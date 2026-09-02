? PostgreSQL optimieren ? High-Speed-ETL, Datenmigration und sichere Datenmaskierung ?

PostgreSQL beschleunigen und sensible Daten sicher schützen: Der ganze Datenlebenszyklus in einer zentralen Umgebung!

PostgreSQL gehört zu den wichtigsten relationalen Open-Source-Datenbanken und wird sowohl für klassische Geschäftsanwendungen als auch für moderne Datenplattformen eingesetzt. Mit wachsenden Datenmengen steigen jedoch die Anforderungen an Performance, Datenintegration und Datenschutz. Umfangreiche ETL-Prozesse, komplexe Transformationen und die sichere Bereitstellung von Daten für Entwicklung, Tests oder Analysen können bestehende Systeme zunehmend belasten.

Die IRI-Lösungen verbinden schnelle PostgreSQL-Datenverarbeitung mit integrierter Datenmaskierung, Datenmigration und Datenqualität. Unternehmen können große Datenbestände effizient extrahieren, transformieren, bereinigen und schützen – ohne für jede Aufgabe ein separates Werkzeug einsetzen zu müssen.

PostgreSQL-ETL schneller und effizienter gestalten: Zeitaufwendige Sortierungen, Joins, Aggregationen und Transformationen können aus der Datenbank ausgelagert und mit der leistungsstarken IRI CoSort Engine verarbeitet werden. Dadurch lassen sich umfangreiche PostgreSQL-ETL-Prozesse beschleunigen und Datenbankressourcen gezielter nutzen.

Mehrere Arbeitsschritte können innerhalb eines gemeinsamen Datenflusses ausgeführt werden. Daten lassen sich beispielsweise gleichzeitig:

filtern und sortieren,

zusammenführen und aggregieren,

bereinigen und standardisieren,

konvertieren und neu formatieren,

maskieren und für Zielsysteme bereitstellen.

Die Verarbeitung erfolgt über die Eclipse-basierte IRI Workbench. Sie bietet eine zentrale grafische Umgebung für die Entwicklung, Ausführung und Verwaltung von Datenintegrations-, Migrations- und Datenschutzaufgaben.

Personenbezogene PostgreSQL-Daten wirksam maskieren: PostgreSQL-Datenbanken enthalten häufig personenbezogene oder andere sensible Informationen wie Namen, Adressen, Kundennummern, Kontodaten oder Gesundheitsinformationen. Werden produktive Daten für Entwicklung, Softwaretests, Schulungen oder externe Analysen kopiert, entsteht ein erhebliches Datenschutzrisiko.

Mit IRI FieldShield und IRI Voracity können sensible Daten in PostgreSQL automatisch gefunden, klassifiziert und regelbasiert maskiert werden. Dafür stehen unter anderem Pseudonymisierung, Tokenisierung, Verschlüsselung, Hashing, Schwärzung und Format-preserving Encryption zur Verfügung.

Die Daten bleiben strukturell und funktional verwendbar, während reale Identitäten geschützt werden. Konsistente Maskierungsregeln sorgen außerdem dafür, dass Beziehungen zwischen Tabellen und Anwendungen erhalten bleiben. So können realistische Test- und Analysedaten bereitgestellt werden, ohne unnötig personenbezogene Originaldaten offenzulegen.

ETL und Datenschutz in einem Prozess verbinden: Ein entscheidender Vorteil liegt in der Verbindung von Datenintegration und Datenschutz. Sensible Informationen müssen nicht erst exportiert, anschließend mit einem weiteren Produkt geschützt und danach erneut geladen werden. Transformation, Bereinigung und Datenmaskierung können direkt im selben Verarbeitungsschritt erfolgen.

Das reduziert zusätzliche Datenbewegungen, vereinfacht die Administration und unterstützt die Einhaltung von DSGVO- sowie internen Compliance-Vorgaben. Gleichzeitig sinkt das Risiko, dass ungeschützte Kopien in Zwischenverzeichnissen, Testsystemen oder Analyseumgebungen zurückbleiben.

PostgreSQL-Daten migrieren und modernisieren: Auch bei Datenbankmigrationen und Modernisierungsprojekten unterstützen die IRI-Werkzeuge den sicheren Wechsel zwischen unterschiedlichen Plattformen, Datenbanken, Dateien und Datentypen. Bestehende PostgreSQL-Daten können extrahiert, neu strukturiert, konvertiert und in das gewünschte Zielsystem übertragen werden.

