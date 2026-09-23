Phishing-Angriffe: Der teuerste Klick in Ihrem Unternehmen

Warum fallen Nutzer*innen auf Phishing-Mails herein?

Montagmorgen, 8:42 Uhr.

Der Posteingang ist voll, die erste Besprechung steht gleich an.

Dann kommt eine E-Mail vom „Geschäftsführer“: „Bitte diese Rechnung dringend prüfen und freigeben.“

Sieht plausibel aus. Absender passt. Tonalität auch.

Ein Klick.

Noch ein Klick.

Und genau in diesem Moment beginnt ein Cyberangriff …

Die Folgen eines einzigen Klicks

Was folgt, passiert oft im Verborgenen: Zugangsdaten werden abgegriffen, Systeme kompromittiert, im schlimmsten Fall breitet sich Schadsoftware im gesamten Netzwerk aus. Stunden oder Tage später wird klar: Das war kein normaler Arbeitstag, sondern der Beginn eines Sicherheitsvorfalls. Eine scheinbar harmlose E-Mail. Ein Klick. Und plötzlich ist nicht nur ein Postfach kompromittiert, sondern im Extremfall das gesamte Unternehmen.

Was dramatisch klingt, ist längst Alltag. Phishing gehört heute zu den effektivsten und gefährlichsten Angriffsmethoden überhaupt. Und trotzdem wird es in vielen Unternehmen noch immer unterschätzt.

Zeit, das zu ändern.

Was ist Phishing?

Phishing ist eine Form von Cyberangriff, bei der Kriminelle versuchen, vertrauliche Informationen wie Passwörter, Zugangsdaten oder Bankinformationen zu stehlen – meist über gefälschte E-Mails, Nachrichten oder Webseiten. Ziel ist es, Mitarbeitende oder Kunden zu täuschen, damit sie sensible Daten selbst preisgeben oder unbewusst Schadsoftware herunterladen. Kurz gesagt: Phishing nutzt Vertrauen, Neugier und Zeitdruck aus, um Menschen zu manipulieren – und das oft schneller und effektiver als jede technische Sicherheitsmaßnahme verhindern könnte.

Phishing ist kein Einzelfall – es ist Alltag

Wer glaubt, Phishing sei ein seltenes Problem, unterschätzt die Lage massiv. Aktuelle Studien und Reports von Organisationen wie BSI, Kaspersky und Statista zeichnen ein klares Bild:

In Deutschland wurden 2024 rund 37,5 Millionen Phishing-Angriffe registriert

Weltweit gab es über 893 Millionen Angriffsversuche

Fast jede zweite Unternehmens-E-Mail ist Spam – oft mit betrügerischer Absicht

Über 90 % aller erfolgreichen Cyberangriffe starten mit Phishing

Heißt im Klartext: Ihre Mitarbeitenden werden nicht vielleicht angegriffen, sondern jeden Tag. Und das Problem ist nicht nur die Menge, sondern die Qualität. Moderne Phishing-Mails sind keine plumpen Fake-Nachrichten mehr. Dank moderner Technologien – insbesondere KI – sind Phishing-Mails heute oft fehlerfrei, personalisiert und kaum noch von echten Nachrichten zu unterscheiden. Die Angreifer sind richtig gut geworden.

Welche Kosten entstehen durch Phishing?

Phishing wird oft unterschätzt, weil der Einstieg so harmlos wirkt. Eine E-Mail, ein Link, ein Login. Kein Virus, kein Alarm. Doch genau das macht es so gefährlich. Denn was nach dem Klick passiert, ist alles andere als harmlos. Ein erfolgreicher Phishing-Angriff kann eine Kettenreaktion auslösen:

Zugangsdaten werden abgegriffen

Systeme werden kompromittiert

Angreifer bewegen sich unbemerkt im Netzwerk

Schlimmstenfalls folgt eine Ransomware-Attacke

Und dann wird es richtig teuer. Die finanziellen Folgen gehen weit über einen IT-Zwischenfall hinaus. Die finanziellen Auswirkungen lassen sich in mehrere Kategorien einteilen:

Sofort spürbar/direkte Kosten:

Betrug durch manipulierte Zahlungen (z. B. CEO-Fraud)

Kosten für IT-Forensik und Notfallmaßnahmen

Betriebsunterbrechungen

Kurz- bis mittelfristig/indirekte Kosten:

Produktionsausfälle

Wiederherstellung von Systemen

Umsatzeinbußen durch Ausfälle

Langfristig – und oft am schmerzhaftesten:

Vertrauensverlust bei Kunden und Partnern

Imageschäden

Rechtliche Konsequenzen (DSGVO-Bußgelder)

Laut Kaspersky liegen die durchschnittlichen Kosten eines Cyberangriffs bei über 1 Million US-Dollar pro Unternehmen. Phishing ist in vielen Fällen der Türöffner für genau diese Szenarien. Für viele mittelständische Unternehmen kann ein solcher Vorfall nicht nur teuer, sondern existenzgefährdend sein.

