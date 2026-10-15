Oticon Medical setzt bei der Entwicklung von Hörimplantaten auf den Aras Medical Device Accelerator / PLM-Lösung unterstützt bei Governance, Compliance und Audits

Die Entwicklung implantierbarer Hörsysteme stellt hohe Anforderungen an Produktqualität, Nachverfolgbarkeit und regulatorische Compliance. Um die wachsende Komplexität seiner Produktdaten besser zu beherrschen, hat sich der dänische Medizintechnikhersteller Oticon Medical für die PLM-Plattform Aras Innovator entschieden. Aras, ein führender Anbieter von Digital-Thread-Lösungen für Product Lifecycle Management (PLM) und Engineering-KI, unterstützt Oticon mit seinem Medical Device Accelerator dabei, die Produktentwicklung effizienter zu steuern und regulatorische Anforderungen durchgängig einzuhalten.

Oticon Medical (https://www.oticonmedical.com/de-DE) entwickelt sein Portfolio an knochenverankerten Hörsystemen kontinuierlich weiter. Dazu gehört unter anderem das Sentio(TM) System, ein aktives transkutanes Hörsystem. Dabei wird ein Implantat unter der Haut eingesetzt und ein externer Audioprozessor mithilfe von Magneten über dem Implantat gehalten. Um die zunehmend komplexen Produktdaten über den gesamten Lebenszyklus hinweg besser verwalten zu können, baut das Unternehmen eine neue PLM-Umgebung im Software-as-a-Service-Modell (SaaS) auf.

Die Entscheidung für Aras fiel aufgrund der langjährigen Erfahrung des Unternehmens in der Medizintechnik (https://aras.com/de/industries/medical-devices). Aras Innovator wird bei Oticon Medical die bisherigen Dokumentenmanagement- und PLM-Systeme ablösen. Der Aras Medical Device Accelerator bietet integrierte Funktionen für Design Control, Risikomanagement und Qualitätsprozesse. Damit werden regulatorische Anforderungen unmittelbar in die täglichen Produktentwicklungsprozesse eingebunden und zugleich die Auditfähigkeit verbessert.

„Die Art und Weise, wie wir Produktdaten verwalten, ist entscheidend dafür, dass wir effizient arbeiten und die Anforderungen einer stark regulierten Branche erfüllen können“, sagt Christer Johansson, Director Product Care bei Oticon Medical. „Mit Aras Innovator können wir unsere Arbeitsweise stärker auf das Produkt ausrichten und unseren Teams mehr Konsistenz und Verlässlichkeit bei den Informationen bieten, auf die sie angewiesen sind.“

Aras Innovator wird Produktinformationen aus unterschiedlichen Unternehmenssystemen von Oticon Medical miteinander verknüpfen. Dadurch sollen manuelle Datenübergaben reduziert und die Datenkonsistenz verbessert werden. Gleichzeitig erhalten die Teams einen besseren Überblick über Produktänderungen und deren Auswirkungen auf den gesamten Produktlebenszyklus. Dies stärkt die Kontrolle von Änderungsprozessen und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit.

Im Zuge der Implementierung werden relevante Produktdaten und Dokumente aus den bisherigen Systemen übertragen und sind künftig in Aras Innovator abrufbar. So bleibt der Zugriff auf historische Informationen erhalten, während die Altsysteme außer Betrieb genommen werden können.

„Für Hersteller von Medizinprodukten geht ein wirksames Product Lifecycle Management weit über die reine Verwaltung von Daten hinaus. Entscheidend sind Strukturen, die eine reibungslose Zusammenarbeit der zahlreichen Teams und Prozesse ermöglichen, die streng regulierte Produkte zur Marktreife führen“, sagt Leon Lauritsen, CEO von Aras. „Oticon Medical schafft eine einheitlichere Arbeitsweise im gesamten Unternehmen, überwindet Grenzen zwischen Fachbereichen und hält gleichzeitig die hohen Standards ein, die diese Branche verlangt.“

In der ersten Implementierungsphase konzentriert sich Oticon Medical auf Dokumentenmanagement, Änderungssteuerung und Produktentwicklung. Anschließend plant das Unternehmen, den Einsatz von Aras Innovator schrittweise auszuweiten und weitere zentrale Geschäftsprozesse miteinander zu verknüpfen.

Über Oticon Medical

Oticon Medical ist ein weltweit tätiges Unternehmen für implantierbare Hörsysteme. Sein Ziel ist es, Menschen in jeder Lebensphase gutes Hören zu ermöglichen. Seit mehr als einem Jahrzehnt erleichtert das Unternehmen den Zugang zu knochenverankerten Hörsystemen, indem es die Behandlung für Ärzte, Audiologen und Patienten vereinfacht.

Oticon Medical ist überzeugt, dass Patienten und Hörakustikexperten in jeder Phase der Versorgung die bestmögliche Lösung wählen können sollten. Dieses Prinzip bezeichnet das Unternehmen als „Freedom of Choice“ und stellt es seit jeher in den Mittelpunkt seines Handelns. Deshalb sind seine Lösungen nach Möglichkeit auf Kompatibilität ausgelegt. Damit unterstreicht Oticon Medical sein Versprechen, Implantatträger ein Leben lang zu unterstützen.

In enger Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften entwickelt Oticon Medical Lösungen, die sich an den Bedürfnissen der Anwender orientieren. Mit innovativen Produkten und umfassender Unterstützung möchte das Unternehmen die Lebensqualität der Menschen verbessern und ihnen ermöglichen, ihr Leben heute und in Zukunft in vollen Zügen zu genießen. Denn Oticon Medical weiß, wie wichtig Hören für das Leben ist.

Über Aras

Aras (https://www.aras.com/de-de/) bietet eine Digital-Thread-Plattform für Product Lifecycle Management und Engineering-KI. Aufbauend auf einer KI-nativen Low-Code-Architektur ermöglicht Aras die schnelle Bereitstellung flexibler Lösungen. Das Unternehmen verbindet Teams über Disziplinen und Funktionen hinweg mit geschäftskritischen Produktdaten und agentischer KI über den gesamten Produktlebenszyklus und die erweiterte Wertschöpfungskette hinweg. Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren, und folgen Sie uns auf YouTube (https://www.youtube.com/user/arasplm), X (https://twitter.com/aras_plm), Facebook (https://www.facebook.com/ArasPLM/) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aras-corporation).

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