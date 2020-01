Piraten Niedersachsen: Pflege ist wichtig – aber bitte richtig

Der heutigte Vormittag im Landtag Niedersachsen steht im

Zeichen der Pflegepolitik. Drei Versionen eines Entschließungsantrags und ein

Antrag zur Pflegekammer Niedersachsen sind auf der Tagesordnung.

“Der von der Regierungskoalition eingebrachte acht Punkte umfassende

Entschließungsantrag (1) ist in weiten Teilen heiße Luft und grenzt an

Arbeitsverweigerung,” stellt Thomas Ganskow, Vorsitzender der Piraten

Niedersachsen, anklagend fest. “Warum man die Landesregierung auffordert,

Gesetzesinitiativen einzubringen, was doch eigentlich eine der Aufgaben des

Landtags selber ist, wird wohl genauso Geheimnis von CDU- und SPD-Fraktion

bleiben, wie die Antwort auf die Frage, warum man an die Bundesregierung, die

aus den selben Parteien besteht, an diese gerichtete Forderungen nicht direkt

dort einbringen lässt. Allen voran SPD-Arbeits- und Sozialminister Heil, der bei

den relevanten Punkten federführend sein könnte, sollte dafür empfänglich sein.

Die verbleibenden Forderungen, die sich mit Entgelten und sonstigen finanziellen

Inhalten befassen, scheiterten in der Vergangenheit zumeist am Widerstand der

Kirchen, die vielfach Arbeitgeber sind. Warum das jetzt anders werden sollte,

solange man keine grundlegende Trennung von Staat und Kirche vornimmt, bleibt

ein Rätsel. Letztendlich ist diese Entschließung somit etwas für das

Schaufenster nach dem Motto: Seht her, wir tun doch was.”

(1) https://wiki.piratenpartei.de/wiki/images/a/ac/Pflege-Entschlie%C3%9Fung.pdf

