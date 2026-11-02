Nicola schließt Bergbaukampagne 2026 im Goldprojekt Dominion Creek ab und beliefert Merritt mit Aufgabematerial für die Verarbeitung

Nicola Mining Inc. (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) (OTCQB: HUSIF) (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) freut sich, den Abschluss seiner Bergbaukampagne im Goldprojekt Dominion Creek („Dominion Gold“) sowie die Lieferung von rund 1.300 Tonnen hochgradigem Aufgabematerial zur Verarbeitung an die Aufbereitungsanlage Merritt in British Columbia bekannt zu geben.

Das Unternehmen geht davon aus, dass das aus Dominion Gold geförderte und von der Firma Red Eye Resources bereitgestellte Aufgabematerial zusammen mit dem Beschickungsmaterial, das im Rahmen der Vereinbarung mit Blue Lagoon Resources („Blue Lagoon“) verarbeitet wird, entsprechend zum Umsatz im vierten Quartal beitragen wird. Die Bergbaukampagne 2026 sollte ursprünglich Anfang Juli beginnen; der Start verzögerte sich jedoch geringfügig wegen der Mitte Juli erfolgten Anlieferung neu gekaufter Ausrüstung sowie zusätzlicher Minenerschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Auffindung von noch unentdeckten mineralisierten Erzgängen. Nachdem die Minenerschließung nunmehr abgeschlossen wurde und die wichtigsten Bergbaumaschinen eingetroffen und betriebsbereit sind, ist Nicola überzeugt, dass Dominion Gold gut aufgestellt ist, um im Jahr 2027 zu einer höheren Materialgewinnung und potenziellen Goldproduktion beizutragen. Diese Entwicklungen bilden die Grundlage für mehr Kontinuität in der Betriebsführung und eine stärkere Auslastung der Verarbeitungsinfrastruktur des Unternehmens in Merritt. Video-Link

Im Jahr 2026 konzentrierten sich die Bergbauaktivitäten auf drei mineralisierte Strukturen: den Erzgang Pit mit rund fünf Meter Durchmesser, den Erzgang 16 mit rund 1,5 Meter Durchmesser und den neu entdeckten Erzgang 16 East.[ii]

Mit der Ende Juli auf einem Bagger vom Typ CAT 336 montierten Traxxon-Bohranlage (siehe Abbildung unten) konnten die Abbauarbeiten um einiges effizienter gestaltet werden. Die Anlage soll einen produktiveren Erzabbau während der Kampagne 2027 ermöglichen.

Die aufgefundenen Erzgänge sind nach wie vor in mehreren Richtungen offen, und die Entdeckung zusätzlicher mineralisierter Strukturen während des Programms 2026 eröffnet Möglichkeiten für weitere geologische Untersuchungen und eine potenzielle Ausweitung der zukünftigen Abbauaktivitäten.

Peter Espig, CEO von Nicola Mining, erläutert: „Der Abschluss unserer Kampagne 2026 bei Dominion Gold markiert einen wichtigen Meilenstein in unserer Strategie, bei der es darum geht, gezielte Investitionen in Mineralprojekte innerhalb eines klar definierten Zeitrahmens in konkrete betriebliche Aktivitäten umzusetzen. In rund drei Jahren haben wir Dominion Gold von der Übernahme über die Minenerschließung bis hin zur Gewinnung von Massenproben gebracht und damit das Potenzial der Zusammenführung selektiver Bergbauprojekte mit der Aufbereitungsanlage Merritt, die uns zur Gänze gehört, aufgezeigt.[iii] Mit Blick in die Zukunft wollen wir weitere Übernahmekandidaten mit einem klaren Kurs in Richtung einer potenziellen Monetarisierung innerhalb von rund drei Jahren prüfen und gleichzeitig unser Explorationsportfolio weiter ausbauen. Diese Kombination aus kurzfristigen operativen Möglichkeiten, einer gut etablierten Aufbereitungsinfrastruktur und längerfristigem Explorationspotenzial bietet Anlegern differenzierte Chancen sowohl im Hinblick auf umsetzungsorientiertes Wachstum als auch auf Mineralentdeckungen.“

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden von Will Whitty, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Whitty ist Vice President of Exploration des Unternehmens.

GESCHICHTLICHER HINTERGRUND ZUM KONZESSIONSGEBIET DOMINION CREEK

Das Konzessionsgebiet Dominion Creek umfasst neun Mineralclaims (55 Einheiten) mit einer Gesamtfläche von rund 1.058 Hektar. Noranda Exploration Company Ltd. erwarb das Konzessionsgebiet im Jahr 1986 vom Prospektor N. Kencayd und führte anschließend diverse geologische, geochemische und geophysikalische Untersuchungen durch. Die daraus resultierenden Ergebnisse sprachen für eine Ausweitung der Liegenschaft. Zwischen 1987 und 1990 fand im Rahmen der Explorationsarbeiten eine erste geochemische Bachsedimentuntersuchung mit der Entnahme von 20 Proben statt. Anschließend folgte eine etwas umfangreichere geochemische Untersuchung des Bodens, bei der 3.399 Proben entnommen wurden. Noranda brachte außerdem 53 Diamantbohrlöcher über insgesamt 3.483,86 Meter in geringer Tiefe nieder, wobei die durchschnittliche Lochtiefe rund 65,7 Meter betrug. Schürfgrabungen im Bereich zusammenfallender geochemischer Blei-, Zink-, Kupfer-, Silber- und Goldanomalien im Boden führten zur Entdeckung einer Reihe von mineralisierten Quarzgängen.

Am 22. August 2003 wurde von der Firma Geospectrum Engineering ein technischer Bericht[iv] zum Projekt Dominion Creek abgeschlossen.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Bergbau- und Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange und der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen besitzt in der Nähe von Merritt (British Columbia) eine vollständig genehmigte Aufbereitungsanlage mit einer Tailings-Anlage, die in der Lage ist, gold- und silberhaltiges Aufgabematerial mittels Gravitation und Flotation aufzubereiten. Durch seine Gewinnbeteiligungsvereinbarungen im Bereich Bergbau und Aufbereitung mit hochgradigen Goldprojekten strebt Nicola an, diese Infrastruktur zu nutzen, um operative Möglichkeiten zu erschließen und gleichzeitig sein breiteres Portfolio an Mineralvorkommen auszubauen.

Nicola hält 100 % der Anteile am Projekt New Craigmont, einem Kupferexplorationsgebiet, das sich über mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Randes des Guichon-Batholiths erstreckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, angrenzt. Das Unternehmen hält zudem eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das aus 30 Mineralclaims und einer Mineralpacht mit mehr als 2.200 Hektar Grundfläche besteht.

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[i] Pressemitteilung von Red Eye Resources: Privat geführtes auf die Mineralexploration und Projektgenerierung fokussiertes Unternehmen mit Firmensitz in British Columbia. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von Prospektionsgebieten mit guten Aussichten auf Edelmetallvorkommen. News-Link

[ii] Präsentation: Link

[iii] Nicola hält für die ersten 10.000 Tonnen eine wirtschaftliche Beteiligung von 75 % an Dominion; danach geht das Projekt zu 100 % in den Besitz des Unternehmens über.

[iv] Makepeace, D. K., 2003. „Dominion Creek Project Technical Report“, erstellt für XMP Mining Ltd. Geospectrum Engineering, 22. August.

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