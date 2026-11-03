OMP erweitert UnisonIQ um Agent Library und Agent Studio: KI-Agenten, die umsetzbare Supply-Chain-Pläne erstellen

OMP, ein führender Anbieter im Bereich der Supply-Chain-Koordination, hat heute UnisonIQ, das KI-Framework seiner Unison Planning™-Plattform, um die Agent Library mit einsatzbereiten KI-Agenten sowie um Agent Studio erweitert, mit dem Unternehmen ihre eigenen Agenten erstellen können. Die Agenten laufen auf den Optimierungs-Engines von Unison Planning™ und erstellen umsetzbare Supply-Chain-Pläne. Bekaert gehört zu den ersten Anwendern von UnisonIQ.

Supply-Chain-Organisationen stehen unter dem Druck des Boards, Fortschritte im Bereich KI nachzuweisen, doch viele tun sich schwer, über das Experimentstadium hinauszukommen. Generische KI-Modelle und Tools zur Entscheidungsunterstützung berücksichtigen nicht den branchenspezifischen Kontext und die Semantik, auf denen die Planung beruht, während Planungstools mit einer darüberliegenden KI-Schicht keine ausreichende Tiefe im logischen Denken aufweisen. Beide können zu einer scheinbar zuverlässigen Antwort führen, die reale Einschränkungen wie Haltbarkeitsfristen, Nebenprodukte und gemeinsam genutzte Kapazitäten außer Acht lässt.

In UnisonIQ hingegen arbeitet jeder Agent auf der Grundlage eines realitätsnahen digitalen Zwillings der eigenen Supply-Chain des Kunden und greift auf die Optimierungs-Engines in Unison Planning™ zurück, sodass die von ihm erarbeiteten Planänderungen in der Praxis Bestand haben. Planer arbeiten über Unison Companion, den KI-Assistenten der Plattform, mit den Agenten zusammen. Ein Planer stellt eine Frage in einfacher Sprache, und Companion weist die richtigen Agenten zu, um diese zu beantworten oder eine Planänderung vorzubereiten.

Bekaert: Vergleich von S&OP-Szenarien in einfacher Sprache

Bekaert, ein führendes Unternehmen im Bereich der Stahlverarbeitungs- und Beschichtungstechnologien, nutzt Unison Companion im Sales-and-Operations-Planning-Prozess (S&OP) seines Geschäftsbereichs Energy Transition. Planer beschreiben das Szenario, das sie testen möchten, in einfacher Sprache, beispielsweise die Erweiterung der Kapazität an Engpässen bei steigender Nachfrage. UnisonIQ modelliert dieses Szenario dann, führt es aus und vergleicht es mit dem aktuellen Plan. Bekaert erweitert Unison Companion nun auf die Bedarfsplanung in seinem Geschäftsbereich Steel Wire Solutions, wo Planer das Tool nutzen, um ihre Prognosen zu überprüfen.

„Unsere Planer können verschiedene Szenarien in einfacher Sprache beschreiben und die modellierten Ergebnisse mit dem aktuellen Plan vergleichen. Dies trägt dazu bei, dass sich unsere S&OP-Diskussionen auf die Bewertung von Optionen und das Treffen fundierter Entscheidungen konzentrieren“, so Filip Lanckmans, Global Supply Chain Manager bei Bekaert.

Die Agent Library deckt die Bereiche Angebot, Nachfrage und Datenmanagement ab, sodass Teams einsatzbereite Agenten nutzen können. Mit Agent Studio entwickeln Unternehmen ihre eigenen Agenten auf Basis derselben Digital-Twin- und Optimierungs-Engines. Unabhängig davon, ob es sich um selbst entwickelte oder vorgefertigte Agenten handelt, entscheidet jedes Unternehmen selbst, was ein Agent entscheiden, ausführen oder eskalieren darf, und schreitet in seinem eigenen Tempo in Richtung autonomer Planung voran.

„Die meisten Unternehmen haben keine Schwierigkeiten, mit KI zu beginnen. Sie haben Schwierigkeiten, sie zu skalieren“, sagte Tom Wouters, Chief Product Officer bei OMP. „Ein Agent ist nur so gut wie die Engine, die dahinter steht. UnisonIQ-Agenten laufen auf denselben Optimierungs-Engines, die auch hinter den Plänen unserer Kunden stehen, sodass Planer mit wachsendem Vertrauen mehr Arbeit abgeben können und dennoch die Kontrolle behalten.“

Weitere Informationen zu UnisonIQ und dazu, wie OMP Unternehmen bei der skalierbaren und vertrauenswürdigen Einführung von KI unterstützt, finden Sie auf der Website.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen, die vor komplexen Planungsherausforderungen stehen, mit der besten digitalisierten Supply-Chain-Planungslösung auf dem Markt dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, zu wachsen und erfolgreich zu sein. Hunderte von Kunden aus einer Vielzahl von Branchen – darunter Konsumgüter, Life Sciences, Chemie, Metalle, Papier und Verpackung – profitieren vom Einsatz der einzigartigen Unison Planning™-Lösung von OMP.

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