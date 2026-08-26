orcharhino 7.10 bringt Performance-Optimierungen, Secure Boot für Proxmox und erweiterte Automatisierungsfunktionen

Die ATIX AG gibt die Veröffentlichung von orcharhino 7.10 bekannt. Das neue Release setzt einen Schwerpunkt auf die Performance und den täglichen Betrieb der Plattform. Optimierungen beschleunigen unter anderem den Upgrade-Prozess sowie die Arbeit mit Remote Execution Jobs in Umgebungen mit vielen Organisationen. Gleichzeitig erweitert orcharhino die Unterstützung von Proxmox um UEFI Secure Boot und ergänzt die Audit-Protokollierung um zusätzliche Informationen zu Benutzeranmeldungen.

Auch im Bereich Automatisierung wird die Plattform weiterentwickelt. Der als Technology Preview verfügbare Ansible Director ermöglicht mit orcharhino 7.10 eine engere Verknüpfung von Provisionierung und Konfigurationsmanagement: Ansible-Rollen können Hosts und Hostgruppen zugeordnet werden, während neu provisionierte Systeme automatisch einen ersten Ansible-Lauf einplanen können. Parallel dazu wurde die orcharhino-Dokumentation weiter ausgebaut und um zusätzliche Hinweise für wiederkehrende administrative Aufgaben ergänzt.

Weitere Informationen zu orcharhino finden Interessierte unter www.orcharhino.com.

Performance-Verbesserungen für Upgrades und Remote Execution

Mit orcharhino 7.10 wurden mehrere Abläufe optimiert, die sich insbesondere bei größeren Installationen auf die benötigte Verarbeitungszeit auswirken können.

Während eines orcharhino-Upgrades wird die Bereinigung von Tasks nun auf mehrere CPU-Kerne verteilt, anstatt lediglich einen einzelnen Kern zu verwenden. Dadurch kann dieser Teil des Upgrade-Prozesses schneller abgeschlossen werden.

Eine weitere Optimierung betrifft Remote Execution Jobs. Insbesondere für Benutzer, denen eine große Zahl von Organisationen zugewiesen ist, wurde die Verarbeitung im Hintergrund verbessert. Dies führt zu kürzeren Ladezeiten in der Benutzeroberfläche. Weitere Verbesserungen der Remote-Execution-Oberfläche sind für zukünftige Releases vorgesehen.

UEFI Secure Boot für Proxmox Compute Resources

Mit Version 7.10 erweitert orcharhino die Provisionierung virtueller Maschinen auf Proxmox um die Unterstützung von UEFI Secure Boot. Virtuelle Maschinen können damit direkt über die Proxmox Compute Resource mit aktiviertem Secure Boot erstellt werden. Für Administratoren ist dies insbesondere bei der automatisierten Bereitstellung von Betriebssystemen relevant, die Secure Boot voraussetzen oder in Umgebungen mit entsprechenden Sicherheitsvorgaben betrieben werden sollen. Während des Systemstarts werden dabei nur vertrauenswürdige und signierte Boot-Komponenten geladen. Damit lässt sich Secure Boot auch in Proxmox-basierten Infrastrukturen in standardisierte Provisionierungsprozesse mit orcharhino integrieren.

Erweiterte Audit Logs für Anmeldungen und fehlgeschlagene Login-Versuche

Die Audit-Funktionen von orcharhino werden mit Version 7.10 um zusätzliche Informationen zu Benutzeraktivitäten ergänzt. Neben den bereits protokollierten Ereignissen können nun auch Logins, Logouts und fehlgeschlagene Anmeldeversuche in den Audit-Daten nachvollzogen werden.

Die Erweiterung baut auf den bereits bestehenden Möglichkeiten zur externen Verarbeitung von Audit Logs auf. Audit-Ereignisse können in strukturierter Form separat protokolliert und beispielsweise an zentrale Logging-, SIEM- oder Compliance-Systeme weitergegeben werden.

