Nicola Mining beginnt mit dem ersten Bohrprogramm in der Zone MB von Treasure Mountain und meldet intensive Mineralisierung

Nicola Mining Inc. (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Explorationsbohrprogramm 2026 (das „TM-Programm 2026“) bei Treasure Mountain begonnen hat. Treasure Mountain ist eine genehmigte Silbermine, die sich etwa 30 km nordöstlich von Hope (British Columbia) und rund drei Autostunden von Vancouver entfernt befindet. Die Mine wurde 2013 während einer Phase niedriger Silberpreise stillgelegt und in den Wartungs- und Erhaltungszustand versetzt. Ungeachtet der Aussetzung des Bergbaubetriebs ist Treasure Mountain ein Kern-Asset im Portfolio von Nicola geblieben, wobei das Unternehmen das Projekt in Erwartung eines günstigeren Silberpreisumfelds und einer geeigneten Gelegenheit zur Fortsetzung der systematischen Exploration weiterhin erhält.

Das TM-Programm 2026 umfasst Diamantkernbohrungen im Zielgebiet MB, einer bisher noch nicht bebohrten Zone etwa 1 km nordwestlich der historischen Silbermine Treasure Mountain (Abbildung 1). Das Unternehmen betrachtet das Zielgebiet MB als aussichtsreiches Explorationsziel für hochgradige Silber-Blei-Zink-Mineralisierungen, ähnlich denen, die in der historischen Mine vorgefunden wurden, wobei zusätzlich Kupfer und Gold vorkommen. Von 2019 bis 2022 entnahm Nicola Bodenproben und Gesteinsproben an der Oberfläche, die vielversprechende Ergebnisse lieferten und auf eine Silber-Blei-Zink-Kupfer-Gold-Mineralisierung entlang eines Gangsystems hindeuten, das an mehreren Stellen in Streichrichtung zutage tritt.

Positive Ergebnisse der Probenahmeprogramme 2019/2020 umfassen:

Probe 2100151: 813 g/t Ag, 0,52 g/t Au, 19 % Zn und 4,66 % Cu;

Probe 2100152: 105 g/t Ag und 1,18 % Cu; sowie

Probe 2100207 (entnommen aus dem zutage tretenden Gang): 1.300 g/t Ag, 2,59 g/t Au, 1,16 % Cu, 27,4 % Pb und 27,2 % Zn.

Die Bohrarbeiten für die Saison 2026 werden voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein, wobei die Analyseergebnisse bis zum Jahresende veröffentlicht werden sollen.

Das TM-Programm 2026 umfasst vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von ca. 800 m und zielt auf die Zone MB ab, ein Gebiet, das durch mineralisierte Gänge an der Oberfläche gekennzeichnet ist und bisher in der Tiefe noch nicht durch Bohrungen untersucht wurde. Das Unternehmen arbeitet bei der Durchführung des TM-Programms 2026 mit Western Exploration Diamond Drilling Ltd. zusammen. Die Bohrungen sind so konzipiert, dass sie zuvor beprobte Quarz-Sulfid-Gänge durchteufen und überprüfen, die entlang der Talachse von Nordost nach Südwest verlaufen.

Der Kern aus der ersten Bohrung wird derzeit beprobt und zur Multielementanalyse an AGAT Laboratories geschickt. Bei der visuellen Untersuchung des Kerns wurden Abschnitte mit intensiver Mineralisierung identifiziert, von denen Beispiele in Abbildung 2 dargestellt sind. Obwohl diese Beobachtungen geologisch ermutigend sind, ersetzen visuelle Einschätzungen nicht die Analyseergebnisse. Das Unternehmen wird die Analyseergebnisse nach Erhalt, Überprüfung und Auswertung gemäß seinen Offenlegungsvorschriften veröffentlichen.

KOMMENTAR DES CEO

Peter Espig, Chief Executive Officer von Nicola Mining, erklärte: „Treasure Mountain ist über einen langen Zeitraum hinweg, in dem die Bedingungen auf dem Silbermarkt keinen aggressiven Kapitaleinsatz rechtfertigten, ein wesentlicher Bestandteil des Assetportfolios von Nicola geblieben. Der Beginn der Bohrungen in der Zone MB markiert einen bewussten Übergang von der Erhaltung der Assets hin zu einer wertorientierten Exploration. Wir sind besonders ermutigt durch die Intensität der Mineralisierung, die im ersten Bohrkern beobachtet wurde; dennoch werden wir bei unserer Interpretation diszipliniert und auf die Analyseergebnisse ausgerichtet bleiben. Das TM-Programm 2026 wurde konzipiert, um zu prüfen, ob die an der Oberfläche ausbeißenden mineralisierten Gänge in der Tiefe Kontinuität und Ausmaß aufweisen. Positive Analyseergebnisse würden unser geologisches Verständnis der Zone MB erheblich verbessern und dazu beitragen, die nächste Explorationsphase bei Treasure Mountain zu definieren.“

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden von Will Whitty, P.Geo., Vice President of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das am Nasdaq Stock Market, der TSX Venture Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen besitzt eine 100%ige Beteiligung an einer genehmigten Aufbereitungsanlage samt Tailings-Anlage in der Nähe von Merritt in British Columbia und hat mit hochgradigen Goldprojekten Gewinnbeteiligungsvereinbarungen für die Erzförderung und -verarbeitung abgeschlossen. Die vollständig genehmigte Aufbereitungsanlage von Nicola kann sowohl gold- als auch silberhaltiges Aufgabematerial mittels Gravitation und Flotation verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem hochgradigen Kupferkonzessionsgebiet, das sich über mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon-Batholithen erstreckt und an Highland Valley Copper, die größte Kupfermine Kanadas, angrenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Im Namen des Board of Directors

„Peter Espig“

Peter Espig

CEO & Direktor

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Bill Cawker

Tel.: (604) 649-0080

E-Mail: info@nicolamining.com

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