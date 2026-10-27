Optik Bogorinski: Wie passende Bezahllösungen den Beratungsalltag unterstützen

Im Optikfachgeschäft steht die persönliche Beratung im Mittelpunkt. Die Auswahl einer Brille oder eines Hörgeräts erfordert Zeit, Fachwissen und Aufmerksamkeit. Gleichzeitig müssen die Abläufe an der Kasse reibungslos funktionieren. Werden Zahlungen schnell und unkompliziert abgewickelt, bleibt dem Team mehr Zeit für die individuelle Betreuung der Kunden.

Das Familienunternehmen Optik Bogorinski ist seit mehr als 60 Jahren in Pfungstadt tätig. Brillen werden in der eigenen Werkstatt individuell gefertigt und eingeschliffen. Inzwischen ergänzt Hörakustik das Angebot. Die technische Ausstattung muss daher zu unterschiedlichen Abläufen passen, leicht zu bedienen sein und den Arbeitsalltag zuverlässig unterstützen.

Seit über zwei Jahrzehnten nutzt das Fachgeschäft Kassen- und Bezahllösungen von REA Card. Kartenzahlung und das Bezahlen mit dem Smartphone ermöglichen Kunden einen komfortablen Abschluss ihres Einkaufs. Moderne Kassensysteme und intuitive Software unterstützen übersichtliche Prozesse, damit die Technik im Hintergrund funktioniert und das Team sich auf die Beratung konzentrieren kann. Wenn technische Fragen oder Störungen auftreten, sind erreichbarer Support und schnelle Hilfe im laufenden Betrieb besonders wichtig. Inhaber Sven Bogorinski beschreibt die langjährige Zusammenarbeit als positiv und hebt hervor, dass bei Bedarf ein Techniker schnell vor Ort war.

Die Erfahrung des Fachgeschäfts zeigt, wie wichtig eine auf den Betrieb abgestimmte technische Ausstattung ist. Wenn Kasse und Bezahlvorgang zuverlässig funktionieren, bleibt mehr Raum für kompetente Beratung und individuelle Betreuung – wichtige Bestandteile eines positiven Einkaufserlebnisses.

Weitere Informationen sowie den vollständigen Beitrag finden Sie hier: Best Practice: Optik Bogorinski setzt auf REA Card – REA Card