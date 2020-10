Onlinemarketing für kleine und mittelständische Unternehmen

Forst, 15.10.2020 – Maßgeschneiderte Pressearbeit für kleine Unternehmen

Gerade für Selbständige und mittelständische Unternehmen ist eine effiziente Verwendung des knappen Werbebudgets essentiell. Teure und oftmals wirkungslose Anzeigen haben meist ausgedient. Mehr und mehr rückt das sog. Onlinemarketing für viele in den Fokus. Die Vorteile, die immer wieder genannt werden: Schnell und flexibel einsetzbar, kostengünstig, effizient. Was gehört alles zu einem in der Praxis auch tatsächlich funktionierendem Onlinemarketing? Und welche Ziele sind damit erreichbar? Ist es die allseits gepriesene Wunderwaffe oder eher ein Rohrkrepierer?

Onlinemarketing ist im Zeitalter der Digitalisierung zur Kundengewinnung unverzichtbar. Das gilt auch und gerade für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Weil sowohl das Budget, als auch die Manpower für kleine Unternehmen oft begrenzt sind, ist das Internet eine ideale Alternative. Im Vergleich zu klassischen Werbemaßnahmen ist das Onlinemarketing wesentlich preiswerter und hat geringere Streuverluste. Sie können also sehr gezielt, kostengünstig und in relativ kurzer Zeit genau Ihre Kundengruppe erreichen.

Dabei kommt es darauf an, dass die einzelnen Marketing-Instrumente optimal aufeinander abgestimmt werden, um die maximale Wirkung bei Ihrer Zielgruppe zu entfalten. Es gibt also nicht eine Lösung für alle, sondern es braucht eine maßgeschneiderte Strategie.

Wichtige Instrumente erfolgreichen Online-Marketings

Landingpages: Das sind spezielle Webseiten, auf denen der Besucher “landet”, wenn er etwa im Web auf eine Anzeige oder ein Banner in Ihrem Newsletter klickt. Eine gute Landingpage macht im Idealfall aus Besuchern Interessenten und im besten Falle Kunden. Sie muss deshalb exakt auf die Zielgruppe zugeschnitten sein.

Content-Marketing: Google legt heute großen Wert auf “guten Content”. Den brauchen Sie, wenn Ihre Web-Site in den diversen Suchmaschinen gefunden werden soll. Leicht gefunden werden insbesondere Texte mit hohem Nutzwert. Die Inhalte auf der eigenen Web-Seite müssen also möglichst hochwertig und aktuell sein, wenn Ihre Seite im Google-Ranking nach oben rutschen soll.

Ein weiterer, wesentlicher Bestandteil des Onlinemarketings sind regelmäßige und professionelle Presse-Informationen. Die PR- und Internetagentur Presseheld.de ist seit vielen Jahren darauf spezialisiert, kleinen und mittelständischen Unternehmen zu einem adäquaten Auftritt in der Presse zu verhelfen. Damit das gelingt, werden maßgeschneiderte und aufmerksamkeitsstarke Pressemeldungen erstellt und veröffentlicht.

Pressemitteilungen zur Steigerung der Bekanntheit

Eine einzige Erwähnung Ihres Unternehmens in einem auflagenstarken Medium ist oftmals mehr wert als viele teuer bezahlte Anzeigen. Warum? Weil Verbraucher und Interessenten eine positive Erwähnung in einer Zeitung oder einem Online Portal leichter annehmen, als eine werbliche Anzeige. Allerdings bedarf es einiger Erfahrung in der Pressearbeit, eine Pressemitteilung zu verfassen, die den stilistischen Regeln für eine professionelle Pressemeldung entspricht und gleichzeitig den Leser oder den Journalisten anspricht. Nur dann wird sie wahrgenommen, veröffentlicht und im besten Fall auch abgedruckt. .

Die Agentur Presseheld.de hat aus inzwischen mehr als 1.000 erstellten und veröffentlichten Pressemeldungen in den letzten 6 Jahre jede Menge Erfahrung in diesem Segment und darf mit Fug und Recht als Spezialist für Online Pressemitteilungen bezeichnet werden. Daher wissen wir, wie man Pressemitteilungen erstellt, die Ihre Zielgruppe anspricht und gleichzeitig veröffentlicht wird.

Gerne schreiben wir interessante Meldungen über Ihr Unternehmen, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung. Die Wirkung regelmäßiger Pressearbeit wird oft unterschätzt, stellt aber für kleine und mittlere Unternehmen einen unverzichtbaren Bestandteil eines gelungenen Onlinemarketings dar. Sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktanfrage, gerne per Mail: vogel@pressemann.com oder auch telefonisch unter Tel: 07251-9196118.

Das sind die größten Vorteile, über die unsere Kunden berichten:

Optimiertes Branding: größere Bekanntheit Ihrer Marke

mehr themenspezifische Besucher auf der Web-Site

Wertvolle Backlinks: bis zu 150 neue Backlinks bei jeder Pressemitteilung

Besseres Google-Ranking durch SEO-Optimierung

Steigerung der Reputation Ihres Unternehmens durch gezielte PR