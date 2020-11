Online Kongress ?Das Undenkbare managen? mit Dr. Georg Kraus

?Das Undenkbare managen: Vom Krisenmodus zum Business as (un)usual? ? so lautet der Titel eines Online-Kongresses, den das Institut für Zukunftsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft an der Evangelischen Hochschule Darmstadt (EHD) am 10. November von 09.00 bis16.30 Uhr veranstaltet.

Der Social Talk genannte Kongress, der ?exklusiv digital im Web? stattfindet, ist inspiriert vom Leitsatz Winston Churchills ?Verschwende niemals eine gute Krise.? Hinter ihm steckt die Überzeugung: Herausfordernde Themen lassen sich in schweren Zeiten besser voranbringen als unter entspannten Normalbedingungen.

Erörtert werden bei dem Online-Kongress Fragen wie:

? Wie nutzt die Sozialwirtschaft die Chancen in der aktuellen Krise?

? Wie hat sich die Pandemie auf die Digitalisierung ausgewirkt?

? Welche Stärken und Schwächen haben unsere Organisationen in der Krise gezeigt?

? Wird Robustheit zukünftig wichtiger sein als Effizienz?

Nach Grußworten unter anderem vom Hessischen Sozialminister Kai Klose und der Bischöfin Dr. Beate Hofmann sowie einer Keynote zum Thema ?Keynote: CoronaX ? Lernen in der Krise und für danach? diskutieren ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis mit den Kongress-TeilnehmerInnen hierüber.

Ein Forum mit dem Thema ?Turnaround bei einer mitarbeiterorientierten Firmenkultur: Ich muss dich kündigen. Haben wir uns immer noch lieb?? wird von Prof. Dr. Georg Kraus, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal moderiert. Es beginnt um 13.45 Uhr.

In dem Forum werden typische Dilemmata diskutiert, vor denen gerade Führungskräfte in Unternehmen mit einer mitarbeiterorientierten Unternehmens- und Führungskultur in Krisenzeiten oft stehen. Nähere Info über den Social Talk bzw. Online-Kongress ?Das Undenkbare managen: Vom Krisenmodus zum Business as (un)usual? finden Interessierte auf der Webseite des Institut für Zukunftsfragen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft an der Evangelischen Hochschule Darmstadt www.izgs.de/social-talk-2020.