Osisko Gold trifft hochgradig auf Cariboo, GoldMining bohrt 400 Meter Mineralisierung bei Yarumalito!

ANZEIGE/WERBUNG – Entgeltliche Marketingmitteilung zu Osisko Gold Group Inc. und GoldMining Inc. Bezahlte Werbung für Osisko Gold Group Inc. und GoldMining Inc.: Die Emittenten unterhalten erfolgunabhängige entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit der SRC swiss resource capital AG, die als Auftraggeberin die JS Research GmbH beauftragt und vergütet · Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte · Erstveröffentlichung: 27. Oktober 2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

+++ Gold-ETFs ziehen wieder an, Spekulanten bleiben vorsichtig! +++

Nach Daten des World Gold Council flossen in der Woche bis zum 16. Oktober 2026 weltweit netto 13,9 Tonnen Gold in börsengehandelte Goldfonds (ETFs). Den größten Beitrag leistete Nordamerika mit 7,3 Tonnen, wo sich Abflüsse in Zuflüsse drehten, es folgten Asien mit 4,6 und Europa mit 2,1 Tonnen.1,2

Zurückhaltender agierten spekulative Anleger an der US-Terminbörse COMEX: Die Netto-Long-Positionen der Managed-Money-Konten sanken laut World Gold Council von 357,1 auf 345,5 Tonnen. Chinesische Investoren bauten ihre bullische Positionierung dagegen die dritte Woche in Folge aus.2

Auch bei den Zentralbanken, einem wichtigen Gegengewicht zu kurzfristigen Preisschwankungen, gehen die Lesarten auseinander. Goldman Sachs schätzt die Goldkäufe der Notenbanken im August auf 79 Tonnen – mehr als das Vierfache des monatlichen Durchschnitts von 17 Tonnen vor 2022. Offiziell gemeldet wurden laut World Gold Council netto…

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Quellen und redaktionelle Grundlage

World Gold Council: Gold ETF: Stock, Holdings and Flows, 19. Oktober 2026. Wochenwerte nach Region für die Woche bis 16. Oktober 2026.

World Gold Council: Weekly Markets Monitor – Bonds back in the room, 19. Oktober 2026. COMEX-Positionierung, Goldpreis und Einordnung der Woche bis 16. Oktober 2026.

investingLive: Goldman Sachs estimates central banks bought 79 tonnes of gold in August, led by China, 19. Oktober 2026. Bericht über eine Studie von Goldman Sachs.

Kitco News: Central banks add 39 net tonnes of gold in August: China, Uzbekistan and Poland, 6. Oktober 2026. Bericht über Daten des World Gold Council.

Osisko Gold Group Inc.: Osisko Gold Intersects 7.28 g/t Au over 16.15 m (105 m Vertical Depth), including 173.66 g/t Au over 0.60 m, and 7.13 g/t Au over 11.60 m (61 m Vertical Depth) in Lowhee Zone Underground Infill Drilling at Cariboo Gold Project, 5. Oktober 2026.

GoldMining Inc.: GoldMining Intersects 400 Metres of Continuous Gold-Copper Mineralization at the Yarumalito Project, Colombia, 6. Oktober 2026. Einschließlich Ressourcenschätzung mit Stichtag 1. April 2020.

Osisko Gold Group Inc.: Osisko Gold Announces Formal Construction Decision and Development Update for the Cariboo Gold Project, 14. September 2026. Einschließlich Finanzierungsübersicht, Trafigura-Vereinbarungen und Kennzahlen der Machbarkeitsstudie 2025.

Osisko Gold Group Inc.: Osisko Gold Closes Previously Announced US$30 million Strategic Equity Investment by Trafigura, 9. Oktober 2026.

Grafik- und Bildnachweise

Abbildungen 1 und 2: Eigene Darstellung der JS Research GmbH; per Skript aus den angegebenen Daten erzeugte Diagramme, bei der Erstellung KI-gestützt. Daten: World Gold Council, 19. Oktober 2026 (Abbildung 1), Goldman Sachs über investingLive, 19. Oktober 2026, und World Gold Council über Kitco News, 6. Oktober 2026 (Abbildung 2).

