: Verlässliche Beratung trifft auf digitale Vorsorgekompetenz

Neuigkeiten im Bankentest 2027 – „BESTE BANK vor Ort“: Kontinuität in der Beratung, neue Maßstäbe bei der Altersvorsorge

Auch im Jahr 2027 bleibt der Bankentest „BESTE BANK vor Ort“ seiner bewährten Grundidee treu. Verbraucher sollen eine verlässliche Orientierung bei der Suche nach einer leistungsstarken Bank erhalten, während Banken die Möglichkeit bekommen, ihre Qualität aus Kundensicht objektiv bewerten zu lassen. Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung setzt deshalb weiterhin auf standardisierte Testfälle, verdeckte Testkunden und einen einheitlichen Frage- und Analysebogen. Die hohe Vergleichbarkeit der Ergebnisse über mehrere Jahre hinweg ist und bleibt ein wesentlicher Bestandteil des Testkonzepts. Gleichzeitig wird der Bankentest dort weiterentwickelt, wo sich die Bedürfnisse der Kunden und die Anforderungen an die Finanzbranche verändern.

Das Motto für das Jahr 2027 lautet deshalb: „Verlässliche Beratung. Digitale Orientierung. Starke Vorsorge.“

Bewährte Methodik sorgt für Vergleichbarkeit

Der Bankentest „BESTE BANK vor Ort“ gehört mittlerweile zu den etabliertesten Qualitätstests im deutschen Bankenmarkt. Seit vielen Jahren werden Banken anhand einer einheitlichen Methodik bewertet, die die gesamte Kundenreise eines Privatkunden betrachtet; vom ersten digitalen Kontakt über die Terminvereinbarung bis hin zum persönlichen Beratungsgespräch und der Nachbetreuung. Diese Methodik hat sich bewährt und bleibt auch 2027 im Kern erhalten. Auch der Testfall wird grundsätzlich beibehalten. Die Testkunden suchen weiterhin eine neue Hausbank, interessieren sich für ein Girokonto und möchten regelmäßig Geld sparen und Vermögen aufbauen. Dadurch bleibt die Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Vorjahre gewährleistet. Gleichzeitig spiegelt das Szenario die Realität vieler Verbraucher wider, die auf der Suche nach einem langfristigen Finanzpartner sind.

Altersvorsorge rückt stärker in den Mittelpunkt

Während die Beratungsqualität und Kundenorientierung unverändert wichtige Bestandteile des Bankentests bleiben, wird der Digital-Check für das Jahr 2027 deutlich weiterentwickelt. Grund hierfür sind mehrere Entwicklungen, die den Finanzmarkt nachhaltig prägen. Die Einführung des Altersvorsorgedepots zum 1. Januar 2027, die aktuellen Empfehlungen der Rentenkommission sowie zahlreiche Studien zur finanziellen Situation der Bevölkerung verdeutlichen die steigende Bedeutung privater Vorsorge.

Gleichzeitig zeigen die Untersuchungen der Gesellschaft für Qualitätsprüfung, dass viele Verbraucher zwar grundsätzlich Interesse an Altersvorsorge und Vermögensaufbau haben, jedoch häufig Schwierigkeiten besitzen, geeignete Informationen zu finden und einzuordnen. Für Banken entsteht daraus eine neue Verantwortung. Kunden erwarten heute nicht nur Produkte und Beratung, sondern bereits vor dem ersten Termin digitale Orientierung, verständliche Informationen und konkrete Hilfestellungen.

Der Digital-Check 2027 wird umfassend überarbeitet

Bereits in den vergangenen Jahren war der Digital-Check ein wichtiger Bestandteil des Bankentests. Bewertet wurden unter anderem die Auffindbarkeit relevanter Informationen, die Nutzerfreundlichkeit der Internetseite sowie digitale Service- und Kontaktmöglichkeiten.

Im Jahr 2027 wird dieser Bereich deutlich erweitert und noch stärker auf die Bedürfnisse von Kunden ausgerichtet, die sich mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen.

Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem folgende Fragestellungen:

Wie sichtbar und verständlich positioniert sich die Bank zum Thema Altersvorsorge?

Werden Verbraucher aktiv bei der Orientierung unterstützt?

Sind Informationen zu Rentenlücke, Vermögensaufbau und langfristiger Finanzplanung leicht auffindbar?

Werden moderne Vorsorgekonzepte verständlich erklärt?

Gibt es digitale Hilfsmittel, Rechner oder Inhalte zur Vorsorgeplanung?

Wie gut gelingt die Verknüpfung zwischen digitalen Informationen und persönlicher Beratung?

