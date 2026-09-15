Organisierte Kriminalität

Dobrindt hat recht, wenn er den Fokus auf die Finanzströme, digitale Ermittlungen und stärkere Sicherheitsbehörden legt. Doch auch solche Ankündigungen hat man schon oft gehört. Bund und Länder müssen in der Praxis besser werden. Polizei, Zoll, Finanzermittler und Staatsanwaltschaften brauchen gemeinsame Spezialteams, moderne IT und genügend Personal. Schulen, Jugendhilfe und Kommunen müssen gemeinsam mit den Eltern schon viel früher erkennen und einschreiten, wenn Jugendliche für kriminelle „Jobs“ rekrutiert werden. Und es gilt dort gegenzusteuern, wo Verbrechen als „cool“ inszeniert wird.

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