Abbildungen 3 bis 5: Osisko Gold Group Inc. (Logo, Detailkarte der Lowhee-Zone, Oktober 2026, Präsentationsfolie zur Bauentscheidung, Stand 14. September 2026).

Abbildungen 6 bis 8: GoldMining Inc. (Logo, Profilschnitt YAR-45, Regionalkarte, Oktober 2026).

Intro-Bild: Osisko Gold Group

Methodik und Prüfungstiefe

Redaktionsstand: 26. Oktober 2026. Geprüft wurden sämtliche Zahlen, Daten und Aussagen zu ETF-Flüssen, COMEX-Positionierung, Goldpreis und Zentralbankkäufen, zu Bohrergebnissen, Reserven, Bauentscheidung, Baufortschritt, Finanzierung und Trafigura-Vereinbarungen von Osisko Gold sowie zu Bohrergebnissen, Ressource und Lage des Projekts Yarumalito von GoldMining, außerdem die WKN beider Emittenten. Grundlage waren Unternehmensmeldungen sowie Daten und Berichte des World Gold Council; die Schätzung von Goldman Sachs und die gemeldeten Zentralbankkäufe wurden über investingLive und Kitco News erfasst. Prozentangaben und Verhältnisse wurden nachgerechnet. Es wurden keine eigenen Ressourcen- oder Reservenschätzungen, metallurgischen Prüfungen oder Kursmodelle erstellt. Technische Angaben wurden nicht durch eine von JS Research beauftragte Qualified Person unabhängig verifiziert. Eine laufende Aktualisierung nach Veröffentlichung ist nicht vorgesehen; gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten bleiben unberührt.

Disclaimer und Pflichtangaben

Anzeige und Charakter des Beitrags

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Werbung beziehungsweise Marketingmitteilung zu Osisko Gold Group Inc. und GoldMining Inc. Er wird für die Emittenten verbreitet. Er ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine auf persönliche Verhältnisse zugeschnittene Anlageempfehlung. Er stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Eine Anlageentscheidung darf nicht allein auf diesen Beitrag gestützt werden.

Erstellerin, Herausgeberin, Autor und Verbreitung

Erstellerin, Herausgeberin und Verbreiterin ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch den Geschäftsführer Jörg Schulte. Autor sowie Verantwortlicher im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte, gleiche Anschrift. Zusätzlich verbreitet die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, den Beitrag über das Portal der Wirtschaft und PresseBox.

Auftrag und Vergütung

Auftraggeberin der JS Research GmbH für Erstellung und Veröffentlichung ist die SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält entgeltliche Investor-Relations-Verträge mit Osisko Gold Group Inc. und GoldMining Inc. und vergütet JS Research für diesen Beitrag. Die Vergütung der JS Research GmbH ist erfolgsunabhängig. Zwischen JS Research beziehungsweise Jörg Schulte und den Emittenten besteht für diesen Beitrag kein unmittelbarer Vergütungsweg; die Vergütung erfolgt mittelbar über SRC. Die entgeltlichen Beziehungen begründen einen wesentlichen Interessenkonflikt und können eine positive Auswahl und Darstellung der Unternehmen begünstigen.

Interessen und Positionen

Weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH halten Aktien, Zertifikate, Optionen, Optionsscheine/Warrants, CFDs, Swaps oder sonstige Derivate des Emittenten; es bestehen für beide auch keine direkten oder indirekten Shortpositionen. Die SRC swiss resource capital AG hält keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr des ausgegebenen Aktienkapitals. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen bestehen nicht. Der Emittent ist weder an der JS Research GmbH noch an der SRC swiss resource capital AG mit 5 % oder mehr beteiligt. – Die Angaben zu Positionen gelten zum der Veröffentlichung.

Der Beitrag wurde dem Management der behandelten Unternehmen nicht zur Prüfung vorgelegt; keines der Unternehmen hat ihn inhaltlich geprüft oder freigegeben.

