NU SKIN® ENERGY 2020 KICK-OFF

Wiesbaden, 18.01.2020: Anfang des Jahres fand das Kick-Off Event von Nu Skin® unter dem Motto „Energy 2020“ im

Rhein Main Congress Center statt. Im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung lud das Kosmetikunternehmen seine

Kunden und Vertriebspartner ein, um auf die Erfolge des vergangenen Jahres zurückzublicken und gleichzeitig voller

Energie auf die Zukunft zu schauen.

Die Gäste erwartete Präsentationen von internen und externen Sprechern, Marketing Updates und eine Vorstellung

sowie eine Ausstellung von Produktneuheiten für das neue Jahr. Ein Höhepunkt des Events war die Präsentation des

Top Wissenschaftlers und Nu Skin® Head of Research and Development Dr. Joe Chang, der einen Einblick in seine

Wissenschaft gewährte.

Eröffnet wurde das Event mit einer Begrüßung der zauberhaften Moderatorin Eva Grünbauer. Die Agenda startete mit einem Überblick über die globale Marktsituation sowie dem Potential und der Zukunft Nu Skins®.

Eine zentrale Rolle spielt hierbei das Thema Nachhaltigkeit, das von Nu Skin durch Programme wie „Nourish the Children“ aufgegriffen wird – eine Aktion, bei der Mahlzeiten an unterernährte Kinder weltweit gespendet werden. Es folgte ein Marketing Update sowie die Business Modelle für 2020 im Überblick. Mit dem „Success Trip“ – den Zukunftsvisionen des Unternehmens – wurde die informative Veranstaltung abgerundet. Begleitet wurde das Kick-Off Event von zahlreichen Gastrednern aus den Bereichen Research and Development, Sales, Marketing und vielen mehr. Besonders Dr. Joe Chang begeisterte mit seiner Präsentation über die Pharmanex Produkte und Einblicken in das Nu Skin® Anti-Aging Research Center.

Während des Kick-Offs wurden außerdem die Produktneuheiten 2020 im Rahmen einer Produktausstellung vorgestellt. Darunter unter anderem das TR30 Start-up Kit und die Epoch Yin & Yang Maske. Teil des Epoch Projekts wird zudem die Förderung der gemeinnützigen Organisation Force For Good sein: Für jedes verkaufte Epoch Produkt unterstützt

Nu Skin® somit Kinder in Not mit 25 cent. Weitere Highlights, die die Produktpalette im kommenden Jahr ergänzen,

sind der vegane Pharmanex TR90 V Shake, der aus nur 4 Zutaten besteht sowie das Pharmanex Eye Formula.

Nu Skin® bedankt sich bei allen Beteiligten für ein sehr erfolgreiches „Energy 2020“ Kick-Off Event, auf dem viele

neue Impressionen und Erfahrungen gesammelt werden konnten. Besonderer Dank gilt hierbei unseren Rednern und

Special Guests Dr. Joe Chang, der extra aus den USA angereist ist, Michiel Sinot, dem Regional Sales Vice President, der Moderatorin Eva Grünbauer und unserem DJ Alex Bauer, der die Veranstaltung mit seiner musikalischen Unterlegung begleitete.