Die zusätzlichen Login-Informationen erleichtern es Administratoren, Benutzeraktivitäten nachzuvollziehen und sicherheitsrelevante Ereignisse in bestehende Monitoring- und Compliance-Prozesse einzubeziehen.

Dokumentation wird kontinuierlich erweitert

Neben neuen Funktionen entwickelt die ATIX AG mit jedem Release auch die orcharhino-Dokumentation weiter. Dabei fließen sowohl technische Änderungen als auch Rückmeldungen von Anwendern ein. Für Version 7.10 wurden verschiedene Kapitel strukturell überarbeitet und zusätzliche Hinweise für typische administrative Aufgaben ergänzt.

Ein Beispiel betrifft die Arbeit mit Activation Keys und Host Collections. Hosts können bereits während der Registrierung über einen Activation Key einer Host Collection zugeordnet werden. Administratoren, die Host Collections beispielsweise zur Gruppierung von Systemen für Updates oder Distributions-Upgrades verwenden, können diese Zuordnung damit direkt in den Registrierungsprozess integrieren. Die entsprechenden Hinweise sind nun unmittelbar an den relevanten Stellen der Dokumentation verfügbar, sodass bestehende Funktionen leichter gefunden und in administrative Workflows eingebunden werden können.

Tech Preview: Ansible Director automatisiert die Erstkonfiguration neuer Hosts

Der mit den vorherigen Releases eingeführte Ansible Director wird in orcharhino 7.10 als Technology Preview weiter ausgebaut. Im Mittelpunkt steht diesmal die direkte Zuordnung von Ansible-Inhalten zu verwalteten Hosts.

Administratoren können Ansible-Rollen einzelnen Hosts oder vollständigen Hostgruppen zuweisen. Damit lassen sich gemeinsame Konfigurationsvorgaben zentral definieren und auf die jeweils vorgesehenen Systeme anwenden.

Besonders relevant ist die neue Funktion für das Provisioning: Nach der Bereitstellung eines neuen Hosts kann automatisch ein initialer Ansible-Lauf eingeplant werden. Das Betriebssystem wird damit nicht nur provisioniert, sondern kann anschließend unmittelbar die für den jeweiligen Host vorgesehene Ansible-Konfiguration erhalten.

Der Ablauf reduziert manuelle Schritte zwischen Provisionierung und Konfigurationsmanagement. Gleichzeitig wird die Bereitstellung reproduzierbarer, da neue Hosts ihre vorgesehene Konfiguration automatisiert nach der Betriebssysteminstallation erhalten können.

Der Ansible Director bleibt in orcharhino 7.10 eine Technology Preview und ist damit noch nicht für den produktiven Einsatz vorgesehen.

Über orcharhino

orcharhino ist die umfassende Lösung für die Automatisierung und Orchestrierung von ITInfrastrukturen. Die Enterprise-Open-Source-Lösung lässt sich im Windows- und Linux-Umfeld einsetzen und ermöglicht automatisiertes Deployment, Konfigurations- und Lifecycle-Management sowie Release- und Patch Management. orcharhino kann On-Premises genauso wie in der Cloud betrieben werden.

Entwickelt von der ATIX AG als Open-Source-Produkt für Unternehmen bietet orcharhino Organisationen jeder Größe maximale Flexibilität, Effizienz und Kontrolle – unterstützt durch ein starkes Partnernetzwerk und professionellen Support.

Weitere Informationen unter www.orcharhino.com

Die ATIX AG ist ein führender Anbieter von Lösungen für Unternehmens-IT-Infrastrukturen und ermöglicht ein effizientes, skalierbares und flexibles Systemmanagement. Die ATIX AG betreibt ein gemäß ISO9001:2015 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem im Bereich Entwicklung, Support, Consulting und Training von Softwarelösungen sowie ein gemäß ISO/IEC 27001 zertifiziertes Informationssicherheits-Managementsystem.