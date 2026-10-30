114 Prozent Umsatzsprung zum Geschäftsjahresauftakt: Der Verfahrenstechnik- und Wasseraufbereitungsspezialist Parkway Corporate (ASX: PWN / FSE: 4IP) knüpft mit Rekorderlösen von 7,71 Millionen AUD im ersten Quartal 2027 nahtlos an das vorangegangene Rekordjahr an. Der operative Quartals-Cashflow kletterte auf 1,08 Millionen AUD, womit das Unternehmen bereits in drei Monaten fast 40 Prozent des gesamten Vorjahresumsatzes erzielte. Zusätzliche Dynamik verleiht ein auf 2,1 Millionen AUD angewachsener Neuauftrag zur Behandlung sauren Grubenwassers für einen Bergbaukonzern im Northern Territory, der den Einstieg in margenstarke Märkte jenseits des Gassektors markiert.

Wegweisende Fortschritte meldet Parkway zudem bei seinen Kerntechnologien: Für das Vorzeigeprojekt QBS Brine Management Complex (QBMC) in Queensland liegt die Entwicklungs- und Umweltgenehmigung vor, die den Weg für die Umwandlung von Gassolen in Industriechemikalien mit einem prognostizierten Kapitalwert von über 700 Millionen AUD (IRR >30 %) freiräumt. Flankiert von einem gemeinsam mit Hitachi entwickelten modularen Aufkonzentrierungssystem plant das Management zur Hauptversammlung am 25. November eine 100:1-Aktienzusammenlegung, um die Kapitalstruktur für größere Adressen zu öffnen und eine US-Zweitnotiz an der OTCQB vorzubereiten.

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Parkway Corporate: 114% Umsatzsprung läutet neues Geschäftsjahr ein

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