Panzerknacker ganz legal – oder: wie die richtige Struktur Tresore öffnet

Auch Unternehmer und Gründer, die mit ihrer hohen Expertise und ihren guten Produkten für Entrepreneurship stehen, benötigen ausreichend Geld um Rechnungen zu zahlen. Um erfolgreich zu sein, müssen sie sich auf die (Weiter)Entwicklung ihres Geschäftes fokussieren.

Die Mission ist einfach: „Gute Ideen dürfen nicht am Geld scheitern!“, so Käser-Ströbel, Ideengeber und Gründer der FinPartner Akademie. In seinem Gratis-E-Book „7 SCHLÜSSEL wie Sie Banken zu Fans von sich und Ihrem Unternehmen machen“ hebt er unter anderem hervor, dass die Unternehmer die Deutungshoheit über ihre Zahlen haben und diese auch nutzen sollen. Soweit Zahlen auf unterschiedliche Weise interpretiert werden können, ist es Aufgabe der Unternehmer, die Interpretation mit den Zahlen bereits vorzugeben. Er sieht hier eine klare Parallele zum „Ankern“ in Preisverhandlungen. Selbstverständlich haben die Interpretationen sich stets im Rahmen des realistischen zu bewegen. Dieser wichtige Punkt ist sehr einfach und liegt augenscheinlich auf der Hand, wird aber leider in der Praxis sehr oft vernachlässigt. Christopher Käser-Ströbel spricht hierbei sowohl aus seiner praktischen Erfahrung als Banker, als auch als Unternehmensberater.

Mit dem E-Book in der kostenfreien pdf-Version möchte er auf einfache Art und Weise Unternehmern und Gründern Zugang zu seiner Fachexpertise geben. Nach eigenen Berechnungen hat er mit dieser Vorgehensweise bei den durch ihn betreuten Kreditanfragen eine Genehmigungsquote von über 90%. Das kostenfreie Angebot dient einerseits dem Know-How-Gewinn bei den Unternehmen, andererseits möchte Käser-Ströbel seine FinPartner-Akademie bekannter machen. Sein Ziel ist es, mit Onlinekursen, die um Videotermine ergänzt werden, Unternehmern auf einfache Art und Weise „die Klaviatur der Finanzen so beizubringen, dass Geld in der Entwicklung ihrer Unternehmen nur noch eine untergeordnete Rolle“ spiele.