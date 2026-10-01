Paychex Europe ernennt neuen CEO und CFO

Mit Jürgen Dauk als CEO und Karina Sundbæk als CFO wird Paychex Europe seine Softwarelösungen für HR, Payroll und Workforce Management weiter stärken und zusätzlichen Mehrwert für seine Kunden schaffen. Sie werden dazu beitragen, das Kundenerlebnis weiter zu verbessern und Unternehmen in ganz Europa dabei zu unterstützen, sich an veränderte technologische Entwicklungen, neue Geschäftsanforderungen und regulatorische Vorgaben anzupassen.

Jürgen Dauk wurde zum CEO von Paychex Europe ernannt, Karina Sundbæk übernimmt die Position der CFO. Als Teil des Managementteams werden sie die weitere Entwicklung des europäischen Geschäfts von Paychex Europe verantworten. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 490 Mitarbeitende und unterstützt über 80.000 Kunden, die eine oder mehrere der integrierten Softwarelösungen für HR, Payroll und Workforce Management nutzen.

Als CEO trägt Jürgen Dauk die Gesamtverantwortung für das Unternehmen und die strategische Ausrichtung von Paychex Europe. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der internationalen Technologiebranche und kann auf eine erfolgreiche Laufbahn in der Entwicklung und Skalierung von Software- und SaaS-Unternehmen über verschiedene Märkte und Organisationen hinweg zurückblicken. Zuvor hatte er Positionen als Managing Director und Vice President bei Unternehmen wie Oracle, OpenText, Avaya und Planview inne.

Jürgen Dauk verbindet seine umfassende Vertriebs- und Technologieerfahrung mit einem starken Fokus auf Führung und Organisationsentwicklung. Er ist ausgebildeter NLP Master und Berater für progressive Organisationsgestaltung.

„Paychex Europe verfügt über hochqualifizierte Mitarbeitende, starke Kundenbeziehungen und leistungsfähige Lösungen. Gleichzeitig verändern sich die regulatorischen Anforderungen und die Bedürfnisse unserer Kunden mit hoher Geschwindigkeit. Das eröffnet uns erhebliche Chancen, Innovationen voranzutreiben, unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten und unser Wachstum weiter zu beschleunigen. Dafür braucht es eine klare gemeinsame Ausrichtung und gleichzeitig die kontinuierliche Stärkung der Menschen, die unseren Kunden am nächsten sind“, sagt Jürgen Dauk, CEO von Paychex Europe.

Als CFO wird Karina Sundbæk eine Schlüsselrolle dabei übernehmen, die operative Stärke und langfristige Stabilität sicherzustellen, die die Grundlage für die Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens bilden. Sie bringt umfassende Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen mit und war zuvor als CFO und VP Group Finance bei RelyOn, Topsoe und D/S NORDEN tätig. Sie betont die entscheidende Rolle, die die Lösungen von Paychex Europe für den Geschäftserfolg der Kunden spielen.

„Wir bieten Lösungen, auf die sich unsere Kunden jeden Tag verlassen. Sie vertrauen darauf, dass wir geschäftskritische Prozesse in den Bereichen HR, Payroll und Workforce Management präzise und termingerecht unterstützen. Eine starke finanzielle und operative Steuerung ermöglicht es uns, kontinuierlich in unsere Lösungen, Technologien und Mitarbeitenden zu investieren. So gewährleisten wir die Zuverlässigkeit, Sicherheit und den langfristigen Mehrwert, auf den unsere Kunden vertrauen.“

Gemeinsam mit dem europäischen Managementteam werden sich Jürgen Dauk und Karina Sundbæk darauf konzentrieren, die Position von Paychex Europe als vertrauenswürdigen Anbieter von Human-Capital-Management-Lösungen (HCM) weiter zu stärken. Aufbauend auf der ausgeprägten Marktexpertise des Unternehmens werden sie Innovationen vorantreiben, das Kundenerlebnis weiter verbessern und nachhaltiges Wachstum fördern.

https://www.paychex.eu/de/

Paychex Europe bietet flexible und integrierte Softwarelösungen für Payroll, HR und Workforce Management. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung unterstützt das Unternehmen Organisationen dabei, administrative Prozesse zu vereinfachen, Compliance-Anforderungen zu erfüllen und fundierte Entscheidungen auf Basis relevanter Personaldaten zu treffen. Besonders in regulierten und dynamischen Märkten wie Deutschland und Dänemark verbindet Paychex Europe technologische Innovation mit lokaler Expertise. Die Lösungen können einzeln oder als integrierte Suite eingesetzt werden und passen sich den Anforderungen moderner Unternehmen und einer sich wandelnden Arbeitswelt an.