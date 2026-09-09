Open Day@Lechler: So setzt ein Familienunternehmen seine digitale Transformation mit SAP S/4HANA und KI um

Wie können Familienunternehmen ihre Zukunftsfähigkeit sichern und ihre Marktposition weiter ausbauen? Praxisnahe Antworten geben die Lechler GmbH und ihr IT-Partner All for One Group SE am 14. Oktober 2026 beim Open Day in Metzingen. Der Spezialist für intelligente Sprühtechnologie gewährt Einblicke in seine digitale Transformation und berichtet aus der Praxis – vom strategischen Big Picture über SAP S/4HANA und künstliche Intelligenz bis zum Aufbau eines modernen Digital Workplace.

Die Lechler GmbH entwickelt intelligente Sprühtechnologie und unterstützt Kunden weltweit dabei, industrielle und landwirtschaftliche Prozesse effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Digitalisierung ist ein zentraler Hebel, um den Einsatz von Wasser, Chemikalien und Energie spürbar zu reduzieren. Beim Open Day@Lechler am 14. Oktober berichten Verantwortliche in vier Vorträgen und einer Gesprächsrunde, wie das international tätige Familienunternehmen mit mehr als 900 Mitarbeitenden seine digitale Transformation erfolgreich vorantreibt.

Vom Zukunftsbild zum konkreten Projekt

Patrick Muff, CEO von Lechler, eröffnet den Open Day mit der Zukunftsvision „Lechler goes 2040+“. Er erläutert, was Lechler bis 2040 erreichen will und welche Rolle die Digitalisierung hierbei spielt. In der anschließenden Gesprächsrunde diskutiert Muff mit Anja Brey von All for One und Matthias Schneider, Vice President Vertrieb & Marketing bei Lechler, wie die Transformationsstrategie das Familienunternehmen wettbewerbsfähiger macht. Ein Rundgang führt die Gäste danach über den kürzlich erweiterten Campus. Dort gewinnen die Teilnehmenden Einblicke in die Entwicklung und Produktion der intelligenten Sprühtechnologie von Lechler.

Erfolgsfaktoren der Conversion auf SAP S/4HANA und der digitale Arbeitsplatz

Ein zentraler Baustein der Digitalisierungsstrategie ist die Conversion auf SAP S/4HANA. Lechler wählte hierfür den Bluefield-Ansatz. Dabei konnte das Familienunternehmen ausgewählte Daten aus dem Altsystem übernehmen, historisch gewachsene Strukturen bereinigen und das System so gezielt verbessern. Andreas Paleit, Director IT, und Fatih Kaptan, Business Administrator Sales, berichten über das Vorgehen, Erfolgsfaktoren und Lessons Learned. Außerdem erläutern sie, warum Lechler die Conversion mit dem Wechsel zur modernen SAP-Fiori-Oberfläche verbunden hat.

Ein weiterer Vortrag stellt den digitalen Arbeitsplatz in den Mittelpunkt. Johannes Blum, Teamlead IT-Infrastruktur, zeigt, wie das Unternehmen seine Infrastruktur in Richtung Cloud weiterentwickelt und so sicheres und produktives Arbeiten ermöglicht.

So bringt Lechler KI in die Anwendung

Wie wird aus einer KI-Idee eine Lösung, die im Arbeitsalltag Anwendung findet? Das veranschaulicht Konrad Gusenbauer, Director Engineering Services bei Lechler, in einem weiteren Vortrag. Am Beispiel von ai.lechler.com erläutert er, wie das Unternehmen KI-Anwendungen auf einer zentralen Plattform bündelt und für konkrete Einsatzszenarien nutzbar macht. Mit den Werkzeugen auf tools.lechler.com können Mitarbeitende zudem bestehende Fachanwendungen für interne Teams und Kunden modernisieren. Gusenbauer stellt aktuelle Einsatzfelder beider Plattformen vor und zeigt, wohin die KI-Reise des Unternehmens führt.

Mehr Infos & Anmeldung

Veranstaltung: Open Day@Lechler

Datum: 14. Oktober 2026

Akkreditierung: ab 9:45 Uhr

Programm: 10:15 bis 15:30 Uhr

Ort: Lechler Campus in Metzingen

Kostenfreie Anmeldung

Interviewmöglichkeiten: Gerne vermitteln wir vor, während oder nach der Veranstaltung Interviews mit den Referenten von Lechler und All for One.

Über die Lechler GmbH

Als Familienunternehmen gegründet, entwickelt und fertigt die Lechler GmbH heute intelligente Sprühtechnologie für anspruchsvolle Anwendungen in Agrar- und Industrietechnik. Als erfahrener Systemanbieter mit tiefgehender Anwendungsexpertise produziert und vertreibt das Unternehmen aus Metzingen mit seinen mehr als 900 Mitarbeitenden Lösungen, die den Einsatz von Wasser, Chemikalien und Energie spürbar reduzieren. Die Produkte des Familienunternehmens finden weltweit in nahezu allen Industrien Anwendung – von der Agrartechnik über die chemische Industrie bis hin zur Nahrungsmittelindustrie. Jede einzelne Lösung ist dabei das Ergebnis herausragenden Engineerings, tiefgehenden Branchenverständnisses und Prozess-Know-hows.

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Sie unterstützt über 4.500 Kunden – überwiegend in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz – End-to-End bei der nachhaltigen IT-, Cloud-, KI- und Business-Transformation. Der Anspruch dabei ist es, Technologie in konkreten Business-Nutzen zu übersetzen. Im Mittelpunkt stehen SAP Cloud ERP als digitaler Kern sowie KI-Lösungen für intelligente, unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte All for One einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.