Palettenscheine verwalten: Abläufe, typische Fehler und digitale Lösungen

Europaletten, Gitterboxen und andere Mehrweg-Ladungsträger werden im Transport- und Lageralltag ständig zwischen Unternehmen weitergegeben. Dabei muss auch nach einer Lieferung noch erkennbar sein, welche Mengen an wen ausgegeben und welche zurückgenommen wurden. Palettenscheine schaffen hierfür einen schriftlichen Nachweis. Werden sie jedoch ausschließlich in Papierform bearbeitet, sind unvollständige Informationen, aufwendige Rückfragen und Abweichungen in den Palettenkonten häufig die Folge. Ein klar geregelter Umgang mit den Belegen hilft, solche Probleme zu vermeiden.

Welche Aufgabe erfüllt ein Palettenschein?

Ein Palettenschein hält fest, wenn Paletten oder andere Lademittel übergeben, getauscht oder zurückgegeben werden. Damit ergänzt er die Fracht- und Lieferunterlagen und liefert die Grundlage, um die Lademittelkonten der beteiligten Parteien miteinander abzugleichen. Zu diesen Parteien können etwa Verlader, Transportunternehmen, Fahrer und Warenempfänger gehören.

Im Mittelpunkt stehen die tatsächlich bewegten Mengen: Wie viele Ladungsträger wurden abgegeben, wie viele im Gegenzug angenommen? Stimmen beide Werte nicht überein, bleibt eine Differenz bestehen. Anhand des Belegs lässt sich diese später einem Vorgang zuordnen, prüfen und mit dem jeweiligen Tauschpartner klären.

Welche Informationen gehören auf den Beleg?

Damit ein Palettentausch auch im Nachhinein eindeutig nachvollzogen werden kann, sollten die wesentlichen Eckdaten vollständig erfasst sein. Dazu zählen insbesondere:

Datum und Ort der Lademittelübergabe

Abgebende und empfangende Partei beziehungsweise der jeweilige Tauschpartner

Zuordnung zu Transport, Tour, Auftrag oder Lieferung

Art der Ladungsträger, beispielsweise EPAL-Europaletten oder Gitterboxen

Getrennte Mengenangaben für ausgegebene und zurückerhaltene Lademittel

Zustand, Qualität und gegebenenfalls Tauschfähigkeit der Paletten

Nicht getauschte Mengen sowie der Grund für einen ausbleibenden Tausch

Unterschriften oder andere Bestätigungen der beteiligten Personen

Je nach Unternehmen können weitere Felder sinnvoll sein, zum Beispiel für das Fahrzeugkennzeichen, einen Firmenstempel, Qualitätskategorien oder sichtbare Schäden. Entscheidend ist weniger das konkrete Formular als die eindeutige Zuordnung des Vorgangs.

So läuft die papierbasierte Verwaltung ab

Bei einem herkömmlichen Ablauf wird der Palettenschein direkt an der Be- oder Entladestelle ausgefüllt. Der Fahrer nimmt das Dokument mit und gibt es später an die Disposition oder die zuständige Lademittelverwaltung weiter. Dort kontrollieren Mitarbeitende die Einträge und übernehmen die Mengen in eine Liste, ein Palettenkonto oder das vorhandene ERP-System.

Anschließend muss der Originalbeleg so abgelegt werden, dass er bei Nachfragen oder strittigen Salden wiedergefunden werden kann. Solange nur wenige Übergaben stattfinden, ist das meist gut zu organisieren. Mit steigender Zahl an Touren und Tauschpartnern wächst jedoch der Verwaltungsaufwand deutlich.

Besonders zeitraubend ist die doppelte Erfassung: Zunächst werden die Daten handschriftlich dokumentiert, danach nochmals am Computer eingetragen. Jeder zusätzliche Übertragungsschritt erhöht das Risiko für Fehler und verzögert die Aktualisierung der Konten.

Typische Schwierigkeiten bei der Belegverwaltung

Papierbelege können unterwegs verloren gehen, zu spät im Büro eintreffen oder nur schwer lesbar sein. Auch fehlende Bestätigungen, vertauschte Zahlen und eine falsche Zuordnung des Geschäftspartners führen dazu, dass gebuchte und tatsächlich getauschte Palettenmengen voneinander abweichen.

