NSJ Antimony Corp (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ0) gibt den Abschluss des Phase-1-Bohrprogramms bekannt

NSJ Antimony Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ0) (das „Unternehmen“ oder „NSJ“) gibt den Abschluss der ersten Phase der Bohrungen auf seinem Projekt Antimony 2.0 in New Brunswick, Kanada, bekannt.

Highlights

11 Bohrlöcher (NQ-Durchmesser) über insgesamt 3.469 Meter wurden fertiggestellt.

Zwei Gebiete mit anomalen Antimon- und Goldgehalten in Bodenproben wurden überprüft.

Die Kernprotokollierung und Probenauswahl sind im Gange.

Bohrungen und nächste Schritte

Ziel der Bohrungen war es, das mit den Bodenanomalien in Zusammenhang stehende Grundgebirge auf eine Mineralisierung zu überprüfen. Die Bohrlochstandorte und -ausrichtungen wurden anhand der Ergebnisse der bodengeochemischen Untersuchungen und der Messungen mittels induzierter Polarisation (IP) festgelegt.

Die NQ-Bohrungen über 3.469 Meter schließen 93 Meter an Verrohrungen/NW-Abschnitten aus. Insgesamt wurden bei den Bohrarbeiten 3.562 Meter abgeteuft.

Die Gesamtfläche des Projekts umfasst etwa 72 km², einschließlich zusammenhängender direkter und indirekter Claim-Beteiligungen.

iCor Drilling Services lieferte die Bohrkerne am 20. Oktober 2026 an die Kernlager- und Schneideanlage der Regierung von New Brunswick in der Nähe von Sussex. Abbildung 1 unten zeigt Kernkisten aus dem Programm.

Die detaillierten Kernprotokollierungen und die Probenauswahl sind im Gange. Die erste Charge von Kernproben wurde an die Probenaufbereitungsanlage von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Fredericton geliefert.

Kernhandhabung und Probenahme

Während der Bohrarbeiten fotografierte das Personal vor Ort die Bohrkerne in ihren Kisten mit Längenmarkierungen und erstellte Beschreibungen. Die Kernkisten wurden mit Klebeband verschlossen, auf Paletten gestapelt und zum gesicherten Standort von iCor Drilling Services transportiert, bevor sie nach Sussex geliefert wurden. Ausgewählte Abschnitte werden markiert, fotografiert und mit einer Säge geteilt. Für Routineproben wird eine Hälfte des Kerns in einen Plastikbeutel mit einem eindeutig nummerierten Etikett gegeben. Die verbleibende Hälfte verbleibt in der Kernkiste. Die Probenbeutel werden mit Kabelbindern verschlossen und für den Versand in große Reissäcke verpackt. Jede Probenkennungsnummer ist mit dem entsprechenden Bohrloch und dem Tiefenabschnitt verknüpft. Die zurückbehaltenen Bohrkerne werden fotografiert, und die Probendaten werden vor dem Versand mit der Einlieferungsliste abgeglichen.

Laborverfahren

Actlabs bereitet die Proben unter Verwendung von Code RX1 auf. Bei der Multi-Element-Analyse kommt die Methode 1E3 zum Einsatz, ein Königswasseraufschluss mit abschließender ICP-OES-Analyse. Die Goldanalyse erfolgt nach Methode 1A2, einem Brandprobenverfahren mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie. Ein Königswasseraufschluss ist ein Teilaufschluss. Methodenänderungen oder Analysen über den Grenzwerten erfordern die Genehmigung durch Adrian Davis.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

NSJ reicht pro 20 primären Probenabschnitten ein Kernduplikat ein. In ausgewählten Abschnitten werden zwei Viertelkernteile unter separaten Probenkennungsnummern eingereicht, die demselben Abschnitt zugeordnet sind. Der verbleibende Halbkern wird aufbewahrt. Die Einfügung von Projektduplikaten erfolgt, soweit möglich, versetzt zu den internen Qualitätskontrollproben von Actlabs. Actlabs erbringt Analysedienstleistungen über seine Labore in Ontario, die für bestimmte Tests nach ISO/IEC 17025 akkreditiert sind. Actlabs wendet standardisierte interne Protokolle zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) an und meldet die Ergebnisse der Qualitätskontrolle mit jeder Analysencharge. Die Ergebnisse der internen Qualitätssicherung und -kontrolle des Labors sowie die Ergebnisse der Kernduplikate aus dem Projekt werden überprüft, bevor die Analysedaten für die Berichterstattung akzeptiert werden.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Adrian Davis, P.Geo., einer qualifizierten Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

NSJ stellt außerdem klar, dass die an Machai Capital Inc. gewährten RSUs im Zusammenhang mit dem Unternehmensdienstleistungsvertrag an Machai ausgegeben wurden und nicht als Gegenleistung für Investor-Relations-Dienstleistungen.

Über NSJ Antimony Corp

NSJ Antimony Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ0) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich ausschließlich auf Antimon konzentriert. NSJ erschließt das Konzessionsgebiet Antimony 2.0 in New Brunswick, Kanada.

Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über 72 km² und verfügt über eine hervorragende Anbindung, einschließlich Provinz- und Forststraßen sowie Stromversorgung durch Wasserkraft. Frühere Bodenproben identifizierten drei Gebiete, die vom Unternehmen als Bereiche mit anomalen Antimongehalten eingestuft wurden.

Die geologischen Gegebenheiten des Projekts umfassen eine Wechsellagerung von silurischer Grauwacke und Argillit – dieselbe geologische Formation, die auch die ehemalige Antimonmine Lake George etwa 15 km südwestlich kennzeichnet.

Lake George war Nordamerikas einziger primärer Antimonproduzent. Die Mine war von den 1860er-Jahren bis 1998 mit Unterbrechungen in Betrieb und deckte von 1970 bis 1992 bis zu 4 % des weltweiten Antimonbedarfs.

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