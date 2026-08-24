Online sichtbar werden. Deshalb brauchen KMU einen ganzheitlichen Marketingansatz

Wer sich online nicht zeigt, ist unsichtbar. Diese Regel gilt heute mehr denn je. Doch viele Klein- und mittelständische Unternehmen konzentrieren sich auf einen einzigen Kanal und übersehen dabei die Wechselwirkungen zwischen Website, Social Media und Suchmaschinen.

Wer nur postet, aber keine optimierte Website hat, verschenkt wertvolle Kontakte. Wer nur an SEO arbeitet, ohne sich sichtbar zu machen, wartet oft zu lang auf messbare Ergebnisse.

Echte Reichweite und Sichtbarkeit entstehen erst durch das strukturierte Zusammenspiel aller Kanäle.

Eine auf SEO und GEO optimierte Website schafft Vertrauen und wird sowohl von Google als auch von KI Tools wie ChatGPT und Perplexity als Quelle erkannt. Passende Social Media Kanäle bauen parallel Community und Sichtbarkeit auf, transportieren Persönlichkeit sowie Kompetenz und führen Interessenten gezielt zurück zur Website. Newsletter, ein gepflegtes Google Unternehmensprofil und ausgewählte Fachportale ergänzen den Mix zu einem stabilen Sichtbarkeitsfundament.

Entscheidend dabei ist Klarheit über die eigene Zielgruppe. Wer weiß, wo die Wunschkunden suchen, welche Fragen sie stellen und welche Sprache sie verstehen, kann Inhalte gezielt platzieren, statt mit der Gießkanne zu arbeiten. So werden aus Sichtbarkeit Anfragen und aus Anfragen langfristig Umsatz.

Wer den Einstieg sucht, findet auf der Website von Onlinemarketing Managerin Julia Hertha praxisnahe Impulse, eine kostenfreie SEO und GEO Checkliste sowie kostenlose Canva Vorlagen für sofort umsetzbaren Content.

Über Julia Hertha

Julia Hertha ist Onlinemarketing Managerin aus Nieder-Olm bei Mainz. Als Gründerin von mainz-onlinemarketing.de begleitet sie Klein- und mittelständische Unternehmen im gesamten DACH Raum bei Social Media Betreuung, SEO und GEO Sichtbarkeit sowie beim strategischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Neben Beratung und laufender Betreuung bietet sie Workshops zu SEO/GEO, Social Media und KI. Weitere Informationen unter www.mainz-onlinemarketing.de.