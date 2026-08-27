Passwork als „Best for User Interface“ ausgezeichnet und als FrontRunner 2026 anerkannt

Passwork wurde von Software Advice in der Auswahl der Passwortmanagement-Software 2026 als „Best for User Interface“ ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt Passwork das Abzeichen „FrontRunners 2026“. Die Auszeichnungen basieren auf verifizierten Nutzerbewertungen und unabhängiger Marktforschung. Passwork erreicht bei mehr als 79 verifizierten Bewertungen eine Gesamtbewertung von 4,7 von 5 Punkten.

Software Advice zeichnete Passwork für seine Benutzeroberfläche aus und nahm das Produkt in die FrontRunners-Auswahl 2026 auf. Die FrontRunners-Methodik bewertet qualifizierte Software anhand von Benutzerfreundlichkeit, Kundenzufriedenheit und digitaler Präsenz. Grundlage sind verifizierte Bewertungen sowie unabhängige Produkt- und Marktforschung.

Eine übersichtliche Benutzeroberfläche fördert die Akzeptanz, da Mitarbeiter ihre Zugangsdaten ohne umfangreiche Schulungen verwalten können. Passwork verbindet einfache Arbeitsabläufe mit Vault-Berechtigungen, SSO, AD-/LDAP-Integration und Sicherheitsaudits.

Erfahren Sie, wie Passwork Zugangsdaten mithilfe gemeinsamer Vaults, Zugriffsberechtigungen und Aktivitätsprotokollen organisiert: Entdecken Sie Passwork.

Das sagen Teams über Passwork

Nutzer nennen häufig die schnelle Einführung, die übersichtliche Benutzeroberfläche und die einfache Einrichtung als Gründe für ihre Entscheidung für Passwork.

„Sehr gute Erfahrung für ein kleines Softwareentwicklungsteam. Wir sind von unserem bisherigen Tool migriert und konnten Passwork sofort einsetzen. Die intuitive Benutzeroberfläche erfordert nahezu keine Einarbeitung und schafft deutlich mehr Übersicht bei der Verwaltung unserer Secrets.“ – Industrieautomation, 11–50 Mitarbeiter

Mehrere Bewertungen heben hervor, dass Passwork auch für Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund leicht zugänglich ist und zugleich eine große Anzahl von Einträgen sowie anspruchsvollere administrative Abläufe unterstützt.

„Wir benötigten einen Passwortmanager für alle Mitarbeiter des Unternehmens, nicht nur für das technische Personal, und mit clientseitiger Verschlüsselung. Passwork erfüllte diese Anforderungen mit einer sehr einfachen und für jeden zugänglichen Benutzeroberfläche. Darüber hinaus reagierte das Passwork-Team schnell auf Supportanfragen und entwickelte die Lösung kontinuierlich weiter. Dabei wurden besonders benötigte Funktionen und Leistungsverbesserungen ergänzt, die für die Unterstützung sehr großer Unternehmen erforderlich sind.“ – Informationstechnologie und IT-Dienstleistungen, 51–200 Mitarbeiter

Technische Teams schätzen außerdem die selbst gehostete Bereitstellung, die clientseitige Verschlüsselung, die SSO-Unterstützung und die flexible Verwaltung von Berechtigungen.

„Meine Erfahrungen mit Passwork sind insgesamt sehr positiv. Die Plattform ist unkompliziert zu bedienen und die Einrichtung verlief reibungslos. Funktionen wie die selbst gehostete Lösung, die SSO-Unterstützung und die flexible Verwaltung von Berechtigungen erleichtern die Integration in unsere Arbeitsabläufe.“ – Computer- und Netzwerksicherheit, 51–200 Mitarbeiter

Weitere verifizierte Kundenbewertungen finden Sie auf der Bewertungsseite von Passwork.

Das Abzeichen „FrontRunners 2026“ würdigt zudem Kundenzufriedenheit, Benutzerfreundlichkeit und digitale Präsenz. Wir werden die täglichen Arbeitsabläufe weiter verbessern und zugleich die Kontrollmöglichkeiten erhalten, die IT- und Sicherheitsteams benötigen.

Passwork ist ein unabhängiges europäisches Cybersicherheitsunternehmen, das selbst gehostete und cloudbasierte Passwortmanagement-Lösungen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen entwickelt. Das Unternehmen operiert nach EU-Recht und ist vollständig NIS2-, ENS- und DSGVO-konform. Passwork legt den Schwerpunkt auf nachhaltigen Mehrwert, hält ISO-27001-zertifizierte Entwicklungsstandards ein und gewährleistet absoluten Datenschutz für seine Kunden.