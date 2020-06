Park Systems, Weltmarktführer für Rasterkraftmikroskopie (AFM), kündigt die Eröffnung einer neuen Niederlassung in Großbritannien an

Park Systems (https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2828710-1&h=2856481036&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0 %26l%3Den%26o%3D2828710-1%26h%3D99146872%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.parksystem s.com%252F%26a%3DPark%2BSystems&a=Park+Systems) , ein Weltmarktführer für Rasterkraftmikroskopie (Atomic Force Microscopy, AFM), kündigt die Eröffnung einer neuen europäischen Niederlassung in Nottingham (Großbritannien) an. Die neue Niederlassung ist Teil von Park Systems Europe. Europa ist eine der am schnellsten wachsenden Regionen von Park Systems Global.

Park Systems UK wird den britischen und irischen Forschungsgemeinschaften und dem Industriesektor dienen und verfügt über ein Park Nanoscience Labor, das mit Park NX20 Large Sample AFM ausgestattet ist. Es wird durch eine vollständige Palette von AFM-Tools für Forschung und Industrie unterstützt werden, die sich im kürzlich eröffneten Park Nanoscience Center (https://c212.net/c/link/?t=0&l=d e&o=2828710-1&h=2066911330&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3D en%26o%3D2828710-1%26h%3D2941542959%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com %252Fin%252Fnews-releases%252Fpark-systems-holds-grand-opening-ceremony-of-the-p ark-nanoscience-lab-at-their-european-headquarters-673886033.html%26a%3DPark%2BN anoscience%2BCenter&a=Park+Nanoscience+Center) in Mannheim (Deutschland) befinden.

“Unsere schnelle Expansion in Europa entspricht den sich dynamisch entwickelnden und ständig wachsenden Forschungs- und Industriemärkten in Europa. Die Rasterkraftmikroskope von Park, die weltweit für ihre hervorragende Messgenauigkeit, hohe Auflösung, einfache Handhabung und Zuverlässigkeit bekannt sind, werden den Anforderungen der High-End-Anwender in idealer Weise gerecht”, kommentiert Ludger Weisser, General Manager von Park Systems Europe. “Wir haben seit der Eröffnung von Park Systems Europe im Jahr 2017 ein hervorragendes Team von Anwendungswissenschaftlern und -experten aufgebaut, die eng mit Forschern und Ingenieuren in ganz Europa zusammenarbeiten und so Park AFMs Reputation als erste Wahl für den Nanowissenschaften- und Metrologie-Betrieb stärken”.

Park Systems UK ist Teil eines wachsenden Netzwerks von Niederlassungen in Europa. “Ich bin hocherfreut, Teil des Teams bei UK Park Systems zu sein, das seine Vision der Ermöglichung von Fortschritten im Nanobereich in Großbritannien und Irland fortsetzt”, erklärt Dr. Satyam Ladva, Sales Manager bei Park Systems UK. “Ich freue mich, meine AFM-Expertise einbringen zu können, um die Park Systems AFM-Kunden und Interessenten besser zu unterstützen”, setzt Dr. Vladimir Korolkov hinzu, Senior Application Scientist bei Park Systems UK.

Informationen zu Park Systems

Park Systems ist der am schnellsten wachsende und weltweit führende Hersteller von Systemen für die Rasterkraftmikroskopie (Atomic Force Microscopy, AFM) und verfügt über eine vollständige Produktpalette für Forscher und Ingenieure in den Bereichen Chemie, Materialien, Physik, Biowissenschaften, Halbleiter und Datenspeicherung. Zu den Kunden von Park Systems gehören die meisten der 20 größten Halbleiterunternehmen der Welt und nationale Forschungsuniversitäten. Park Systems ist ein an der Korea Stock Exchange (KOSDAQ) börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Suwon (Korea) und regionalen Hauptsitzen in Santa Clara (Kalifornien), Mannheim (Deutschland), Peking (China), Tokio (Japan), Singapur und Mexico-Stadt. https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2828710-1&h=22583 50407&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2828710-1%26 h%3D2608172231%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.parksystems.com%252F%26a%3Dwww.parks ystems.com&a=www.parksystems.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1190748/Park_Systems_Ludger_Weisser.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2828710-1&h=1308021553&u=https%3A%2F%2Fc212 .net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2828710-1%26h%3D3064648339%26u%3Dhttps %253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1190748%252FPark_Systems_Ludger_ Weisser.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1190748%2 52FPark_Systems_Ludger_Weisser.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F 1190748%2FPark_Systems_Ludger_Weisser.jpg)

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/490994/Park_Systems_Logo.jpg (https://c2 12.net/c/link/?t=0&l=de&o=2828710-1&h=399474202&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2828710-1%26h%3D3340203985%26u%3Dhttps%253A%252F%2 52Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F490994%252FPark_Systems_Logo.jpg%26a%3Dhttps %253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F490994%252FPark_Systems_Logo.jpg &a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F490994%2FPark_Systems_Logo.jpg)

Pressekontakt:

Ansprechpartner bei Park Systems UK Limited: Vertrieb: Dr. Satyam

Ladva

sladva@parksystems.com

Anwendungen: Dr. Vladimir Korolkov

vladimir@parksystems.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145417/4625018

OTS: Park Systems

Original-Content von: Park Systems, übermittelt durch news aktuell