Paketverteilung im Unternehmen mit digitaler Software optimieren

Paketverteilung als wichtiger Unternehmensprozess

Die Paketverteilung ist ein wichtiger Bestandteil der internen Logistik in Unternehmen. Täglich treffen Pakete von Lieferanten, Dienstleistern oder Paketdiensten ein und müssen zuverlässig an die jeweiligen Empfänger oder Abteilungen weitergeleitet werden. Bei einer manuellen Paketverteilung mit Papierlisten oder Excel-Tabellen entstehen häufig unnötiger Verwaltungsaufwand, lange Suchzeiten und Fehler bei der Zustellung. Eine digitale Paketverteilung dokumentiert alle Prozessschritte und gestaltet den Ablauf effizienter. So behalten Unternehmen jederzeit den Überblick über ihre Sendungen und sorgen für eine schnelle und nachvollziehbare Verteilung der Pakete.

So läuft die digitale Paketverteilung mit COSYS ab

Die digitale Paketverteilung mit COSYS startet mit der Annahme der Pakete an der zentralen Poststelle oder im Wareneingang eines Unternehmens. Anschließend werden die Sendungen digital erfasst und bearbeitet. Die Lösung besteht aus zwei zentralen Komponenten: dem WebDesk als Webanwendung und einer mobilen App, die geräte- und herstellerunabhängig auf MDE-Geräten oder Smartphones eingesetzt werden kann. Mit der App werden die Pakete per Scan erfasst und anschließend um wichtige Informationen ergänzt. Dazu gehören beispielsweise Empfänger, Abteilung, Lagerort oder Verpackungseinheit. Die Sendungen werden anschließend zentral im WebDesk verwaltet. Die Empfänger erhalten automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald ein Paket für sie eingetroffen ist. Die Übergabe an den Empfänger erfolgt mit digitaler Unterschrift als Zustellnachweis. Jeder Prozessschritt wird vollständig dokumentiert und sorgt dadurch für eine hohe Transparenz innerhalb der internen Unternehmenslogistik.

Smart Locker als flexible Ergänzung der Paketverteilung

Smart Locker ermöglichen eine kontaktlose und zeitunabhängige Paketabholung. Wird ein Mitarbeiter nicht angetroffen, kann während der Auslieferung ein Fach im Smart Locker reserviert werden. Anschließend kann der Zusteller das Paket mithilfe des Reservierungscodes in das vorgesehene Fach einlegen. Nach der Einlagerung erhält der Empfänger automatisch eine Benachrichtigung mit dem Abholcode und kann die Sendung selbstständig abholen. Die Poststelle wird dadurch entlastet, während Mitarbeitende ihre Sendung flexibel abholen können und Wartezeiten reduziert werden.

Ein Smart Locker eignet sich nicht nur für die Paketverteilung, sondern kann in vielen verschiedenen Einsatzbereichen eingesetzt werden. Mögliche Einsatzbereiche sind beispielsweise die IT-, Geräte- und Materialausgabe von Laptops, Smartphones oder Zubehör. Darüber hinaus eignet sich der Smart Locker für die Werkzeugverwaltung sowie als Schließfachlösung für Mitarbeitende oder Besucher. Dabei kann der Smart Locker für verschiedene Einsatzbereiche genutzt werden. Bestimmte Fächer können fest einem Einsatzbereich zugeordnet oder dynamisch für unterschiedliche Zwecke genutzt werden.

Business Intelligence für mehr Transparenz und Optimierung

Business Intelligence (BI) wertet die erfassten Prozessdaten aus und stellt die Ergebnisse übersichtlich dar. Dabei werden unter anderem Paketmengen, Bearbeitungszeiten und Zustellzeiten analysiert. Dadurch lassen sich Engpässe erkennen und Optimierungspotenziale identifizieren. Relevante Kennzahlen werden übersichtlich in einem Dashboard aufbereitet. BI unterstützt Unternehmen dabei, fundierten Entscheidungen zur Verbesserung ihrer internen Logistik zu treffen.

Digitale Paketverteilung mit COSYS

COSYS bietet eine Komplettlösung für die digitale Paketverteilung. Dabei lassen sich Paketmanagement, Smart Locker und Business Intelligence miteinander verbinden. Die skalierbare Lösung lässt sich an die Anforderungen von Unternehmen unterschiedlicher Größe und aus verschiedenen Branchen anpassen.

Fazit

Die digitale Paketverteilung steigert Effizienz, Transparenz und Nachvollziehbarkeit im Unternehmen. Smart Locker erweitern die Paketverteilung und ermöglichen flexible Lösungen für die IT-, Geräte- und Materialausgabe. Business Intelligence liefert wertvolle Einblicke in die Abläufe der Paketverteilung und zeigt Optimierungspotenziale. Mit der COSYS Paketmanagement Software erhalten Unternehmen eine zukunftssichere Lösung für eine moderne, flexible und effiziente Paketverteilung.

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Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.