Quellen und Prüfung

Die Angaben beruhen insbesondere auf Unternehmensmeldungen, Daten und Berichten des World Gold Council sowie auf Berichten von investingLive und Kitco News. Die Quellen sind im Quellenblock mit Datum und Direktlink aufgeführt. JS Research hat keine eigene Ressourcenschätzung vorgenommen und weder Bohrdaten noch metallurgische Daten, Studienannahmen oder Unternehmensprognosen unabhängig technisch geprüft. Die in den Ausgangsquellen genannten Qualified Persons handelten für die jeweiligen Emittenten beziehungsweise Berichtsersteller, nicht für JS Research.

Die wissenschaftlichen und technischen Angaben von Osisko Gold Group Inc. wurden laut Meldung vom 5. Oktober 2026 von Scott Smith, P.Geo., Vice President Exploration und damit nicht unabhängig, geprüft und freigegeben; die Proben wurden bei MSALABS in Prince George per PhotonAssay analysiert. Die Angaben von GoldMining Inc. wurden von Tim Smith, P.Geo., Vice President Exploration und damit nicht unabhängig, geprüft und freigegeben; die Proben wurden bei ALS in Medellín aufbereitet und in Lima analysiert. Angaben zur Qualitätssicherung enthalten die jeweiligen Meldungen. Bohrabschnitte sind Bohrlängen, soweit keine wahre Mächtigkeit genannt ist.

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Ressourcen, Studien und zukunftsgerichtete Aussagen

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und besitzen nicht zwingend nachgewiesene wirtschaftliche Abbauwürdigkeit. Abgeleitete Ressourcen weisen eine geringere geologische Sicherheit auf als angezeigte Ressourcen. Die Ressource für Yarumalito ist vollständig als abgeleitet eingestuft und beruht auf historischen Bohrungen; die neuen Bohrergebnisse sind darin nicht berücksichtigt. Goldäquivalente dienen der Veranschaulichung und beruhen auf Preisannahmen und einer angenommenen Ausbringung von 100 %. Die Machbarkeitsstudie für Cariboo aus dem Jahr 2025 beruht auf Annahmen zu Goldpreis, Kosten, Ausbeuten, Zeitplänen und Finanzierung und bietet keine Gewähr, dass die Ergebnisse realisiert werden. Die Finanzierungsrechnung für Cariboo enthält eine noch nicht vereinbarte Vorauszahlungsfazilität und eine Ausrüstungsfinanzierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem Bau, Zeitplan und Kosten von Cariboo, den ersten Goldguss und die kommerzielle Produktion, die Finanzierung einschließlich der Vorauszahlungsfazilität, die Umwandlung von Ressourcen in Reserven, ausstehende Analyseergebnisse, ein aktualisiertes Ressourcenmodell für Yarumalito sowie Entwicklungen am Goldmarkt. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Mögliche Ursachen sind Exploration und Geologie, Metallurgie und Ausbringung, Ressourcen- und Reservenumwandlung, Genehmigungs-, Umwelt- und Sozialauflagen, Finanzierung und Verwässerung, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Vertragspartnerabhängigkeit, Infrastruktur, Rohstoffpreise und Wechselkurse sowie politische, rechtliche und steuerliche Veränderungen in Kanada und Kolumbien. Projektentwicklung, Produktion oder Cashflow können sich verzögern, geringer ausfallen oder vollständig ausbleiben.

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Osisko Gold Group Inc. ist an der TSX Venture Exchange und der New York Stock Exchange notiert, GoldMining Inc. an der Toronto Stock Exchange und der NYSE American. Soweit der Beitrag als Investor-Relations-Tätigkeit im Sinne des Securities Act (British Columbia) oder vergleichbarer kanadischer Vorschriften einzuordnen ist, wird hiermit offengelegt, dass er für die Emittenten und entgeltlich verbreitet wird. Weder die British Columbia Securities Commission (BCSC) noch die BaFin, die SEC, eine andere zuständige Behörde oder die relevanten Börsen haben diesen Beitrag gebilligt oder seine Richtigkeit bestätigt.

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