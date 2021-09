On-Demand Delivery-Startup Gorillas stärkt Führungsteam mit zwei prominenten Neuzugängen

Die Gorillas Technologies GmbH erweitert ihr Führungsteam um zwei prominente Neuzugänge. – mit Elmar Broscheit als Chief Financial Officer (CFO) und Adrian Frenzel als Chief Operating Officer (COO), nachdem das Unternehmen bereits Anfang August Deena Fox als Expertin für Personalwesen zur Global Chief People Officer ernannt hat. Mit der starken C-Suite setzt Gorillas seine neue Wachstumsstrategie um und konzentriert sich auf den Aufbau eines langfristigen profitablen Geschäfts.

Mit mehr als 11.000 Mitarbeitern ist Gorillas inzwischen in neun Ländern und 55 Städten vertreten und hat sich damit innerhalb des letzten Jahres eine starke, internationale Präsenz aufgebaut. Jetzt beginnt für das Unternehmen eine neue Wachstumsphase: Als nächsten Schritt wird Gorillas seine internationalen Geschäftsaktivitäten verstärken und sich dabei insbesondere auf die Bereiche Geschäftsbetrieb, Personalwesen, Produkt- und Technologieentwicklung sowie Nachhaltigkeit konzentrieren. Mit Elmar Broscheit als CFO, Adrian Frenzel als COO und Deena Fox als CPO hat CEO Kagan Sümer ein starkes globales Führungsteam zusammengestellt, um die neue Wachstumsstrategie von Gorillas umzusetzen.

Sümer sagt: „Gorillas bietet Menschen genau die Dinge, die sie brauchen in dem Moment, in dem sie sie brauchen – diese Mission hat unser rasantes Wachstum angetrieben. Nun starten wir die nächste Entwicklungsphase und konzentrieren uns auf den Aufbau einer skalierbaren und robusten Infrastruktur für unser Geschäft, um unsere bestehenden Aktivitäten zu unterstützen und unsere Marktpräsenz zu steigern. Ich freue mich sehr, dass Elmar und Adrian ab sofort mit an Bord sind, und bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam die Erfolgsgeschichte von Gorillas fortschreiben.“

Elmar Broscheit wird Chief Financial Officer (CFO)

Mit Broscheit konnte Gorillas einen hochqualifizierten Venture Capitalist und Angel Investor für sich gewinnen. Über 13 Jahre lang hat er UnternehmerInnen dabei unterstützt ihre Geschäfte zu skalieren und baute so zahlreiche Unternehmen in Australien, Asien und Europa auf. Mit Investitionen in Lieferando (Deutschland), Takeaway.com (Niederlande) und Daojia (China) war Broscheit von Anfang an am Aufstieg des Food-Delivery-Markts beteiligt. Bei Gorillas verantwortet er die Wachstumsfinanzierung sowie die Finanzstrategie und das weltweite operative Finanzgeschäft.

Elmar Broscheit: „Die Marke Gorillas hat Kultstatus und ist dabei, eine der größten Konsumgüterindustrien auf globaler Ebene auf den Kopf zu stellen. Unser Ziel ist es, Gorillas zu einer weltweit führenden Marke zu machen, die Konsumentenbedürfnisse unmittelbar erfüllt. Ich freue mich, diesen globalen Prozess zu gestalten.“

Adrian Frenzel wird Chief Operating Officer (COO)

Mit einer beeindruckenden Karriere als CEO von Hello Fresh US, Chief Operations Officer bei Rocket Internet und als Gründer der Start-ups EatFirst und Moonfare verfügt Frenzel über langjährige Erfahrung im Aufbau globaler Geschäftsbetriebe und nachhaltigem Wachstum junger Unternehmen.

Mit seinem Hintergrund als Führungskraft in internationalen Wachstumsunternehmen und seiner mehr als fünfzehnjährigen Erfahrung in der Lebensmittelbranche und Tech-Industrie, ist Frenzel der ausgewiesene Experte für die erfolgreiche Gestaltung und Umsetzung der Wachstumsstrategie von Gorillas.

Adrian Frenzel: „Ich habe bereits viele junge Firmen während ihres Wachstums begleitet, aber was Kaan und sein Team bei Gorillas erreicht haben, ist wirklich bemerkenswert. Ich bin fasziniert von dem Angebot, den starken Operations und der Marke Gorillas. Basierend auf meiner Erfahrung in der Lebensmittelbranche und mit der Expansion von Start-Ups wird es meine Aufgabe sein, unseren Kunden weiterhin ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten und gleichzeitig ein starkes Team für den weltweiten Geschäftsbetrieb aufzubauen.“

Weitere Informationen unter https://gorillas.io