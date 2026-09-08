onesto und Edi kooperieren und sorgen für einen nahtlosen Geschäftsreiseprozess

Der Softwarespezialist für Geschäftsreise Management onesto und der Anbieter für digitale Reisekostenabrechnung Edi – Expense Intelligence arbeiten künftig zusammen. Die neue Kooperation vereinfacht die Prozesse für die Kunden durch einen durchgängigen plattformübergreifenden Datenfluss.

Laut der aktuellen VDR-Geschäftsreiseanalyse 2026 zählen Transaktionsgebühren und die Komplexität der Hotelabrechnung zu großen Kostentreibern im Geschäftsreisemanagement.

Gleichzeitig gewinnen automatisierte Prozesse und eine hohe Datenqualität zunehmend an Bedeutung.

In vielen Unternehmen werden relevante Daten rund um Geschäftsreisen in unterschiedlichen Systemen ohne Datentransfer bearbeitet. Mit der neuen Lösung sind Reiseantrag, Buchung, Verwaltung und Abrechnung von Geschäftsreisen nahtlos miteinander verknüpft. Sämtliche Reise- und Buchungsdaten können von onesto automatisch in die Abrechnung in Edi fließen. Unternehmen profitieren von einem optimalen Datenaustausch zwischen beiden Systemen und können dadurch manuelle Arbeitsschritte sowie doppelte Dateneingaben vermeiden.

Je nach Unternehmensanforderung kann der Geschäftsreiseprozess bereits mit dem Reiseantrag in Edi beginnen. Nach der Genehmigung werden die Antragsdaten automatisch an onesto übergeben und bilden die Grundlage für die Buchung. Unternehmen, die den onesto-eigenen Reiseantrag nutzen, können diesen Prozess wie gewohnt fortführen. Nach Abschluss der Buchung werden sämtliche relevanten Reise- und Buchungsdaten automatisch an Edi übermittelt und stehen dort für die Reisekostenabrechnung zur Verfügung.

Die Integration unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsreiseprozesse effizienter zu gestalten. Dazu gehört auch der automatische Austausch von Kostenstellen, Mitarbeiterprofilen und weiteren Stammdaten.

„In vielen Unternehmen werden Reisedaten heute noch mehrfach erfasst – im Reiseantrag, bei der Buchung und später erneut in der Abrechnung“, sagt Dominik Palicki, Geschäftsführer der onesto GmbH. „Durch die Kooperation mit Edi greifen diese Prozessschritte ineinander. Informationen werden automatisiert übernommen, wodurch doppelte Dateneingaben entfallen und der gesamte Geschäftsreiseprozess effizienter wird.“

„Die vermeidbaren Kosten entstehen nicht auf der Reise, sondern insbesondere im Prozess davor und danach“, sagt Fabrice Bircher, CEO bei Edi. „Genau diese beiden Enden verbinden wir jetzt mit onesto. Der genehmigte Antrag führt ohne Umweg zur Buchung – und die Buchung ohne Abtippen zur geprüften Abrechnung.“

Über onesto

onesto bietet eine digitale Plattform für Geschäftsreisen. Der unabhängige Technologieanbieter mit Sitz in Aichach hat ein webbasiertes Geschäftsreise-Managementsystem entwickelt, das Unternehmen mit deren Reisebüros und den Anbietern von Reiseleistungen verbindet. Durch die digitale Umsetzung des gesamten Prozesses einer Geschäftsreise – von der Planung über die Buchung bis zur Abrechnung – ermöglicht der Softwarespezialist seinen Kunden ein global aufgestelltes, professionelles und effizientes Travel Management.

Die Experten von onesto setzen Kundenanforderungen individuell um und gelten mit den entwickelten Lösungen als Vorreiter der Branche. Ein Hosting über eigene Rechenzentren in Deutschland und laufende ISO Zertifizierungen sorgen für höchste Sicherheit. Der Ursprung des Unternehmens geht auf das Jahr 2000 zurück, als mit der Entwicklung der Software begonnen wurde. Seit dem Jahr 2007 sind sowohl Unternehmen als auch die digitale Plattform als onesto bekannt. Weitere Informationen unter www.onesto.de

Über Edi – Expense Intelligence

Edi – Expense Intelligence ist die globale Travel-&-Expense-Intelligence-Lösung und unterstützt über 750 Unternehmen weltweit bei der intelligenten Abrechnung von Reisen, Firmenkarten und Reisekosten. Die Plattform macht Transaktionskosten und E-Rechnungen aggregiert sichtbar, prüft Hotelrechnungen automatisiert und erkennt Richtlinienverstöße in Echtzeit. Durch KI-gestützte Belegerkennung, automatische Kategorisierung, Kreditkartenabgleich und regelbasierte Compliance-Prüfungen reduziert Edi manuelle Aufwände in Finance-, HR- und Travel-Prozessen erheblich. Unternehmen erhalten dadurch mehr Transparenz über Ausgaben, bessere Kontrolle über Richtlinien und eine höhere Datenqualität für Buchhaltung, Controlling und Management-Reporting. Edi richtet sich an CFOs, Finance-Teams, Travel Manager und Compliance Verantwortliche, die ihren Reisekostenprozess effizienter, transparenter und steuerbarer machen wollen – von der Belegerfassung über die Genehmigung bis zur revisionssicheren Abrechnung. Mehr Informationen unter Edi-App.io.