Novastart: 10 KI-Agenten nutzen einen Computer zur selben Zeit, und Ihre Maus bleibt bei Ihnen

LOS ANGELES, Kalifornien, 26. Oktober 2026 — Novastart hat heute eine neue Art der Computernutzung durch KI angekündigt: Mehrere KI-Agenten können gleichzeitig Anwendungen bedienen, während der Nutzer am selben Computer weiterarbeitet.

Anstatt einem KI-Agenten die einzige Maus und Tastatur des Nutzers zu übergeben, stattet Novastart jeden Agenten innerhalb des Betriebssystems mit einem eigenen, unabhängigen Mauszeiger und einer eigenen Tastatur aus.

Es können bis zu 10 KI-Agenten zur selben Zeit arbeiten.

Auf der unendlichen Arbeitsfläche von Novastart erscheint jeder Agent mit einem eigenen beschrifteten Mauszeiger und einem eigenen Fenster. Nutzer sehen in Echtzeit, wie Agenten klicken, tippen und sich durch Anwendungen bewegen, und nutzen dabei weiterhin unabhängig ihre eigene Maus und Tastatur.

Das Ergebnis ähnelt eher einem Team digitaler Kollegen am selben Computer als der Übergabe des Rechners an einen einzigen KI-Assistenten.

„KI-Agenten sollten nicht erst Ihren Computer übernehmen müssen, um Ihnen zu helfen“, sagte Thomas Fraher, Mitgründer und CTO von Novastart. „Sie sollten weiterarbeiten können, während mehrere Agenten neben Ihnen arbeiten – und Sie sollten stets genau sehen können, was diese tun.“

Von einem KI-Assistenten zu einem Agententeam

Die meisten KI-Systeme, die Computer nutzen, arbeiten nacheinander. Ein Agent bekommt eine Aufgabe, übernimmt eine Oberfläche, führt eine Folge von Aktionen aus und gibt den Computer am Ende an den Nutzer zurück.

Novastart folgt einem anderen Modell: der gleichzeitigen Computernutzung.

Eine größere Aufgabe kann ein Nutzer an einen leitenden Agenten geben, der die Arbeit unter bis zu 10 Hilfsagenten aufteilen kann. Jeder Helfer hat eigene, unabhängige Eingabesteuerungen und kann in einer eigenen Anwendung oder einem eigenen Fenster arbeiten.

Ein Agent könnte etwa in Chrome recherchieren, während ein zweiter die Ergebnisse in einer Tabelle ordnet, ein dritter ein Dokument entwirft und ein vierter die Arbeit prüft – alles zur gleichen Zeit.

Der Nutzer bleibt die ganze Zeit über ein weiterer unabhängiger Teilnehmer am Computer.

KI-Arbeit vor aller Augen

Novastart widmet sich zudem einem weiteren Problem autonomer KI-Systeme: der Sichtbarkeit.

Viele KI-Agenten arbeiten im Hintergrund, weshalb Nutzer bis zum Abschluss einer Aufgabe kaum nachvollziehen können, was die Software gerade tut.

In Novastart spielt sich die Aktivität der Agenten auf derselben unendlichen Arbeitsfläche ab wie die Arbeit des Nutzers.

Jeder Agent besitzt einen sichtbaren Mauszeiger. Jede von ihm geöffnete Anwendung erscheint als gewöhnliches Fenster. Nutzer können die Aktionen eines Agenten live verfolgen, die Arbeit bei Bedarf unterbrechen oder selbst die Kontrolle über ein Fenster übernehmen.

„Autonomie muss nicht Unsichtbarkeit heißen“, sagte Fraher. „Je leistungsfähiger KI-Agenten werden, desto wichtiger wird es, dass Menschen sehen können, was diese Agenten tun, und die Kontrolle behalten.“

Ein Computer für Menschen und für KI

Anstelle des klassischen Desktops bietet Novastart eine unendliche Arbeitsfläche, auf der Anwendungen, Websites, Dokumente und weitere Arbeitsbereiche auf einer praktisch unbegrenzten Fläche Platz finden.

Nutzer können über die Arbeitsfläche schwenken, herauszoomen, um den gesamten Arbeitsbereich zu überblicken, und unterschiedliche Projekte auf getrennte Arbeitsflächen verteilen.

Von Beginn an wurde das Betriebssystem für mehrere unabhängige Nutzer ausgelegt – egal ob sie am Computer sitzen, sich aus der Ferne verbinden oder als KI-Agenten agieren.

Dank dieser Architektur können Menschen und KI-Systeme zur gleichen Zeit mit verschiedenen Anwendungen arbeiten, ohne ständig um denselben Mauszeiger, dieselbe Tastatur oder dasselbe aktive Fenster zu konkurrieren.

Aktuell unterstützt Novastart mehr als 30 Web-Anwendungen als eigenständige Fenster, darunter Chrome, Claude, ChatGPT, Gmail, Excel, WhatsApp und Notion.

Verfügbarkeit

Novastart ist jetzt unter Novastart (https://novastart.com/) mit den Tarifen Free, Pro und Team verfügbar.

Novastart lässt sich auf zwei Arten nutzen.

Die Novastart-App führt die vollständige Novastart-Umgebung in einem Fenster unter Windows 10 oder Windows 11 sowie auf Macs mit Intel-Prozessor aus.

Novastart OS kann außerdem per USB-Stick direkt als Betriebssystem auf Intel- und anderen x86-PCs installiert werden.

Über Novastart

Novastart ist ein Betriebssystem mit unendlicher Arbeitsfläche, auf dem Menschen, Teams und KI-Agenten gemeinsam auf einer geteilten Arbeitsfläche zusammenarbeiten.

Statt eines klassischen Desktops erhalten Nutzer bei Novastart einen unbegrenzten Arbeitsbereich, in dem Anwendungen, Websites und Dateien beliebig platziert werden können. Mehrere Menschen und KI-Agenten können mit unabhängigen Mauszeigern, Tastaturen und Fenstern gleichzeitig mit Anwendungen arbeiten.

Gegründet wurde Novastart von den Brüdern Thomas und Nick Fraher; das Unternehmen hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien.

Mehr erfahren unter https://novastart.com/

Pressekontakt

Thomas Fraher

Mitgründer und CTO, Novastart

support@novastart.com

818-334-4798

319 36th St, Manhattan Beach, CA 90266

https://novastart.com/