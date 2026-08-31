NurExone Biologic Inc. gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt

NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein Biotechnologieunternehmen, das exosomenbasierte regenerative Therapien entwickelt, freut sich, seine Finanzergebnisse für das am 30. Juni 2026 endende zweite Quartal („Q2“) bekannt zu geben und ein Unternehmensupdate zu seinen jüngsten Aktivitäten und bevorstehenden Meilensteinen bereitzustellen.

Der vollständige, ungeprüfte verkürzte Konzernzwischenabschluss des Unternehmens für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2026 sowie der dazugehörige Lagebericht sind auf der Website des Unternehmens unter www.nurexone.com und im SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca abrufbar.

Highlights aus Q2 2026 und der Folgezeit

– Vorgeschlagene Produktionskooperation und Technologietransfer in den USA: Am 12. August 2026 schlossen das Unternehmen und Exo-Top mit der in New Jersey ansässigen Made Scientific, Inc. eine verbindliche Absichtserklärung („MOU“) ab, die einen vorläufigen Rahmen für eine vorgeschlagene US-amerikanische Good-Manufacturing-Practice-(„GMP“)-Produktionskooperation für aus Knochenmark gewonnene Exosomen schafft. Der Transfer der technischen Dokumentation hat begonnen. Die Parteien streben erste GMP-Exosomenchargen in der ersten Hälfte des Jahres 2027 an, vorbehaltlich des Abschlusses einer endgültigen Vereinbarung, eines erfolgreichen Technologietransfers, genehmigter Leistungsbeschreibungen sowie der Erfüllung der geltenden technischen, qualitativen, regulatorischen und börsenrechtlichen Anforderungen.

– Kommerzielle Aktivitäten in Mexiko: Am 24. Juni 2026 schloss die Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. mit ExoLyra LLC („ExoLyra“) eine verbindliche Absichtserklärung ab, in der die wesentlichen kommerziellen Bedingungen für eine vorgeschlagene endgültige Vertriebsvereinbarung festgelegt wurden, einschließlich exklusiver Rechte zur Vermarktung, Einfuhr und zum Verkauf bestimmter naiver, aus MSC gewonnener Exosomenprodukte in Mexiko für eine anfängliche Laufzeit von drei Jahren, unterstützt durch eine Gebühr für territoriale Exklusivität in Höhe von 180 Tsd. $ und Mindestabnahmeverpflichtungen.

– Entwicklung von ExoPTEN: Das Unternehmen setzte seine Aktivitäten fort, die eine potenzielle Einreichung eines Antrags für ein Prüfpräparat („IND“) in der ersten Hälfte des Jahres 2027 unterstützen sollen, vorbehaltlich des Abschlusses der anwendbaren präklinischen, produktionsbezogenen, qualitativen und regulatorischen Arbeiten sowie der regulatorischen Prüfung. Das Unternehmen erweiterte außerdem sein präklinisches Datenpaket, darunter die am 14. August 2026 bekannt gegebenen Ergebnisse, die bei mit ExoPTEN behandelten Tiermodellen mit Rückenmarksverletzungen im Vergleich zu Kontrollgruppen statistisch signifikant höhere Zahlen myelinpositiver Zellen zeigten.

– Ausbau des globalen Portfolios an geistigem Eigentum: Das Unternehmen erweiterte sein internationales Patentportfolio durch eine Mitteilung über die Patenterteilung des koreanischen Ministeriums für geistiges Eigentum vom 19. Mai 2026, die ExoPTEN abdeckt, sowie durch die Erteilung des australischen Patents Nr. 2020303456 am 27. April 2026, das die Bioproduktion extrazellulärer Vesikel aus Stammzellen abdeckt.

– Europäische Anerkennung und Programmfortschritt: Am 14. Mai 2026 wurde das Unternehmen ausgewählt, in Stufe 2 des von der Europäischen Union unterstützten EIT Health Catapult Programme 2026 vorzurücken, das strategisches Mentoring und Zugang zu europäischen Investoren bietet.

