„Outdoor arbeiten“ bei Schnee und Eis im Office Cube / Designer-Bürowürfel für den Outdoor-Einsatz kann sich selbst von Schnee und Eis befreien (FOTO)

Der Designer-Bürowürfel „Cube Max“ bietet einen warmen Arbeitsplatz mit Blick nach draußen bei Temperaturen bis zu minus 20 Grad Celsius. Darauf weist die niederländische Firma Office Cube ( http://www.officecube.nl/de ) angesichts der aktuellen Winterwelle hin. Auch die Schneelast auf dem Dach sei kein Problem: Der transparente Bürowürfel für den Outdoor-Einsatz hält laut Angaben bis zu 1.000 Kilogramm Schnee pro Quadratmeter aus. Zum Vergleich: Ein Kubikmeter Pulverschnee wiegt etwa 100 Kilogramm.

Für die Wärme am Arbeitsplatz sorgt in dem transparenten, geschlossenen Cube mit Rundumsicht in die Schneelandschaft eine elektrische Heizung. Durch das kompakte Würfeldesign soll sie bis minus 20 Grad Celsius Außentemperatur für eine angenehm-wohlige Wärme im Innenraum sorgen. Der Bürowürfel kommt hierzu mit einem herkömmlichen 220 Volt-Stromanschluss aus.

Je nach Größe passen ein oder zwei Arbeitsplätze in die „Schneekugel“, die überall ein Hingucker ist. Aufstellen lässt sich das vielleicht ungewöhnlichste Designer-Büro auf jeder festen Stellfläche, ohne Betonfundament und ohne Baugenehmigung, beispielsweise im Garten, auf der Terrasse, im Park oder auf dem Parkplatz.

Der Erfinder Lucien Bongers schmunzelt: „Für den Zugang zu seinem Outdoor-Büro ist jeder Besitzer selbst verantwortlich. Allerdings lässt sich die Heizung per Fernbedienung einschalten, so dass sich der Würfel selbst von Eis und Schnee befreien kann.“

Office Cube ( http://www.officecube.nl ) hat einen transparenten, geschlossenen Designer-Würfel mit integriertem Büro entwickelt, der überall aufgestellt werden kann: im Garten, auf der Terrasse, auf dem Parkplatz, in einer Hotellobby oder an öffentlichen Plätzen. Das „etwas andere Büro“ ist in zwei verschiedenen Größen erhältlich: 2 x 2 (vier Quadratmeter) für eine und 3 x 3 (neun Quadratmeter) für zwei Personen. In beiden Größen stehen die Varianten „Executive“ (alles, was man braucht), „Max“ (mit Heizung und Klimaanlage) sowie „Remote“ (ohne Strom für die „freie Wildbahn“) zur Verfügung.

