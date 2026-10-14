Pfister Möbelwerkstatt auf der Heim und Handwerk in München

Angelbachtal / München. Starre Raumkonzepte und unbewegliche Möbel gehören der Vergangenheit an. Auf der diesjährigen Heim+Handwerk in München präsentiert die Pfister Möbelwerkstatt wegweisende Innovationen für ein dynamisches Zuhause. Vom 25. bis 29. November können Besucher in Halle B6 am Stand M18 (Themenbereich Lifestyle & Manufaktur) live erleben, wie modernes Handwerk maximale Flexibilität schafft.

Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht das neu entwickelte und zum Patent angemeldete Schranksystem „Chamöbleon“ sowie ein zukunftsweisendes, modular-mobiles Küchenkonzept.

Chamöbleon: Das Schranksystem, das sich dem Leben anpasst

Mit dem Chamöbleon löst die Pfister Möbelwerkstatt das Versprechen von absoluter Wandelbarkeit ein. Das innovative, modulare Rastersystem erlaubt eine nahezu werkzeuglose Transformation in Material, Dimension und Funktion. Verändern sich die Lebensumstände, wächst das Möbelstück einfach mit: Ein eintüriger Schrank wird im Handumdrehen zum Raumteiler oder um zusätzliche Elemente erweitert – ohne Kompromisse und ohne Neukauf. Das System passt sich flexibel jedem Raum und jedem neuen Bedürfnis an.

Grenzenlose Freiheit: Küchenmodule für drinnen und draußen

Ergänzend zum Chamöbleon zeigt die Manufaktur ihre neuesten Modulküchen & mobilen Insellösungen. Diese exklusiven Küchenmodule sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in komplette Einbauküchen integrieren lassen. Der Clou: Einzelne Funktionsbereiche werden vollkommen mobil.

Möchte man an einem schönen Sommerabend das Kochen nach draußen verlegen, lässt sich beispielsweise das Kochstellen-Modul mit wenigen Handgriffen aus der Küchenzeile lösen und auf die Terrasse mitnehmen. Diese Auslagerung von Funktionen bricht die Grenzen der klassischen Küche auf und schafft fließende Übergänge zwischen drinnen und draußen.

Besuchen Sie uns in München

Die Pfister Möbelwerkstatt lädt Journalisten, Fachbesucher und Designbegeisterte herzlich dazu ein, die Möbel der nächsten Generation aus nächster Nähe zu entdecken und die Macher hinter den Innovationen kennenzulernen.

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• Messe: Heim+Handwerk, Messe München

• Datum: 25. – 29. November

• Standort: Halle B6, Stand M18 (Lifestyle & Manufaktur)

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