Der Risikofaktor Mensch

Die größte Sicherheitslücke ist nicht die Technik. Es ist der Mensch. Phishing funktioniert, weil es auf Social Engineering setzt – gezielte Manipulation von Verhalten und Vertrauen. Ziel ist es, Mitarbeitende dazu zu bringen, selbst aktiv zu werden, etwa durch das Eingeben von Zugangsdaten oder das Freigeben von Zahlungen.

Angreifer spielen mit:

Zeitdruck: „Bitte sofort prüfen!“

Autorität: Anweisung der Geschäftsführung

Vertrauen: bekannte Absender, Marken, Partner

Neugier: „Neue Rechnung“, „Paket nicht zustellbar“

Diese Mails passen perfekt in den Arbeitsalltag. Sie wirken legitim, erwartbar, normal. Und genau deshalb funktionieren sie so gut. Ein Mitarbeitender, der schnell reagiert, die Rechnung prüft oder eine vermeintliche Anfrage beantwortet, handelt nicht fahrlässig, sondern effizient. Das nutzen Angreifer aus.

Warum reicht klassische IT-Security nicht aus?

Firewalls, Spamfilter und Virenscanner sind wichtig. Ohne sie geht es nicht. Aber sie lösen das Problem nicht vollständig. Moderne Phishing-Angriffe umgehen technische Schutzmaßnahmen gezielt:

Sie nutzen legitime Plattformen und kompromittierte Accounts

Sie sind individuell formuliert und nicht mehr massenhaft identisch

Sie enthalten oft keine klassischen Schadcodes

Das bedeutet: Selbst eine sehr gut abgesicherte IT-Infrastruktur kann durch einen einzigen erfolgreichen Phishing-Angriff ausgehebelt werden. Der entscheidende Schwachpunkt bleibt der Mensch – und genau hier setzen viele Sicherheitsstrategien noch zu wenig an.

Security Awareness: Vom Risiko zur Verteidigungslinie

Wenn Angriffe beim Menschen ansetzen, muss auch die Verteidigung dort beginnen. Security Awareness bedeutet, Mitarbeitende aktiv in die Sicherheitsstrategie einzubeziehen – nicht als Risiko, sondern als erste Verteidigungslinie.

Was macht effektive Security Awareness aus?

Ein wirksames Awareness-Konzept besteht nicht aus einer einmaligen Schulung und einem PDF im Intranet. Es braucht:

Regelmäßige, praxisnahe Trainings

Realistische Phishing-Simulationen

Klare Prozesse im Ernstfall

Kontinuierliche Sensibilisierung im Alltag

Unternehmen, die das ernst nehmen, sehen schnell Ergebnisse: Die Klickrate auf Phishing-Mails sinkt deutlich – oft schon nach wenigen Monaten. Mitarbeitende beginnen, E-Mails zu hinterfragen. Wichtig ist dabei vor allem die Kontinuität. Awareness ist kein Projekt, sondern ein Prozess.

Fazit: Phishing ist kein IT-Problem, sondern ein Unternehmensrisiko

Phishing ist einfach, effektiv und lukrativ für Angreifer. Genau deshalb wird es uns immer beschäftigen. Die entscheidende Frage ist nicht, ob Ihr Unternehmen angegriffen wird, sondern wie gut Sie darauf vorbereitet sind.

Die wichtigste Erkenntnis: Technik schützt Systeme und Awareness schützt Unternehmen.

Wer nur auf IT-Sicherheit setzt, denkt zu kurz.

Wer den Faktor Mensch ernst nimmt, ist klar im Vorteil.

Denn am Ende entscheidet oft nicht die Firewall, sondern ein Klick.

Was sollten Sie jetzt tun?

Wenn Sie das Risiko ernst nehmen, sollten diese Maßnahmen ganz oben auf Ihrer Agenda stehen:

Security Awareness fest im Unternehmen verankern

Mitarbeitende regelmäßig und praxisnah schulen

Phishing-Simulationen durchführen

Technische Schutzmaßnahmen sinnvoll ergänzen

Klare Melde- und Reaktionsprozesse definieren