Polyurethantechnik begreifen. Im wahrsten Sinne des Wortes

Was passiert eigentlich im Mischkopf? Welche Stellschrauben entscheiden über die Qualität eines Polyurethan-Formteils? Und wie greifen Rohstoffe, Maschinentechnik und Prozessführung ineinander? Wer Polyurethan verarbeitet, muss diese Zusammenhänge verstehen. Und genau hier setzt das Polyurethantechnik-Seminar des Fachverbands Schaumkunststoffe und Polyurethane e. V. (FSK) am Institut für Kunststofftechnik (IKT) der Universität Stuttgart an.

Vom 5. bis 8. April 2027 geht das viertägige Intensivseminar nach zwei erfolgreichen Ausgaben im Jahr 2026 in die nächste Runde. Im Mittelpunkt stehen die industrielle Polyurethanverarbeitung, fundiertes Expertenwissen und die unmittelbare Arbeit mit moderner Maschinentechnik. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Ein Werkstoff. Unzählige Möglichkeiten. Ein Prozessverständnis.

Polyurethan ist vielseitig. Seine Verarbeitung ist komplex. Und genau darin liegt die Herausforderung: Wer einzelne Prozessschritte kennt, versteht noch lange nicht ihr Zusammenspiel.

Das Seminar setzt deshalb auf einen ganzheitlichen Ansatz: Von der Chemie der Polyurethane, Rohstoffen und Zusatzstoffen über Arbeitssicherheit, Nieder- und Hochdruckmischtechnik bis hin zu Trennmitteln, Werkzeugtechnik, Fehleranalyse und Recycling vermittelt das Programm fundiertes Wissen entlang des gesamten Verarbeitungsprozesses.

Das Besondere: Die Teilnehmenden erleben die Polyurethanverarbeitung unmittelbar an der Maschine. Im Maschinen- und Laborpraktikum werden chemische Zusammenhänge, Prozessparameter und Verarbeitungsverfahren anschaulich vermittelt. Moderne Hochdruck-Schäumanlagen der FSK-Mitglieder Hennecke und Cannon ermöglichen dabei konkrete Einblicke in industrielle Fertigungsprozesse.

Eine Weiterbildung, die eine Lücke schließt

Wer sich gezielt im Bereich der industriellen Polyurethanschäumung weiterqualifizieren möchte, findet nur wenige vergleichbar spezialisierte Angebote. Genau hier setzt der FSK an: Gemeinsam mit Experten aus den Reihen seiner Mitgliedsunternehmen hat der Verband ein Weiterbildungsformat etabliert, das sich konsequent an den Anforderungen der industriellen Verarbeitung orientiert. Das Besondere: Die fachlichen Inhalte werden unmittelbar von denjenigen vermittelt, die sich tagtäglich mit den Herausforderungen der Polyurethantechnik beschäftigen. So entsteht eine Weiterbildung aus der Branche für die Branche, die einen bislang nur begrenzt abgedeckten Qualifizierungsbedarf adressiert.

Vier Tage, die auch über das Seminar hinaus verbinden

Das FSK-Polyurethantechnik-Seminar ist mehr als eine fachliche Weiterbildung. Es bringt Menschen aus unterschiedlichen Unternehmen und Tätigkeitsbereichen der Polyurethanindustrie zusammen und schafft Raum für den persönlichen Austausch. Unterschiedliche Erfahrungen, betriebliche Herausforderungen und individuelle Lösungsansätze treffen aufeinander – und eröffnen neue Blickwinkel über den eigenen Unternehmensalltag hinaus. So entstehen wertvolle Kontakte und Impulse, die auch nach den vier Seminartagen Bestand haben können.

Vier Tage Polyurethantechnik. Jetzt Platz sichern!

Das nächste FSK-Polyurethantechnik-Seminar findet vom 5. bis 8. April 2027 am Institut für Kunststofftechnik der Universität Stuttgart statt.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich:

Hier geht s zur Anmeldung -> Polyurethantechnik-Seminar – FSK

Weitere Informationen zum Fachverband Schaumkunststoffe und Polyurethane e.V. (FSK) und dessen Veranstaltungen sowie zur Arbeit der Fachgremien sind online erhältlich unter: www.fsk-vsv.de oder telefonisch: + 49 7153 61081 0.