Ziel ist es nicht, einzelne Produkte zu bewerten. Vielmehr soll analysiert werden, wie gut Banken ihre Kunden bereits vor dem ersten Gespräch bei einem der wichtigsten Finanzthemen überhaupt unterstützen.

Die Erkenntnisse der NextGen Studie fließen in die Weiterentwicklung ein

Eine wichtige Grundlage für die Überarbeitung des Digital-Checks bildet die NextGen Studie der Gesellschaft für Qualitätsprüfung. Die Ergebnisse zeigen, dass junge Menschen heute deutlich früher über Themen wie Vermögensaufbau, ETF-Sparen und Altersvorsorge nachdenken als häufig angenommen wird. Gleichzeitig nutzen sie digitale Kanäle intensiv, erwarten aber weiterhin persönliche Ansprechpartner für komplexe Entscheidungen. Besonders interessant ist dabei die Erkenntnis, dass die Mehrheit der jungen Erwachsenen digitale Informationsangebote und persönliche Beratung nicht als Gegensätze betrachtet. Vielmehr wünschen sie sich eine intelligente Verbindung beider Welten.

Diese Erwartungshaltung wird künftig auch im Bankentest berücksichtigt. Banken, die digitale Orientierung mit hochwertiger persönlicher Beratung verbinden, werden sich im Wettbewerb zunehmend differenzieren können.

Beratungsqualität bleibt der zentrale Erfolgsfaktor

Trotz aller Weiterentwicklungen bleibt eine Erkenntnis unverändert: Gute Beratung darf kein Zufall sein. Deshalb behalten die Kategorien Kundenorientierung und Beratungsqualität auch im Bankentest 2027 ihre zentrale Bedeutung. Die Qualität des Gesprächs, die Analyse der individuellen Situation sowie die Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu erklären, bleiben wesentliche Erfolgsfaktoren für eine erfolgreiche Finanzberatung. Vor allem beim Thema Altersvorsorge zeigt sich, dass digitale Informationen allein häufig nicht ausreichen. Verbraucher benötigen Orientierung, Einordnung und Unterstützung bei langfristigen Entscheidungen. Die persönliche Beratung bleibt deshalb ein unverzichtbarer Bestandteil einer modernen Kundenbeziehung.

Mehr Relevanz für Verbraucher und Banken

Mit der Weiterentwicklung des Digital-Checks reagiert der Bankentest „BESTE BANK vor Ort 2027“ auf die aktuellen Herausforderungen des Finanzmarktes, ohne seine bewährten Stärken aufzugeben. Für Verbraucher entsteht dadurch eine noch bessere Orientierung bei der Auswahl einer Bank. Für Banken bietet der Test weiterhin eine objektive Möglichkeit, die eigene Leistungsfähigkeit mit dem Wettbewerb zu vergleichen und Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Die Kombination aus Kontinuität in der Methodik und einer konsequenten Anpassung an aktuelle Kundenbedürfnisse macht den Bankentest auch im Jahr 2027 zu einem relevanten Qualitätsmaßstab für die deutsche Bankenlandschaft. Denn die Bank der Zukunft überzeugt nicht nur durch eine sehr gute Beratung im Gespräch, sondern bereits durch die Qualität der Orientierung, die sie ihren Kunden im digitalen Raum bietet.

Hier geht´s zu den Ergebnissen „BESTE BANK vor Ort“: https://gepruefte-beratungsqualitaet.de/

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH zählt zu den führenden unabhängigen Testinstituten für Beratungsqualität und Kundenorientierung in der deutschen Finanzbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen wissenschaftlich fundierte Analysen, Praxistests und Studien zu den Themen Beratung, Service, Digitalisierung, Baufinanzierung, Vermögensberatung, Finanzbildung und Kundenerlebnis.

Mit ihren bundesweiten Testreihen wie „BESTE BANK vor Ort“, „SEHR GUT in der Baufinanzierung“, den Private-Banking-Tests sowie den NextGen-Analysen untersucht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung jährlich mehrere tausend Kundenkontakte und digitale Berührungspunkte. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen sowohl Verbrauchern als Orientierungshilfe als auch Finanzinstituten als Grundlage zur Weiterentwicklung ihrer Beratungs- und Servicequalität.

Darüber hinaus veröffentlicht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung regelmäßig Fachbeiträge, Studien und Marktanalysen zu aktuellen Entwicklungen im Banking und engagiert sich insbesondere für die Stärkung der Finanzbildung sowie die Förderung einer kundenorientierten Beratungskultur.

Getreu dem Unternehmensmotto „Weil wir Qualität prüfen.“ verfolgt sie das Ziel, Qualität sichtbar, vergleichbar und nachhaltig wirksam zu machen.