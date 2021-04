New Media AV distribuiert Inogeni

Der Nürnberger Pro-Video-Distributor New Media AV vertreibt ab sofort in der DACH-Region die Konverter, Scaler und Bildmischer des kanadischen Herstellers Inogeni, der sich auf Videokonferenz- und Videokommunikationsprodukte spezialisiert hat.Die Produkte von Inogeni kommen zur Anwendung bei Videokonferenzen, der Aufzeichnung von Lesungen, der medizinischen Bildverarbeitung, VR-Produktion und in vielen anderen Bereichen, die multiple Bildquellen benötigen. Inogeni-Geräte ermöglichen eine bessere und individuellere Onlinekommunikation über Programme wie Zoom, Skype, Facebook Live, YouTube, WebEx, GoToMeeting, BlueJeans, Vidyo, Google Meet, vMix, Wirecast, Livestream und viele mehr.Der Hersteller hat sich zum Ziel gesetzt, die Erfahrung virtueller Meetings zu verbessern und die verwendeten Produkte dabei gleichzeitig simpel in ihrer Bedienbarkeit zu halten. Alle Inogeni-Produkte werden in Kanada entworfen und hergestellt.?Mit New Media AV als Distributor haben wir einen Partner gefunden, der die richtige Mischung aus guter Vernetzung und Fachkompetenz mitbringt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit?, sagt Gilles Chouinard, Präsident von Inogeni.?Mit den Konvertern und Scalern von Inogeni erweitern wir unser Portfolio auf dem Gebiet der Unternehmenskommunikation ? einem Bereich, der im Laufe des letzten Jahres immens an Bedeutung gewonnen hat. Arbeiten aus dem Homeoffice ist mittlerweile zur Normalität geworden und ein fester Teil des Geschäftslebens?, sagt Johannes Bauer, einer der beiden Geschäftsführer von New Media AV.?Die Inogeni-Produkte bestechen durch ihre einfache Bedienbarkeit, sind kompatibel mit Windows, Mac OS und Linux und integrieren sich dadurch hervorragend in die Video-Umgebungen jedes Unternehmens, das seine Videokonferenzen aufwerten möchte?, ergänzt Tobias Trummer, ebenfalls Geschäftsführer von New Media AV.Die Konverter und Mischer von Inogeni werden ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz von New Media AV über den Fachhandel vertrieben.