Die Funktionen stehen nicht nur für native PostgreSQL-Datenbanken zur Verfügung. Unterstützt werden laut JET-Software auch PostgreSQL-kompatible Systeme wie Amazon Aurora, Amazon Redshift, CockroachDB, EnterpriseDB und Yellowbrick. Damit eignen sich die Lösungen sowohl für lokale Rechenzentren als auch für hybride und cloudbasierte Datenarchitekturen.

Eine Plattform für den gesamten Datenlebenszyklus: IRI Voracity bündelt zentrale Aufgaben des modernen Datenmanagements in einer gemeinsamen Low-Code-Plattform. Dazu gehören Data Discovery, Datenprofilierung, ETL, Datenmigration, Datenqualität, Datenmaskierung, Testdatenmanagement und Data Governance.

Anstelle komplexer Multi-Tool-Umgebungen entsteht ein durchgängiger Arbeitsablauf: PostgreSQL-Daten werden erkannt, verarbeitet, geschützt und für nachgelagerte Anwendungen bereitgestellt. Unternehmen gewinnen dadurch mehr Transparenz und Kontrolle über ihre Datenprozesse.

Fazit: Leistungsfähige PostgreSQL-Umgebungen benötigen mehr als eine schnelle Datenbank. Erst das Zusammenspiel aus High-Speed-ETL, Datenqualität, sicherer Datenmigration und konsequenter Datenmaskierung ermöglicht effiziente und datenschutzgerechte Prozesse.

Die IRI-Lösungen kombinieren diese Aufgaben in einer zentralen Umgebung. So lassen sich große PostgreSQL-Datenbestände schneller verarbeiten, sensible Informationen zuverlässig schützen und Daten sicher für Entwicklung, Tests, Analysen oder neue Plattformen bereitstellen.

Effizienz trifft Erfahrung: Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützen unsere Softwarelösungen Unternehmen bei Datenmanagement und Datenschutz – technologisch führend, zuverlässig im produktiven Einsatz und branchenübergreifend einsetzbar.

Seit 1978 im Einsatz: Zahlreiche namhafte Unternehmen, Dienstleister, Finanzinstitute sowie Landes- und Bundesbehörden zählen zu unseren langjährigen Kunden – nationale Referenzen sind hier gelistet und internationale Referenzen sind hier zusammengefasst.

Maximale Kompatibilität: Unsere Software unterstützt sowohl klassische Mainframe-Plattformen (Fujitsu BS2000/OSD, IBM z/OS, z/VSE, z/Linux) als auch moderne Open-System-Umgebungen wie Linux, UNIX-Derivate und Windows.

Sparen Sie Zeit und Geld bei der Manipulation oder dem Schutz Ihrer Daten mit unserer bewährten Low-Code-Datenmanagement- und Maskierungssoftware. Wir verbinden modernste Technologie mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Verarbeitung von Produktionsdaten auf verschiedenen Plattformen und in unterschiedlichen Branchen.

Mit unserer Software können Sie:

Große Sortier- und ETL-Aufträge beschleunigen

Beschleunigung von Datenbank-Entladungen, -Ladungen, -Reorgs und -Abfragen

Konvertieren und Neuformatieren von alten Datentypen, Dateien und Datenbanken

Erstellung benutzerdefinierter Berichte oder Aufbereitung von Daten für Analysen und KI

Ersetzen von alten ETL-, SQL- und Sortieraufträgen

Suchen, Extrahieren und Restrukturieren unstrukturierter Daten

Replizieren und Erfassen geänderter Datenbank-Daten in Echtzeit

Filtern, Bereinigen, Anreichern und Standardisieren von Daten

PII klassifizieren, entdecken und de-identifizieren

Daten statisch, dynamisch oder inkrementell maskieren

PHI-Re-ID-Risiko bewerten und Quasi-Identifikatoren anonymisieren

Synthetisieren von strukturell und referenziell korrekten Testdaten

Profitieren Sie von der Leistungsfähigkeit und Flexibilität der preisgekrönten IRI-Lösungen, die von Analysten beraten und durch 40 Partnerbüros weltweit unterstützt werden. Vermeiden Sie die steile Lernkurve und die hohen Kosten von Multi-Tool- und Mega-Anbieter-Lösungen und entdecken Sie die Vorteile schnellerer Design- und Laufzeiten für Ihr Unternehmen.

Die spezifischen Lösungen sind kompatibel mit allen gängigen Betriebssystemen, vom Mainframe (Fujitsu BS2000/OSD, IBM z/OS und z/VSE + z/Linux) bis hin zu Open Systems (UNIX & Derivate, Linux + Windows).

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