– Corporate Governance und Aktionärsversammlung: Am 28. Juli 2026 wurde Herr David Stolick in den Vorstand berufen; außerdem wurde für den 15. September 2026 eine ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um die Aktionäre zu bitten, über eine vorgeschlagene Aktienzusammenlegung zu beraten, bei der bis zu 30 Stammaktien vor der Zusammenlegung zu einer Stammaktie nach der Zusammenlegung zusammengefasst werden sollen.

Finanzierungen im Rahmen von Privatplatzierungen:

– Am 26. Juni 2026 schloss das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.012.573 Einheiten zu einem Preis von 0,62 C$ je Einheit mit einem gesamten Bruttoerlös von rund 441 Tsd. US $ (628 Tsd. C$) ab, der nach Angaben des Unternehmens für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden sollte.

– Nach Quartalsende, am 20. August 2026, schloss das Unternehmen eine weitere nicht vermittelte Privatplatzierung von 1.938.326 Einheiten zu einem Preis von 0,55 C$ je Einheit mit einem gesamten Bruttoerlös von rund 762 Tsd. US $ (1.066 Tausend C$) ab, der nach Angaben des Unternehmens für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden sollte.

Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026

– Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, netto, beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 0,75 Mio. US $, verglichen mit 0,70 Mio. US $ im gleichen Quartal 2025. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Materialeinkäufe und Entwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des ExoPTEN-Produkts zurückzuführen.

– Allgemeine und Verwaltungskosten beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 0,93 Mio. US $, verglichen mit 1,13 Mio. US $ im gleichen Quartal 2025. Der Rückgang war hauptsächlich auf niedrigere Kosten für professionelle Dienstleistungen und Rechtsberatung zurückzuführen, die teilweise durch Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen ausgeglichen wurden.

– Nettofinanzaufwendungen beliefen sich im zweiten Quartal 2026 auf 0,01 Mio. US $, verglichen mit 0,02 Mio. US $ im gleichen Zeitraum 2025. Die Veränderung war in erster Linie auf geringere Anpassungen aus der Fremdwährungsumrechnung und geringere Neubewertungsanpassungen bei Lizenzgebührenverbindlichkeiten zurückzuführen.

– Nettoverlust für das zweite Quartal 2026 belief sich auf 1,68 Mio. US $, verglichen mit 1,85 Mio. US $ im gleichen Quartal 2025.

Kommentar des Managements

„Wir ergreifen Maßnahmen, um die Anforderungen hinsichtlich der Produktionsskalierung und der Qualität unserer therapeutischen und kommerziellen Exosomen-Plattformen auf rigorose, validierungsorientierte Weise zu erfüllen. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Made Scientific treiben wir die Planung des Technologietransfers in den USA in Richtung einer GMP-konformen Produktion voran, wobei erste Exosomenchargen für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen sind. Parallel dazu erweitern wir den präklinischen Datensatz zu ExoPTEN. Zusammengenommen sollen diese Schritte eine potenzielle IND-Einreichung in der ersten Hälfte des Jahres 2027 und, vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigung und des Abschlusses der erforderlichen Entwicklungsaktivitäten, eine anschließende erste Untersuchung am Menschen unterstützen“, sagte Dr. Lior Shaltiel, Vorstandsvorsitzender von NurExone.

„Im zweiten Quartal haben wir unsere Vorbereitungen und operativen Aktivitäten weiter vorangetrieben, wobei sich die Aufwendungen im Rahmen des Plans entwickelten. Die Erlöse aus den Privatplatzierungen des Unternehmens im Juni und August 2026 stellen zusätzliches Betriebskapital zur Unterstützung der Entwicklung von ExoPTEN und der Geschäftstätigkeit des Unternehmens bereit, und wir achten weiterhin diszipliniert darauf, die Ausgaben an den Entwicklungs- und operativen Prioritäten des Unternehmens auszurichten“, sagte Eran Ovadya, Finanzvorstand von NurExone Biologic Inc.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange („TSXV“), am OTCQB und in Frankfurt notiertes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Sein Hauptprodukt, ExoPTEN, hat überzeugende präklinische Daten vorgelegt, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervschäden belegen. Regulatorische Meilensteine, einschließlich der Erlangung der Orphan-Drug-Designation, erleichtern den Fahrplan des Unternehmens hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Auf kommerzieller Ebene wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven zielgerichteten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top gegründet, um seine Aktivitäten und seine Wachstumsstrategie in Nordamerika zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte Who is NurExone?, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Vorstandsvorsitzender und Direktor

