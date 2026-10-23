PCS365 und Schuladmin kooperieren

Die PCS365 Gruppe hat nicht nur jahrelange Erfahrungen als IT-Systemhaus und PC-Spezialist, für technische Roll Outs, Datacenterservices, Datensupport, Datenrettung und Backups, sie kooperiert auch mit innovativen Firmen, die hohe Maßstäbe an IT-Sicherheit und Branchenlösungen setzen.

Deshalb arbeiten die Seventythree Networks GmbH aus München und die Nürnberger PCS365 im Bereich der Schulsoftware und den entsprechenden IT-Lösungen zusammen. Mit Schuladmin gibt es hier den Vorreiter für digitales Unterrichten in der Schule. Diese Software-Lösungen zur einfachen IT-Administration und -Bedienung werden tausendfach erfolgreich in Schulen in Deutschland eingesetzt. Die PCS365 setzt dabei ihr bundesweites Netzwerk ein, um die IT-Lösung sicher und skalierbar zu machen. Darunter zählt unter anderem der Support für die IT-Admins für Benutzerverwaltung, Back-ups, Hardware Support sowie Software Inventarisierung.

Lehrkräfte, Systembetreuer und Schulträger werden dabei unterstützt, den digitalen Schulalltag effizient zu organisieren und den Unterricht modern und praxisnah zu gestalten.

Farbod Fateminejad, Geschäftsführer der Seventythree Networks GmbH: „Nach den intensiven Gesprächen auf der it-sa 2025 und der Kommunale 2025 war schnell klar, dass wir mit der PCS365 einen der besten Partner für den bundesweiten Service gewinnen konnten. Der hohe Bedarf an praxisnahen und verlässlichen Lösungen für die schulische Digitalisierung spiegelt die aktuellen Anforderungen vieler Schulen und Träger wider. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und einen herausragenden Service beim Schuladmin.“

Thomas Ludwig, Geschäftsführer der PCS365, kann das nur unterstützen: „Seventythree Networks GmbH hat mit Schuladmin einen großen Beitrag für sichere IT-Schullösungen geleistet. Die Unterstützung der IT-Admins und der Anwender ist für uns und das bundesweite Netzwerk an Partnern eines dieses Projekt, denen wir uns mit viel Energie und Freude widmen. Lösungen „Made in Germany“ sind gerade im Schulbereich stark gefragt und brauchen Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und professionelle Sicherheitssysteme.“

Auf der it-sa 2026 gibt es die Möglichkeit mit den beiden Unternehmen hinter die Kulissen der Schul-IT zu schauen und Live-Vorführungen zu erleben.

Termine vormerken: 27.10. bis 29.10.2026, it-sa 2026 für IT-Administratoren, Systembetreuer und technische Schulverantwortliche, Stand in Halle 6, Stand 130

Weitere Infos hier

Über Schuladmin

Infos: www.schuladmin.de, www.73s.de

Die PCS365 hat ihren Hauptsitz in Nürnberg. Mit über 120 PCS-Partnern deutschlandweit verfügt das Unternehmen über eine hervorragende Logistik und hat sich in zahlreichen Branchen wie z.B. in E-Health einen Namen gemacht. Die PCS365 als IT-Systemhaus, IT-Dienstleister und Managed Services Provider unterstützt Unternehmen und Organisationen in allen IT-Fragen und -Themen und bietet das gesamte Spektrum an IT-Dienstleistungen und -Lösungen sowie die ganzheitliche IT-Administration aller Geschäftsprozesse inklusive groß angelegter IT-RollOuts. Die PCS365 kann im gesamten Bundesgebiet durch ihr sehr breit aufgestelltes und gut verteiltes Netzwerk flexibel und schnell auf Anfragen reagieren. Über 200 IT-Spezialisten sorgen vor Ort und remote dafür, dass die Unternehmen einen Ad-Hoc Service für Datenservices und Installationen nutzen können, außerdem hilft die PCS365 bei allen Fällen von Datenverlust, Cyberangriffen und Datenwiederherstellung.

www.pcs365.de