Niedrigzinsen: Jeder Deutsche verlor 2019 rund 347 Euro / Sparer in Europa verlieren seit 2011 zusammen 350,15 Milliarden Euro (FOTO)

Nie zuvor lag mehr auf der hohen Kante. Durchschnittlichverfügte jeder Deutsche 2019 über Einlagen in Höhe von 28.574 Euro – ein Anstiegum rund 4,6 Prozent zum Vorjahr (2018: 27.306 Euro). Weil die Banken allerdingskaum mehr Zinsen gewähren, verlieren die Deutschen trotzdem Geld. Werden dieZinserträge abzüglich der Inflation betrachtet, verlor jeder Bundesbürger 2019real 347,74 Euro. Diesen Wert berechnete das Fachportal Tagesgeldvergleich.netaktuell auf Basis der Zahlen der Europäischen Zentralbank (EZB). Alle Datenfinden sich unter https://www.tagesgeldvergleich.net/zinsradar/

Luxemburger verlieren 1.468,56 Euro pro Kopf

Mit einem Minus von 347,74 Euro pro Kopf stehen die Deutschen in der Eurozone

auf Platz 5. Den mit Abstand größten Zinsverlust fuhren die Luxemburger mit

-1.468,56 Euro ein. Dahinter folgen die Niederlande (-631,32 Euro), Österreich

(-397,66 Euro) und Belgien (396,76 Euro). In keinem der 19 betrachteten Staaten

schafften es die Bürger übrigens mehr ins Plus. Lediglich geringe Verluste gab

es für die Griechen (-26,56 Euro) und die Bewohner Zyperns (-0,11 Euro). Der

Durchschnitt in der gesamten Eurozone lag 2019 bei -211,36 Euro pro Kopf.

Deutsche erleiden 47 Prozent der realen Zinsverluste in Europa

Werden die realen Zinserträge des Jahres 2019 kumuliert, so erlitten die

Deutschen insgesamt einen Verlust von 28,8 Milliarden Euro. Seit dem Jahr 2011,

nach der Finanzkrise, häuften die Sparer hierzulande damit ein Zins-Minus von

164,96 Milliarden Euro an. Im europäischen Vergleich der absolute Negativwert

und mit 47,1 Prozent fast die Hälfe der negativen Zinserträge in der Eurozone.

Es folgen Italien mit -43,29 Milliarden Euro und Belgien (-40,01 Milliarden

Euro). Im Plus liegen wiederum nur Griechenland (11,04 Milliarden Euro) und

Zypern (2,47 Milliarden Euro). Die realen Zinserträge aller 19 Staaten summieren

sich zu einem Minus von 350,15 Milliarden Euro.

