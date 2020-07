New Work SE: TAM Akademie erhält als erstes Unternehmen New Work Arbeitgebersiegel

Das von der NEW WORK SE und der Handelshochschule Leipzig entwickelte Siegel zeichnet Unternehmen aus, die ein mitarbeiterorientiertes Arbeitsumfeld schaffen.

Berlin, 29.07.2020 – Hier wird New Work gelebt.

Die TAM Akademie GmbH, eine der renommiertesten Weiterbildungsakademien Deutschlands und Anbieter der mit dem Europäischen Trainingspreis ausgezeichneten Ausbildung zum zertifizierten New Work Facilitator ( www.trainer-akademie.de/new-work-facilitator), hat sich für das NEW WORK ARBEITGEBERSIEGEL qualifiziert.

Das neue Siegel wird in diesem Jahr erstmals an Unternehmen verliehen, die die organisatorischen, technischen und kulturellen Voraussetzungen für ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld schaffen, in dem Beschäftigte eigenverantwortlich zusammenarbeiten und ihre Potenziale frei entfalten können. Kurzum: Das Siegel zeichnet Unternehmen aus, die New Work wirklich leben.

Das Siegel sowie die dazugehörigen Bewertungskriterien hat die NEW WORK SE (vormals XING SE) gemeinsam mit der renommierten Handelshochschule Leipzig (HHL) entwickelt. Es beurteilt New Work nach quantifizierbaren Kriterien und berücksichtigt die Dimensionen individuelle Weiterentwicklung, Transparenz und Wertschätzung, Führungsverhalten und Organisation sowie der Haltung im Unternehmen (nach qualitativen Maßstäben). In die Analyse sind dabei die Arbeitgeberperspektive – anhand der Auswertung eines umfangreichen Fragebogens – sowie die Perspektive der Mitarbeiter auf Basis verschiedener Daten der Plattform kununu (Kulturkompass, Unternehmensbewertungen) eingeflossen.

“Wir freuen uns sehr, dass wir das NEW WORK ARBEITGEBERSIEGEL erhalten haben und damit zeigen können, dass wir das, was wir lehren, auch wirklich selbst leben! New Work Methoden und Tools wie Führungskräfteentwicklung sind eben nur ein Schritt auf dem Weg zu echter New Work. Es geht um das Mindset dahinter und darum, den Menschen und den Sinn wieder in den Fokus zu rücken! Nur so kann echte Transformation geschehen.”, sagt Lorenz Illing, Geschäftsführer der TAM Akademie.

Bereits seit langer Zeit engagiert sich die TAM Akademie für ein überdurchschnittlich mitarbeiterorientiertes Umfeld – dazu zählt unter anderem die hauseigene Ausbildung zum New Work Facilitator, in der Organisationsentwickler*innen, Führungskräfte und Trainer*innen zu Transformationsbegleiter*innen im New Work Bereich ausgebildet werden.

Höchste Qualitätsstandards:

Handelshochschule Leipzig begleitet Qualifizierungsprozess

Das neue Siegel wird in diesem Jahr erstmals vergeben. Am Qualifizierungsprozess teilnehmen können Unternehmen aller Größenordnungen, die bereits verschiedene Facetten von New Work leben. Vergeben wird das Siegel nach einem Qualifizierungsprozess, den die Handelshochschule Leipzig (HHL) entwickelt hat und als unabhängiger, wissenschaftlicher Partner extern begleitet. Neben dem Siegel erhalten die Unternehmen jeweils einen detaillierten Abschlussreport, der auswertet, wie sie als Unternehmen in den verschiedenen Dimensionen abschneiden. “Das NEW WORK ARBEITGEBERSIEGEL belohnt Unternehmen für ihre unterschiedlichen Ansätze, eine Arbeitswelt zu schaffen, in der sich Menschen selbst verwirklichen und ihre Potenziale entfalten können. Es soll das geleistete Engagement von Unternehmen würdigen und sie dabei unterstützen, dieses auch zu zeigen”, so Kristina von Domarus, Director Partnerships bei der NEW WORK SE.Weitere Infos zum NEW WORK ARBEITGEBERSIEGEL unter https://arbeitgebersiegel.new-work.se Weitere Infos zur wissenschaftlichen Methodik der Handelshochschule Leipzig https://nachrichten.idw-online.de/2020/06/24/new-work-arbeitgebersiegel-hhl-untersucht-die-qualitaet-der-neuen-arbeitswelt/