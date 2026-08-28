„Oxford International University“ und andere täuschend echte Uni-Namen

Ein akademischer Titel wirkt oft schon durch den Namen der ausstellenden Institution glaubwürdig. Genau das machen sich sogenannte Diploma Mills nach Beobachtung von Validato, Schweizer Anbieter für Background-Checks und Human Risk Management, gezielt zunutze: Ihre Namen ähneln renommierten Hochschulen zum Verwechseln, etwa eine „Oxford International University“, die mit der University of Oxford in keinerlei Verbindung steht, oder ähnlich klingende Konstrukte, die sich an bekannte Institutionen anlehnen, ohne mit ihnen identisch zu sein.

Für Personalabteilungen, die täglich Dutzende Lebensläufe sichten, ist diese Namensähnlichkeit nach Einschätzung von Validato eine der wirkungsvollsten Täuschungsstrategien überhaupt: Ein vertraut klingender Name wird selten hinterfragt, während ein völlig unbekannter Institutsname eher zu einer Nachfrage führt. Diploma Mills nutzen genau diesen psychologischen Effekt, indem sie bewusst an bestehende, bekannte Marken im Bildungsbereich anknüpfen. Verstärkt wird dieser Eindruck häufig durch professionell wirkende Websites, erfundene Rankings oder vermeintliche Akkreditierungssiegel, die sich bei einer oberflächlichen Online-Recherche kaum von echten Auszeichnungen unterscheiden lassen.

Ein blosser Namensvergleich reicht deshalb laut Validato nicht aus, um die Echtheit eines Abschlusses zu beurteilen. Entscheidend ist stattdessen der Abgleich mit einem offiziellen Register – etwa über Swiss ENIC für ausländische Abschlüsse –, das Auskunft darüber gibt, ob die genannte Institution tatsächlich staatlich anerkannt ist. Ein überzeugend klingender Name ersetzt diese Prüfung nach Auffassung von Validato in keinem Fall.

Nach Erfahrung von Validato lohnt sich bei jedem im Lebenslauf genannten Hochschulnamen ein kurzer, aber konsequenter Realitätscheck: Existiert eine physische Adresse, ein nachvollziehbarer Studienbetrieb und eine Auffindbarkeit in anerkannten Verzeichnissen? Fehlen diese Elemente, sollte der Name allein nicht als ausreichender Vertrauensbeweis gelten, unabhängig davon, wie seriös er klingt. Ein zusätzlicher Blick auf unabhängige Bewertungsportale oder Fachforen kann dabei erste Zweifel an einer unbekannten Institution erhärten, bevor eine förmliche Anfrage bei einer Anerkennungsstelle überhaupt notwendig wird.

„Vertrauen ist gut, Verifikation ist besser – ein guter Name ersetzt keine offizielle Bestätigung“, meint André Naef, CEO von Validato. Validato empfiehlt Unternehmen, jeden im Lebenslauf genannten Institutsnamen unabhängig vom Klang über offizielle Anerkennungsstellen zu prüfen, und bietet dafür die Education Verification als eines von 18 einzeln wählbaren Screening-Modulen auf der eigenen, ISO-27001-zertifizierten Plattform an.

Validato ist ein führender Anbieter für digitale Background Checks und Human Risk Management mit Sitz in Zürich. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende strukturiert und effizient auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Validato ist speziell auf die Anforderungen im DACH-Raum ausgerichtet, verzichtet auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren oder Mindestanzahl an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

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