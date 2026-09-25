Palma.ai erhält 1,8 Millionen US-Dollar, während die eigenen Investoren mit der Technologie zu AI-native VCs mit leistungsstarken Agenten werden

Palma.ai, die Enterprise-Plattform, die KI-Agenten zur Laufzeit kontrolliert, hat in einer Pre-Seed-Runde 1,8 Millionen US-Dollar eingesammelt. D11Z führte die Runde an, beteiligt waren Plug and Play Ventures, Deel, Scale Now Ventures von Carsten Puschmann sowie Business Angels, darunter Führungskräfte von Cisco und Deel. Zwei der Investoren, D11Z und Plug and Play, setzen Palma.ai bereits ein, um jedem Teammitglied leistungsstarke, kontrollierte KI-Agenten bereitzustellen, die echte Arbeit in großem Maßstab erledigen.

Mit dem Kapital will das Unternehmen die Plattform zu mehr Enterprise-Kunden bringen und baut dafür sein Go-to-Market- und Engineering-Team aus, um der Nachfrage großer Organisationen gerecht zu werden, die KI-Agenten ausrollen.

Während sich KI von einfachen Chatbots zu einem Multi-Vendor-Ökosystem aus externen und intern entwickelten Agenten entwickelt, die Aufgaben ausführen, entsteht für Organisationen ein kritischer blinder Fleck. Diese Agenten nutzen in der Regel das Model Context Protocol (MCP), einen offenen Standard, der als grundlegende Verbindung zwischen KI-Modellen und internen Unternehmensdaten dient. MCP stellt diese Basiskonnektivität her, bietet aber keine zentrale Kontrolle. Jedes KI-Tool verwaltet weiterhin seine eigenen, isolierten Berechtigungen. IT- und Sicherheitsteams fehlt damit ein einheitlicher Kontrollturm, um zu steuern, einzuschränken oder zu prüfen, was diese unabhängigen Agenten tun. Mit Regulierungen wie dem EU AI Act, der inzwischen in Kraft ist, wird diese Lücke neben dem Sicherheits- auch zum Compliance-Problem.

Palma.ai ersetzt diesen Wildwuchs durch eine einzige, kontrollierte Integrationsschicht für alle Nutzer und KI-Agenten einer Organisation, unabhängig vom eingesetzten KI-Produkt. Über Palma.ai definieren Administratoren zentral Richtlinien, MCP-Tools und die Skills, die diese Tools in freigegebene, wiederholbare Arbeitsweisen übersetzen, etwa standardisierte CRM-Updates oder Finanzreporting. Diese Fähigkeiten und Leitplanken gelten dann einheitlich für jedes KI-Modell, ob Claude, Gemini, Microsoft Copilot oder eigene Workflows. Palma.ai setzt die Regeln zur Laufzeit bei jedem einzelnen Aufruf durch. Agenten führen so ausschließlich freigegebene Aktionen aus, und jedes Ereignis wird in einem manipulationssicheren Audit-Trail festgehalten. Dieser einheitliche Ansatz gibt Mitarbeitenden hochleistungsfähige, an die Systeme angebundene Agenten an die Hand und verschafft Sicherheits- und Compliance-Teams endlich die zentrale Übersicht, die sie brauchen.

Patrick Eden, CEO und Mitgründer von Palma.ai: „Jedes Unternehmen steht kurz davor, seinen KI-Agenten die Schlüssel zu den eigenen Systemen in die Hand zu drücken. Die Frage ist, ob jemand an der Tür steht. Wir haben Palma.ai gebaut, damit Unternehmen Agenten echte Berechtigungen geben können und trotzdem jederzeit wissen: Wer hat was getan, mit welchem Tool, unter welcher Richtlinie, und zwar auf allen Plattformen, die im Haus laufen. Dass unsere eigenen Investoren Palma.ai nutzen, zeigt, dass wir auch Agenten mit weitreichenden Rechten im Griff haben. Mit dieser Runde bringen wir kontrollierte Superkräfte zu deutlich mehr Unternehmen, die ihre Agenten an die Arbeit schicken.“

Carolin Wais, Partnerin bei Plug and Play: „ Mit Palma können wir bei Plug and Play als globaler, AI-native VC arbeiten, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren, was unsere Agenten tun dürfen. Und das Beste: Jeder bei uns bekommt leistungsstarke Agenten out of the box. Niemand muss selbst tools an KI anbinden.“

Tom Villinger, Managing Partner D11Z: „D11Z wird in hohem Tempo zum AI-native VC. Palma ist das Fundament dafür.“

Patrick Krönlein, Principal bei D11Z: „Palma.ai hat unseren Agenten kontrollierte Superkräfte gegeben. Wir sind Investor und Kunde zugleich, weil die Technologie eines der härtesten Probleme im KI-Bereich löst: Agenten-Governance im großen Maßstab und über mehrere Plattformen hinweg. Und wir können jederzeit auf eine andere Agentenplattform wechseln und nehmen unsere Governance einfach mit. Wir freuen uns, Palma.ai auf der nächsten Etappe zu begleiten.“

