Oracle Lizenzverhandlung: Das Fiskaljahresende als Hebel

Oracle-Kunden, die 2027 Lizenzen nachkaufen, Supportverträge verlängern oder über ein Unlimited License Agreement (ULA) entscheiden müssen, sollten ihre Verhandlung am Oracle-Fiskaljahr ausrichten. Das Geschäftsjahr des Herstellers endet am 31. Mai 2027. Nach Erfahrung von ProLicense entsteht in den Wochen davor der größte Spielraum bei Preisen und Vertragsbedingungen. Wer diesen Termin nutzen will, beginnt die Vorbereitung im Herbst.

Wie das Oracle-Fiskaljahr den Vertrieb taktet

Oracles Geschäftsjahr läuft vom 1. Juni bis zum 31. Mai. Die Quartale enden am 31. August, 30. November, 28. Februar und 31. Mai. Vertriebsziele, Provisionen und Rabattfreigaben hängen an diesen Stichtagen, am stärksten am Jahresende. Im Mai rechnet der Vertrieb gegen die Jahresquote, die interne Freigabekette genehmigt dann Konditionen, die im Juni oder Juli kaum zu bekommen sind. Die Quartalsenden im November und Februar erzeugen ebenfalls Abschlussdruck, allerdings in geringerem Umfang.

Die Gründer von ProLicense, Rechtsanwalt Sören Reimers und Diplom-Kaufmann Christian Grave, waren jeweils über acht Jahre bei Oracle tätig und kennen diese Abläufe von innen.

„Im Mai zählt für den Oracle-Vertrieb vor allem eins: ob der Deal vor dem 31. in den Büchern steht. Wer dann eine vorbereitete und intern freigegebene Entscheidung auf den Tisch legen kann, verhandelt aus einer völlig anderen Position als im Juni“, sagt Christian Grave, Geschäftsführer der ProLicense.

Oracle Rabatt verhandeln: Was am Jahresende realistisch ist

Verhandelbar ist mehr als der Lizenzrabatt. Regelungen zur Teilkündigung von Supportpositionen, feste Konditionen für künftige Nachkäufe und Zahlungsziele gehören ebenso auf die Agenda. Der Rabatt wirkt dabei über den Abschluss hinaus. Oracle berechnet den jährlichen Support mit 22 % auf den Netto-Lizenzpreis, jeder Rabattpunkt senkt also dauerhaft auch die Supportbasis.

Kritisch prüfen sollten Kunden Paketangebote, die einen hohen Rabatt an Cloud-Kontingente oder zusätzliche Produkte koppeln. Solche Bundles senken selten die Gesamtkosten. Sie verschieben vor allem die Bindung an den Hersteller.

Vorbereitung ab Oktober: Ohne Lizenzbilanz kein Hebel

Der Mai bringt nur dann einen Vorteil, wenn die eigene Position bis dahin feststeht. Dazu gehören eine belastbare Lizenzbilanz, ein realistischer Bedarf für die kommenden Jahre und geprüfte Alternativen. Offene Compliance-Fragen nutzt der Oracle-Vertrieb regelmäßig als Gegenhebel, bis hin zur Ankündigung eines Audits. Glaubwürdige Alternativen wie Oracle-Drittsupport, gebrauchte Lizenzen oder die Verlagerung einzelner Workloads verschieben das Kräfteverhältnis dagegen zugunsten des Kunden.

Auch die eigenen Freigabewege brauchen Vorlauf. Budget, Einkauf und Rechtsabteilung müssen vor Mitte Mai entscheidungsfähig sein, sonst verpufft der Termin. Die Quartalsenden am 30. November und 28. Februar eignen sich für kleinere Abschlüsse oder als Zwischenetappe.

Oracle Kosten senken bei voller Compliance

ProLicense begleitet Oracle-Verhandlungen ausschließlich auf Kundenseite und erhält keine Vergütung von Oracle. Ziel ist ein Ergebnis mit minimalen Kosten bei voller Compliance, also kein Rabatt, der im nächsten Audit als Nachforderung zurückkommt.

„Der teuerste Fehler steckt meist in den Vertragsklauseln, nicht im Preis. Eine unklare Definition der Nutzungsrechte oder eine fehlende Regelung zur Virtualisierung kostet im nächsten Audit oft mehr, als der Rabatt eingebracht hat“, sagt Rechtsanwalt Sören Reimers, Geschäftsführer der ProLicense.

Unternehmen mit anstehenden Oracle-Entscheidungen im Fiskaljahr 2027 finden Informationen zu unabhängigen Oracle Lizenzverhandlungen auf prolicense.com.

ProLicense ist seit 2009 eine vollständig unabhängige Beratung für Software License Management. Die Gründer Sören Reimers und Christian Grave waren jeweils über acht Jahre bei Oracle tätig. ProLicense unterstützt Unternehmen vom Mittelstand bis zum DAX-Konzern bei Oracle-Audits, Lizenzverhandlungen, ULA-Zertifizierung, Drittsupport und Gebrauchtsoftware sowie bei VMware, Microsoft und weiteren Herstellern. Die Vergütung erfolgt erfolgsbasiert und ausschließlich durch den Kunden. Ziel jedes Mandats sind minimale Lizenzkosten bei voller Compliance. www.prolicense.com