Ebenso wichtig wie die Stückzahl ist die Beschaffenheit der Ladungsträger. Werden beschädigte oder nicht tauschfähige Paletten ohne entsprechenden Hinweis erfasst, lässt sich eine spätere Beanstandung nur schwer nachvollziehen. Arbeiten mehrere Standorte, Fahrer und Dienstleister zusammen, nehmen Rückfragen und Abstimmungen zusätzlich zu.

COSYS verweist in diesem Zusammenhang auf mangelnde Transparenz bei Übergaben, fehlerhafte Angaben zu Lademitteln und die Schwächen papiergebundener Prozesse als mögliche Ursachen für Palettendifferenzen und Lademittelverluste.

Palettenscheine mit COSYS digital erfassen und auswerten

Mit der Palettenverwaltung von COSYS lassen sich Lademittelbewegungen unmittelbar am Ort des Geschehens digital aufnehmen. Dafür können mobile Datenerfassungsgeräte (MDE), Smartphones oder Tablets eingesetzt werden; auch Barcodes lassen sich scannen. Die Informationen werden anschließend zentral im COSYS WebDesk bereitgestellt. Nach Angaben des Anbieters ist eine Nutzung sowohl in der Cloud als auch in einer On-Premise-Umgebung möglich.

Beim Tausch wählt die zuständige Person den Geschäftspartner aus und trägt die abgegebenen sowie die zurückgenommenen Mengen direkt in der Anwendung ein. Eine nachträgliche Übertragung vom Papier in eine separate Datei kann dadurch entfallen. Gleichzeitig entsteht eine gemeinsame Datengrundlage für die Nachverfolgung der einzelnen Buchungen.

Der WebDesk unterstützt den Überblick über Bestände, Bewegungen und Kontoverläufe; erforderliche Korrekturen können dort vorgenommen werden. Darüber hinaus nennt COSYS unter anderem Fotos zur Dokumentation von Schäden, digitale Unterschriften, Berichte und Anbindungen an andere IT-Systeme wie SAP als verfügbare Funktionen.

Aus einzelnen Belegen wird so ein zusammenhängender Informationsfluss. Offene Salden lassen sich leichter erkennen, Vorgänge schneller kontrollieren und relevante Angaben ohne langes Suchen für Disposition und Lademittelmanagement bereitstellen.

Fazit: Weniger Papier, mehr Transparenz

Palettenscheine sind unverzichtbar, um Lademitteltausch, Rückgaben und offene Mengen sauber zu dokumentieren. Werden sie ausschließlich von Hand verwaltet, führen verlorene Unterlagen, Lücken in der Erfassung und wiederholte Dateneingaben jedoch schnell zu unnötigem Aufwand.

Ein digitales Verfahren wie die COSYS Palettenverwaltung setzt bereits bei der Übergabe an und bündelt die erfassten Informationen in einem zentralen System. Das verbessert die Übersicht über Palettenkonten, erleichtert das Aufklären von Differenzen und kann die gesamte Verwaltung von Mehrweg-Ladungsträgern effizienter machen.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf bei Hildesheim entwickelt seit 1982 Lösungen zur Digitalisierung und Optimierung von Logistik- und Geschäftsprozessen. Als mittelständischer Spezialist für Auto-ID, mobile Datenerfassung und Intralogistik bietet COSYS heute eine integrierte Plattform für die Digitalisierung von Waren-, Material- und Informationsflüssen. Das Portfolio umfasst unter anderem Lagerverwaltung, Bestandsführung, Lademittel- und Behältermanagement, Transport- und Werkslogistik, Inhouse-Logistik, Paketmanagement, Inventur, Asset Management und Business Intelligence. Mobile Apps, WebDesk sowie Cloud- und On-Premises-Lösungen verbinden operative Prozesse mit zentraler Verwaltung, Analyse und Optimierung. KI, Task Management, Process Mining und eigenes MDM erweitern die Plattform um intelligente Automatisierungs-, Analyse- und Verwaltungsfunktionen. COSYS begleitet Unternehmen von der Prozessanalyse und Konzeption über die Implementierung und Integration bis hin zu Support und langfristiger Betreuung. Ergänzend stehen passende MDE-Hardware, Auto-ID-Technologien, Reparaturservice und WLAN-Funkvermessung zur Verfügung.