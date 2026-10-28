Pörtner Consulting bietet professionelle Installation lokaler KI und eigener KI-Server für Unternehmen

Pörtner Consulting stellt mit lokale-ki-setup.de ein spezialisiertes Angebot für Unternehmen und IT-Abteilungen vor, die eine lokale KI installieren lassen und ihre KI-Infrastruktur selbst kontrollieren möchten. Im Mittelpunkt stehen die Einrichtung eigener KI-Server, die Bereitstellung lokaler Sprachmodelle (LLMs) sowie die professionelle Installation von Ollama und Open WebUI.

Das Angebot richtet sich insbesondere an IT-Leiter, Systemadministratoren, mittelständische Unternehmen und IT-Dienstleister. Je nach Bedarf erfolgt die Einrichtung auf vorhandener Unternehmenshardware oder auf einer neu beschafften, geeigneten KI-Server-Infrastruktur. Pörtner Consulting unterstützt von der technischen Erstprüfung über die Konfiguration und Absicherung bis zur dokumentierten Übergabe.

Drei Leistungspakete strukturieren den Einstieg: Starter ab 1.490 Euro netto, Business ab 2.990 Euro netto und Enterprise ab 5.900 Euro netto. Zusätzlich können Unternehmen Hardwareberatung, passende GPU-Server und laufende Wartung anfragen. Hardware und gegebenenfalls weitere Infrastrukturkosten werden separat kalkuliert.

Lokale KI kann Unternehmen mehr Kontrolle über Datenflüsse und den Betrieb ihrer KI-Modelle ermöglichen. Entscheidend sind jedoch eine geeignete Architektur, Zugriffsschutz, Updates und ein auf den Einsatzzweck abgestimmtes Sicherheitskonzept. Eine lokale Installation allein garantiert keine DSGVO-Konformität.

„Wir möchten den Einstieg in eigene KI-Infrastrukturen für IT-Abteilungen planbar machen – von der Auswahl geeigneter Hardware bis zur betriebsbereiten Installation und technischen Übergabe“, erläutert Pörtner Consulting.

Weitere Informationen und technische Anfragen: https://lokale-ki-setup.de