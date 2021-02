Personalmeldung: Patrick Fabian ist neuer Leiter Competence Center Prozessmanagement der Unternehmensberatung MLU

Zu seinem Aufgabengebiet gehört das Thema (Geschäfts-)Prozessmanagement zu steuern und (neu) zu positionieren, da Digitalisierung sowie digitale Transformation in den Unternehmen ganz neue Möglichkeiten eröffnet, die (Zusammen-)Arbeit zu organisieren und zu strukturieren. Hieraus ergeben sich für Unternehmen außer einer Vielzahl von Chancen auch nicht zu vernachlässigende Risiken, die fachkundig gemanagt und konsequent begleitet werden müssen.

Als Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Strategie- und umsetzungsorientierte Managementberatung für Digitalisierungsprojekte und digitale Transformation unterstützt die MLU deutschlandweit Unternehmen, vor allem aus der Finanzdienstleistungen-Branche sowie dem deutschen Mittelstand, beim Analysieren, Optimieren, wie auch Neugestalten ihrer Geschäfts- und Arbeitsprozesse. Außerdem vermittelt sie den Mitarbeitern ihrer Mandanten die erforderliche Einstellung sowie das Wissen und Können, um in den neuen Prozess-Strukturen mit Erfolg zu arbeiten.

Der ausgebildete Lean Six Sigma Black Belt und zertifizierte KVP-/ Lean Manager, Patrick Fabian, ist seit April 2018 an Bord der MLU und war bisher als Senior Consultant für die Mandantenbetreuung vor allem im genossenschaftlichen Bankbereich verantwortlich. Zuvor war er stellvertretender Geschäftsführer des Systemhaus PCT IT-Servicepartner. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Business Administration.

Die Ernennung von Fabian zum Leiter Competence Center Prozessmanagement ist ein weiterer konsequenter Schritt der MLU Matthias Leimpek Unternehmensberatung, das eigene Beratungsangebot stärker auf den digitalen Wandel am Markt auszurichten sowie die Kompetenz des Unternehmens in den Feldern Digitalisierung und Prozesse nachhaltig zu bündeln. So wurde mit Alex Kraus bereits Anfang des Jahres eine neue Leitung des Competence Center Digitalisierung installiert.