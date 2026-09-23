Osisko Gold gibt die Konditionen für die auf 600 Millionen US-Dollar aufgestockte Emission von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 9,250 % bekannt, die der Refinanzierung der Projektfinanzierung für das Appian-Projekt und de

Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ – gibt die Preisgestaltung für ihre Emission (die „Emission“) von vorrangig besicherten Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen US-Dollar, einem Zinssatz von 9,250 % und Fälligkeit im Jahr 2031 (die „Schuldverschreibungen“) zur Refinanzierung seiner bestehenden vorrangig besicherten Projektkreditfazilität mit Mitteln, die von Appian Capital Advisory Limited verwaltet werden (die „Appian-Kreditfazilität“), und zur Förderung des Baus des Cariboo-Goldprojekts in British Columbia, Kanada (das „Cariboo-Goldprojekt“), zu einem Ausgabepreis von 100,0 % bekannt. Das Emissionsangebot wird voraussichtlich am 30. September 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Das Emissionsangebot wurde gegenüber dem zuvor angekündigten Emissionsvolumen von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar aufgestockt.

Die Schuldverschreibungen werden halbjährlich nachträglich am 1. April und 1. Oktober eines jeden Jahres, beginnend am 1. April 2027, verzinst und sind am 1. Oktober 2031 fällig. Die Schuldverschreibungen werden vollständig und bedingungslos von bestimmten Tochtergesellschaften des Unternehmens garantiert, zu denen zum Zeitpunkt des Abschlusses voraussichtlich Barkerville Gold Mines Ltd., der Tochtergesellschaft des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Cariboo-Goldprojekt, bestehen und durch ein vorrangiges Pfandrecht an den Vermögenswerten des Unternehmens und jedes Bürgen gesichert sein, einschließlich der Beteiligungen des Unternehmens und jedes Bürgen an ihren jeweiligen Tochtergesellschaften, des Zinsrücklagenkontos und des Auszahlungskontos, wie hierin beschrieben, sowie des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Osisko Gold beabsichtigt, den gesamten Nettoerlös aus dem Angebot nach Abzug der Rabatte und Provisionen der Erstkäufer sowie der geschätzten Emissionskosten zu verwenden, um

alle ausstehenden Beträge im Rahmen der Appian-Kreditfazilität zurückzuzahlen und alle Verpflichtungen daraus zu beenden, wobei hierfür etwa 120,9 Millionen US-Dollar des Nettoerlöses aus diesem Angebot verwendet werden sollen;

ein gesondertes Zinsrücklagenkonto in Höhe der ersten fünf Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen zu finanzieren; und

mit dem verbleibenden Nettoerlös ein gesondertes Auszahlungskonto zu finanzieren, dessen Mittel zur Förderung des Cariboo-Goldprojekts verwendet werden sollen.

Die Schuldverschreibungen wurden ausschließlich Personen angeboten und werden ausschließlich an Personen verkauft, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer im Sinne von Rule 144A des US-Wertpapiergesetzes von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das „Wertpapiergesetz“) sind, sowie an Nicht-US-Personen außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des Wertpapiergesetzes. In Kanada wurden die Schuldverschreibungen im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den geltenden kanadischen Prospektbefreiungen angeboten und werden dort verkauft.

Das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert, und die Schuldverschreibungen dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der anwendbaren Wertpapiergesetze der Bundesstaaten vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen dar, noch darf ein Angebot oder Verkauf der Schuldverschreibungen in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

ÜBER OSISKO GOLD GROUP INC.

Osisko Gold Group Inc. ist ein nordamerikanisches Goldförderunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaugebiete mit Potenzial auf Regionsebene konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Erschließung seines Flaggschiffprojekts – des vollständig genehmigten und zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Cariboo-Goldprojekts – zu einem mittelgroßen Goldproduzenten zu werden. Das Projekt befindet sich innerhalb des größeren regionalen Landpakets „Cariboo“ des Unternehmens in Zentral-British Columbia, Kanada, das zahlreiche vielversprechende Explorationsziele beherbergt und Chancen für zukünftige Entdeckungen bietet. Ergänzt wird die Projektpipeline in Cariboo durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) – ein Brownfield-Standort mit erheblichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten und Zugang zu etablierter Infrastruktur. Osisko Gold konzentriert sich auf die Erschließung langlebiger Bergbau-Assets in bergbaufreundlichen Rechtsräumen und verfolgt dabei einen disziplinierten Ansatz bei der Kapitalallokation, dem Entwicklungsrisikomanagement und dem Ausbau der Mineralreserven.

HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze) und „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung) (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Solche zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Gold bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Leistungsgarantien dar und sind durch Begriffe wie „könnte“, „wird“, „würde“, „könnte“, „erwarten“, „glauben“, „planen“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „potenziell“, „vorschlagen“, „prognostizieren“, „Ausblick“, „vorhersehen“, „fortsetzen“, „Ziel“, „Strategie“, Varianten dieser Wörter oder deren Verneinungen sowie vergleichbare Begriffe gekennzeichnet, ebenso wie Ausdrücke, die üblicherweise im Futur und im Konditional verwendet werden. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich Aussagen zu: den Bedingungen der Schuldverschreibungen; dem Abschluss und dem Zeitpunkt des geplanten Angebots; der Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen für den Abschluss des Angebots zu erfüllen; der vorgesehenen Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; der Fähigkeit zur Erschließung des Cariboo-Goldprojekts und dessen Status als vollständig genehmigt; das Ziel des Unternehmens, ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden; sowie das Explorationspotenzial und das Potenzial für zukünftige Entdeckungen (sofern vorhanden) seiner Liegenschaften; und die Absicht, die Appian-Kreditfazilität zu kündigen.

Osisko Gold hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Gold liegen, letztendlich als unrichtig erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Gold und sein Geschäft betreffen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: das Risiko, dass die Bedingungen für den Abschluss des Angebots nicht erfüllt werden und das Angebot nicht vollzogen wird; das Ausbleiben weiterer Arbeitsunterbrechungen oder -aussetzungen beim Cariboo-Goldprojekt; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung und dem Bau des Cariboo-Goldprojekts; Risiken in Bezug auf Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Behörden, günstiger regulatorischer Rahmenbedingungen und Genehmigungen, der Kapitalmarktbedingungen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Konditionen für die geplante Exploration und Erschließung auf den Grundstücken des Unternehmens zu beschaffen; das Ausbleiben unvorhergesehener Bodenverhältnisse oder anderer geologischer Herausforderungen; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Exploration fortzusetzen; der regulatorische Rahmen sowie das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für den Bergbau auferlegen könnten; Fehler in der geologischen Modellierung durch die Unternehmensleitung; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; die Verfügbarkeit der erforderlichen Ausrüstung, des „ “ der Vorräte und der Infrastruktur; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie die Risiken und Faktoren zu konsultieren, die im jüngsten Jahresabschluss des Unternehmens, im Lagebericht und in anderen öffentlichen Unterlagen offengelegt sind, die unter dem Emittentenprofil von Osisko Gold auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sowie auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, des Umfangs der Geschäftstätigkeit und der Errungenschaften gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien, und es kann nicht gewährleistet werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Auflistung von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt – sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben – keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.