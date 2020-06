Perso Plankontor für familienbewusste Personalpolitik ausgezeichnet

Bereits zum fünften Mal wurde Perso Plankontor am 15. Juni 2020 mit dem Zertifikat zum audit berufundfamilie? für seine nachhaltige und familienbewusste Personalpolitik ausgezeichnet. Die Zertifikatsverleihung fand aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zum ersten Mal in der 22-jährigen Geschichte des Audits als Online-Event statt. Die Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey gratulierte per Videobotschaft.

Dem Erhalt der drei Jahre gültigen Zertifizierung ging die erfolgreiche Durchführung des von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung initiierten audit berufundfamiliet? voraus. Insgesamt erhielten 134 Unternehmen in diesem Jahr die begehrte Auszeichnung.

Das Zertifikat bestätigt den ausgezeichneten Unternehmen ein außergewöhnliches Engagement für eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik. Wie aktuell diese Themen für Arbeitgeber und -nehmer sind, zeigen nicht zuletzt die Auswirkungen der Coronakrise. Das betonte auch die Schirmherrin über das audit berufundfamilie?, die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Dr. Franziska Giffey, die sich per Videobotschaft an die Zertifikatsempfänger wandte: “Gerade in den letzten Wochen hat sich gezeigt, wie wichtig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. Wenn Schule und Kita fehlen – dann kommt es auf die Flexibilität der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber an.” Ihr Fazit: “In der derzeitigen Situation beweist sich, was auch in normalen Zeiten gilt: Eine starke Wirtschaft braucht starke Familien – und umgekehrt.”

Auch Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH unterstreicht die Wichtigkeit dieser Themen: “Familien- und lebensphasenbewusste Arbeitgeber hatten immer ein Gespür dafür – mit der Coronapandemie wurde aber in der gesamten Arbeitswelt offensichtlich: Eine strategisch angelegte Vereinbarkeitspolitik ist ein Mittel des Risikomanagements. Dank ihr sind Arbeitgeber in der Lage, auf Veränderungen flexibel zu reagieren – und das schnell und passgenau.”

Die erneute Bestätigung der Arbeit von Perso Plankontor sorgt für eine deutliche Differenzierung im Markt und für einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Mit einem umfangreichen Lösungskatalog unterstützt Perso Plankontor seit vielen Jahren seine Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Flexible Arbeitszeiten, individuelle Vereinbarungen für werdende Mütter und Väter und Angebote für pflegende Angehörige sind nur ein kleiner Teil des Angebots.

Perso-Plankontor-Geschäftsführerin Marlies Thoben-Jans freut sich über die erneute Bestätigung ihrer Arbeit: “Zum fünften Mal und als erste unserer Branche das Zertifikat zum Audit berufundfamilie? verliehen zu bekommen, ist für uns Bestätigung und Motivation, unser familienfreundliches Personalmanagement fortzuführen und weiter auszubauen. Unsere aktuellen Bemühungen richten sich auf das Thema “pflegebedürftige Angehörige”, das wir in den Fokus setzen und dort zukünftig mehr Unterstützung anbieten wollen.”

Mit einem umfangreichen Lösungskatalog unterstützt Perso Plankontor seine Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dazu gehören beispielsweise flexible Arbeitszeiten, individuelle Vereinbarungen für werdende Mütter und Väter und Angebote für pflegende Angehörige.

In Zukunft wird Perso Plankontor die Unterstützungsangebote weiter optimieren und ausbauen. “Beruf und Kind” sowie “Beruf und Pflege” sind weiterhin die großen Überschriften, die bis zur weiteren Re-Auditierung in drei Jahren im Focus stehen.

—

Ein respektvolles Miteinander ist für Perso Plankontor das A und O. Ihr Credo: Nur wer echte Wertschätzung erfährt, wird auch wertvolle Arbeit leisten. Zu den Stärken als inhabergeführtes Unternehmen zählt das Vertrauen, das Menschen in Perso Plankontor setzen. Nicht zuletzt dank dieser Denkweise blickt Perso Plankontor heute auf ein Unternehmen mit einem bundesweiten, festen Kundenstamm und über 1.000 Mitarbeitern. Außerdem definiert Perso Plankontor wegweisende Standards für Mitarbeiter, die mit familiären Interessen gut zu vereinbaren sind. Unabhängige Zertifikate wie beispielsweise “berufundfamilie” ? betonen diese Haltung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.perso-plankontor.de