Carsten Puschmann, Serienunternehmer, Startup-Investor und Gründer von Scale Now Ventures: „Souveränität bei KI heißt nicht, dass Europa jedes Modell selbst baut. Sie heißt, dass ein Unternehmen jederzeit weiß und bestimmt, was KI in seinen Systemen tun darf, und dass es den Anbieter wechseln kann, ohne diese Kontrolle zu verlieren. Genau das liefert Palma.ai: eine Governance-Schicht, die mit jedem KI-Modell funktioniert. Für den deutschen Mittelstand ist das der entscheidende Punkt. Mit Palma.ai bekommen seine Teams die Agenten, die sie wollen und brauchen, und die Geschäftsführung den Nachweis, den Security Teams, Wirtschaftsprüfer und EU AI Act verlangen.“

Gegründet wurde das Unternehmen von Patrick Eden (CEO), der zuvor Replex gründete, das 2021 mit Fortune-100-Kunden an Cisco verkauft wurde, und der seine gesamte Laufbahn damit verbracht hat, Lösungen für Großunternehmen zu bauen und zu skalieren. Mitgründer Julian Kolbe (CTO) bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung als hands-on Technical Leader mit, der skalierbare Systeme für Europas Fintech- und Automobilunternehmen gebaut hat.

Über Palma.ai

Palma.ai ist die Enterprise-Plattform, die KI-Agenten zur Laufzeit kontrolliert. Aufgebaut auf dem Model Context Protocol, gibt Palma.ai jeder Person und jedem Agenten in einer Organisation einen einzigen kontrollierten Connector, über alle genutzten KI-Produkte hinweg. Er trägt die Tools, Skills und Richtlinien, zu denen sie berechtigt sind, setzt sie bei jedem Aufruf durch und hält jede Aktion in einem manipulationssicheren Audit-Trail fest. Gegründet in San Francisco von Patrick Eden und Julian Kolbe und seit Anfang 2026 live, wird Palma.ai von D11Z.Ventures, Plug and Play Ventures und Deel unterstützt. Mehr unter palma.ai.

Über Plug and Play

Plug and Play ist die führende Innovationsplattform und verbindet Startups, Konzerne, Venture-Capital-Firmen, Universitäten und Behörden. Mit Hauptsitz im Silicon Valley ist Plug and Play an über 60 Standorten auf fünf Kontinenten vertreten. Das Unternehmen bietet Corporate-Innovation-Programme an und begleitet seine Unternehmenspartner in jeder Phase ihrer Innovationsreise, von der Weiterbildung bis zur Umsetzung. Darüber hinaus organisiert Plug and Play Acceleration-Programme für Startups und hat einen eigenen VC-Arm aufgebaut, um Innovation in zahlreichen Branchen voranzutreiben. Zu den Hunderten erfolgreicher Portfoliounternehmen zählen Dropbox, Guardant Health, Honey, Lending Club, N26, PayPal und Rappi.

Über Carsten Puschmann von Scale Ventures

Carsten Puschmann ist Unternehmer, Investor und Co-Builder und verbindet das europäische Technologie- und Industrieökosystem mit dem Silicon Valley.

Gemeinsam mit Family Offices und strategischen Partnern investiert und baut er Unternehmen mit dem Anspruch, langfristig relevante Technologie-Champions zu entwickeln – mit einem besonderen Fokus auf Künstliche Intelligenz, Industrial Tech und Robotics.

Dabei investiert Puschmann über verschiedene Vehikel von Early Stage in Deutschland und den USA bis hin zu Later-Stage-Investments in den USA und bewegt 2026 ein Investitionsvolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar.Über einen mit 30 Millionen Euro kapitalisierten Inkubationsfonds baut er in den kommenden zwei Jahren rund 20 Startups von Grund auf auf, mit Fokus auf KI und Gründungsteams in Europa und den USA.

Puschmann versteht sich nicht als klassischer Finanzinvestor, sondern als unternehmerischer Partner der Gründer und bringt neben Kapital auch strategische Kompetenz, Zugang zu Talenten und ein internationales Netzwerk ein.

Er schreibt regelmäßig über Technologie, Unternehmertum und die Entwicklung der internationalen Tech-Märkte im Handelsblatt und weiteren Wirtschaftsmedien; Business Punk zählte ihn 2024 zu den 100 wichtigsten Köpfen der deutschen Digital- und Startup-Szene.

D11Z.Ventures ist einer der aktivsten Frühphasen-Investoren Europas. Das Unternehmen unterstützt Gründerinnen und Gründer in der Pre-Seed- und Seed-Phase, die prägende Unternehmen in ihren Kategorien aufbauen – in den Bereichen KI-Infrastruktur, physische KI, Deep Tech, Enterprise Software, Cybersicherheit und Resilienz. Von Heilbronn, München und Zürich aus agiert D11Z dort, wo Europas führende KI-Forschung auf seine industrielle Basis trifft, und investiert von dort aus auf dem gesamten Kontinent. Über Kapital hinaus bietet D11Z Gründerinnen und Gründern Zugang zu technologieorientierten KMU, etablierten Branchenführern und globalen Marktführern.