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E-Mail: info@nurexone.com

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Investor Relations – Deutschland

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ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Wörtern und Formulierungen wie „kann“, „wird“, „könnte“, „sollte“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „antizipieren“, „anstreben“, „potenziell“, „vorgeschlagen“, „vorbehaltlich“, „positionieren“ und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: die Pläne des Unternehmens und den erwarteten Zeitplan für den Technologietransfer und die anfängliche Produktion von GMP-Exosomenchargen im Rahmen der verbindlichen Absichtserklärung mit Made Scientific sowie die darin vorgesehene vorgeschlagene endgültige Produktionskooperation; die Verhandlung und den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit Made Scientific sowie den erwarteten Umfang und Nutzen dieser Zusammenarbeit; die Umsetzung, Durchführung und den erwarteten Nutzen der verbindlichen Absichtserklärung mit ExoLyra und jeder auf deren Grundlage abgeschlossenen endgültigen Vertriebsvereinbarung, einschließlich kommerzieller Aktivitäten, territorialer Rechte, Gebühren und Mindestabnahmeverpflichtungen; die geplanten Aktivitäten des Unternehmens und den erwarteten Zeitplan für eine potenzielle IND-Einreichung und eine anschließende erste Untersuchung von ExoPTEN am Menschen; den erwarteten Beitrag der präklinischen Ergebnisse des Unternehmens zu seinem Entwicklungs- und regulatorischen Datenpaket; den erwarteten Nutzen des Portfolios an geistigem Eigentum des Unternehmens und der Teilnahme am EIT Health Catapult Programme; die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus den Privatplatzierungen des Unternehmens; die vorgeschlagene Aktienzusammenlegung und die damit verbundenen Genehmigungen durch die Aktionäre und die Aufsichtsbehörden; den erwarteten Umfang, die Umsetzung und den potenziellen Nutzen der Bioprozessoptimierungsinitiative des Unternehmens mit Novasign GmbH; sowie die Pläne des Unternehmens in den Bereichen Produktion, Regulierung, klinische Entwicklung, Kommerzialisierung und Plattformentwicklung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen in Bezug auf: die erfolgreiche Verhandlung und den Abschluss endgültiger Vereinbarungen und Leistungsbeschreibungen; den zufriedenstellenden Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen, Technologietransfer, Prozessentwicklung, Validierung, Produktion sowie Qualitäts- und regulatorischen Aktivitäten; die Verfügbarkeit von ausreichendem Kapital, Personal, Produktionskapazitäten, Materialien und Dienstleistungen Dritter zu wirtschaftlich angemessenen Bedingungen; die Erfüllung der Verpflichtungen durch die jeweiligen Vertragspartner; die fortgesetzte Unterstützung des ExoPTEN-Entwicklungsprogramms durch präklinische Ergebnisse; regulatorische Interaktionen und Prüfungen, die innerhalb der erwarteten Zeitrahmen erfolgen; den Erhalt der anwendbaren Genehmigungen durch Aktionäre und das Unternehmen, regulatorischer Genehmigungen sowie der Zustimmung der TSXV; die Fähigkeit des Unternehmens, die Finanzierungserlöse wie derzeit beabsichtigt zu verwenden; sowie die Richtigkeit und fortbestehende Relevanz der vom Unternehmen öffentlich bekannt gegebenen wissenschaftlichen, finanziellen, produktionsbezogenen und regulatorischen Informationen.

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