Paul Schwefer leitet K&P-Competence-Center ?Digitalisierung & digitale Transformation?

Der IT- und Transformationsexperte Paul Schwefer wird fortan das neu gegründete Competence-Center ?Digitalisierung & digitale Transformation? der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner (K&P), Bruchsal leiten. Der Diplom-Mathematiker, der in seiner fast 25-jährigen beruflichen Tätigkeit zahlreiche exponierte Führungspositionen vorrangig bei Global Playern innehatte (unter anderem über 10 Jahre CIO und COO bei einem der größten Automobilzulieferer sowie Logistikkonzerne weltweit), möchte dieses Competence-Center in den kommenden Jahren mit System weiter ausbauen ? auch weil er der Überzeugung ist: Das Thema digitale Transformation wird in den kommenden Jahren das zentrale strategische Thema in vielen Unternehmen sein. Darauf deuten laut Schwefer nicht nur solche vieldiskutierten Schlagworte wie ?Industrie 4.0, KI, IOT, New Work usw.? hin.

Im Competence-Center ?Digitalisierung & digitale Transformation? hat die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner alle erforderlichen Kompetenzen gebündelt, um außer IT-Projekten, auch Change-Projekte, die auch eine neue bzw. veränderte IT-Infrastruktur erfordern, zum Erfolg zu führen ? unabhängig davon, ob sie zum Beispiel im Produktions- oder Vertriebsbereich, Logistik- oder HR-Bereich angesiedelt sind. Dies war für Paul Schwefer auch das Hauptmotiv, die Leitung des Competence-Centers zu übernehmen, da er als CIO und COO unter anderem die Erfahrung sammelte: Um IT- und digitale Transformationsprojekte zum Erfolg zu führen, genügt es nicht, eine durchdachte Strategie sowie ein solides IT-Know-how zu haben. Vielmehr bedarf es auch eines großen Prozesswissens sowie Change- und Projekt-Management-Know-hows. Zudem muss man in der Lage sein, die funktions-, bereichs- und hierarchieübergreifenden Netzwerke zu schmieden, die nötig sind, um die erforderliche Veränderungsenergie zu erzeugen, um komplexe, strategische Projekte, die auch eine kulturverändernde Wirkung haben, im Betriebsalltag nachhaltig umzusetzen. Weil diese Kompetenzen in der Strategie- und Change-Management-Beratung K&P vorhanden sind, entschloss sich Schwefer die Leitung des Competence-Centers zu übernehmen.

?Wir sind sehr froh?, betont Prof. Dr. Georg Kraus, der geschäftsführende Gesellschafter von K&P, ?dass wir mit Paul Schwefer, wie seine Biografie beweist, einen ausgewiesenen Digitale Transformations-Experten als Mitstreiter gewinnen konnten, der schon viele komplexe, oft weltweite Change- und Transformationsprojekte in Unternehmen zum Erfolg führte. Davon werden neben unserer Organisation auch unsere Kunden profitieren.? Dies auch, so Kraus, weil Schwefer aufgrund seiner Funktionen als CIO und COO auch ?das Innenleben und die Feinstrukturen von Unternehmen kennt?. Zudem weiß er aus Erfahrung, worauf man bei Changeprojekten achten muss, damit eine Organisation zwar ?gefordert, aber nicht überfordert? wird. Entsprechend ?tragfähig und praktikabel? werden Kraus zufolge, ?die von ihm und seinen Kollegen bei K&P im Dialog mit unseren Kunden entworfenen Problemlösungen im Betriebsalltag sein?.

Nähere Infos über die Arbeit des Competence-Centers ?Digitalisierung & digitale Transformation? finden Interessierte auf K&P-Webseite in der Unterrubrik ?Ihre Themen? der Rubrik ?Für Kunden?; zudem finden sie in der Unterrubrik ?Team? der Rubrik ?Über K&P? mehr Infos über Paul Schwefer.