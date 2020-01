Petrus Advisers begehen ihr 10-jähriges Jubiläum mit erfolgreicher Bilanz

2019 verzeichnete der institutionelle Special Situations Fund von

Petrus Advisers eine Performance von + 43.1 % und war somit erneut einer der

besten und ertragreichsten europäischen Hedge Funds. Dies findet nun auch

Ausdruck in der Nominierung von Petrus Advisers für den Euro Hedge Award, der im

Februar in London vergeben wird. Der Special Situations Fund hält bei einer

jährlichen Rendite über die letzten 10 Jahre von + 13,5%.

Der Petrus Advisers UCITS Fonds für institutionelle Investoren und Privatanleger

investiert seit 2015 und hat seitdem seinen Anspruch erfüllt, besser als der

Markt bei deutlich geringerer Volatilität zu rentieren. Der Return lag bei

+17,3% im Jahr 2019. Das Volumen des UCITS beläuft sich auf EUR110Mio und der

Fonds hat sich damit als weniger konzentriertes Format der Petrus Advisers

Strategie etabliert.

Im Rahmen des erfolgreichen Abverkaufs der comdirect-Anteile an die Commerzbank

haben Petrus Advisers ein klares Zeichen für ihr Bekenntnis zum Privatanleger

gesetzt: Privaten, die sich von Petrus Advisers im Rahmen des Übernahmeangebots

von comdirect durch die Commerzbank zur Vertretung registriert hatten, wurde

eine Treueprämie im vollen Ausmaß des Petrus Verhandlungserfolges über den

Marktpreisen ausbezahlt.

Klaus Umek, CEO und CIO dazu: “Wir werden uns weiterhin konsequent für die

Interessen der Aktienkultur einsetzen und hierbei auch Privatanleger nicht

vergessen oder zurücklassen. Wir haben im Rahmen des Petrus Advisers UCITS Fonds

extra auch eine Anlageklasse für private Anleger geschaffen, die es ihnen

ermöglicht, mit unserer Strategie den Markt zu schlagen. Dieses Produkt wird

ohne Ausgabeaufschlag angeboten.”

Oliver Skutil, Head of Special Situations, sagt weiter: “Seit Dezember 2019

haben wir für den Petrus Advisers UCITS auch eine spezielle tschechische

Anlegerklasse geschaffen, die es Privatanlegern und institutionellen Investoren

in Osteuropa ermöglicht, auch in CZK zu investieren. Wir legen großen Fokus auf

Zentraleuropa und engagieren uns nicht nur in der deutschsprachigen Region und

anderen Teilen Westeuropas, sondern auch in Tschechien – sowohl mit aktiven

Investments in der Region als nun auch mit einer Option für Investoren.”

