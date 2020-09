News und Information in AR: Mediengruppe RTL beginnt Test-Programm mit Start-up tagSpace

– Integration klassischer Nachrichteninhalte in AR-App – Aufbau von Themen-Specials in AR an speziellen Orten

Die Mediengruppe RTL Deutschland startet einen Inhalte-Test zum Thema Augmented Reality mit dem australischen Start-up tagSpace (https://tagspace.com). Das Software-Unternehmen mit Sitz in Brisbane bietet eine eigens entwickelte Lösung für ortsbezogene AR-Erlebnisse in Städten, Stadien, auf Festivals und anderen Großveranstaltungen.

Über eine Plug-In-Applikation könnten als möglicher Ansatzpunkt für die Mediengruppe RTL Top-News und der Livestream von ntv direkt in Standorte integriert werden, an denen klassischerweise Nachrichten konsumiert werden, wie beispielsweise am Kölner Hauptbahnhof. In einer weltweiten Premiere soll zudem getestet werden, den ntv-Livestream direkt innerhalb eines AR-Tags zu streamen. Der neue Ansatz stellt somit eine vielversprechende Möglichkeit dar, die analoge mit der digitalen Welt zu verknüpfen: Während der Blick durch die Kamera die reale Weltumgebung zeigt, bindet die AR-Technologie Computergrafiken ein, um zusätzliche Informationen über das Gesehene zu zeigen. Als weitere Integration innerhalb eines Prototypen sind die Entwicklung von AR-Themen-Specials an beispielsweise historischen Orten wie der Berliner Mauer geplant.

Zustande gekommen ist die Partnerschaft über ein Accelerator Programm. Dabei ist die Mediengruppe RTL Partner bei der gemeinsame Suche und Förderung von 5G Technologie-Anwendungen mit Quake Europe und hubraum, dem Technologie-Inkubator der Deutschen Telekom. Das Programm wurde von der Telekom speziell für junge Gründer mit guten Ideen aus den Bereichen Gaming, Sport, Musik oder Augmented Reality aufgesetzt. Möglich werden solche Anwendungen durch die neuen 5G-Netze der Telekom.

Philipp Trunk, Head of Innovation Strategy & Processes der Mediengruppe RTL Deutschland: “Mit der Mediengruppe RTL verfolgen wir das Ziel der Local Hero im Informations- und Entertainment-Bereich zu sein. Das bedeutet für uns auch, die neuesten Medien-Entwicklungen und -Technologien aktiv mitzugestalten. Mit der Partnerschaft mit tagSpace können wir den Usern ganz neue standortbezogene Nachrichten-Erlebnisse bieten und gleichzeitig unseren First-Mover Status von ntv weiter ausbauen.”

Paul Simon Martin, CEO tagSpace: “Wir freuen uns unglaublich über die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom, ntv und dem führenden privaten Medienkonzern in Deutschland. Mit der Leistungsfähigkeit der tagSpace AR-Technologie und des 5G-Netzes der Deutschen Telekom leisten wir Pionierarbeit für eine neue Art und Weise, wie Inhalte mit Hilfe immersiver Technologien konsumiert werden können. Gemeinsam mit ntv werden wir den Nutzern ein völlig neues, mobiles Erlebnis für den Konsum von Informationen und Nachrichten bieten.”

Über tagSpace:

tagSpace steuert Engagement, Datenverkehr und Conversion mit Hilfe der standortbasierten erweiterten Realität (Augmented Reality). Als führendes Unternehmen in diesem Bereich macht es ihre eigens entwickelte Plattform für jeden einfach, eigene stadtweite AR-Erfahrungen in weniger als einer Stunde zu erstellen und auszutauschen, ohne dass Code benötigt wird. Ein typisches TagSpace-Erlebnis bietet den Benutzern einen thematischen Rundgang oder eine Schnitzeljagd durch eine Stadt mit Orten und Inhalten, die auf sie zugeschnitten sind. Durch einen erweiterten Kamerablick auf ihrem Handy genießen sie Live-Videos, Bilder, Informationen und Begegnungen mit 3D-animierten Charakteren an wichtigen Orten. Nach zwei Jahren im Entwicklungs-Modus startete tagSpace patentierte Plattform im Dezember 2017. Seitdem wurde tagSpace bereits von namhaften Unternehmen genutzt, um mehr als 50 AR-Stadt-Erlebnisse für Nutzer in 47 Ländern zu schaffen.

