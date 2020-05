Online Schulung – Compliance Officer – Be up-to-date, be compliant

Zielgruppe zu dem Seminar Compliance online buchen

> Vorstände und Geschäftsführer bei Unternehmen im Nicht-Finanzsektor sowie im Finanzsektor,

> Compliance Officer, Mitarbeiter von Compliance- und Rechtsabteilungen,

> Leiter Interne Revision, Datenschutzbeauftragte, Geldwäsche Officer, Justiziare,

> Fach- und Führungskräfte im Bereich Compliance.

Compliance: Keine Haftung, keine Strafen, keine Ermittlungen – Seminar Compliance online buchen

> Aktuelle aufsichtsrechtliche und prüfungsrelevante Anforderungen

> Wie sollte die Stellenbeschreibung des Compliance Officers aussehen und was hat es mit der Garantenstellung auf sich?

> Wann haftet der Compliance Officer? Und wann haftet das Unternehmen?

> Legal Inventory als Basis von Überwachungs- und Kontrollhandlungen der Compliance-Funktion

> Risikobewertung für die Geldwäsche-Prävention, sonstige strafbare Handlungen sowie Compliance-relevante Sachverhalte

> Was passiert nach der Risikobewertung? Aufgaben und Sorgfaltspflichten des Compliance Officers

Top informiert zu aktuellen Compliance-Themen

> Geschenke, Einladungen und Co.

> Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter – Welche Arten von arbeitsrechtlichen Kontrollen sind zulässig?

> Business Partner Check – Auf was kommt es an?

> Neues Datenschutzrecht – Was gilt es als Compliance Officer zu beachten?

> Interne Untersuchungen vs externe Ermittlungen – Wenn der Ernstfall zur Krise wird

