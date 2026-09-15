POW3R 2026: Vier Perspektiven auf die Zukunft der IBM i

Zwei Tage IBM i, aktuelle Praxisvorträge, ein Live-Roundtable, ein Abendevent – und vermutlich der beste Kaffee der Veranstaltung: Als Premium-Sponsor vergibt die PKS Software GmbH sieben VIP-Codes für die POW3R 2026 in Würzburg, der Fachkonferenz für IBM Power Systems (i) Anwender. Damit erhalten Kunden und Interessenten kostenfreien Zugang zur Veranstaltung am 6. und 7. Oktober 2026 – inklusive des gesamten Konferenzprogramms und des Abendevents.

Auch inhaltlich bringt PKS einiges mit nach Würzburg: Vier Programmpunkte zeigen unterschiedliche Perspektiven auf die Weiterentwicklung gewachsener IBM-i-Landschaften – vom Aufbau neuer Entwicklungskapazitäten und Wissenstransfer über KI-gestützte UI-Modernisierung bis zu DevOps und stabilen Entwicklungsteams.

Die POW3R bringt IT-Entscheider, Entwickler, Administratoren und Fachverantwortliche aus der IBM-Power-(i)-Welt zusammen. Mit mehr als 50 Sessions, über 60 Speakern und mehr als 25 Ausstellern stehen zwei Tage lang Praxiswissen, konkrete Umsetzungsideen und der Austausch innerhalb der IBM-i-Community im Mittelpunkt.

Vier Praxisimpulse von PKS:

Neue Entwicklungskapazitäten aufbauen:

Christiane Grieb & Maurice Herrmann, SOKA-DACH:

„Vom Ressourcenengpass zum neuen Entwicklerteam“

7. Oktober | 09:40 Uhr

Im Live-Interview berichten Christiane Grieb und Maurice Herrmann, wie SOKA-DACH gemeinsam mit PKS den laufenden Betrieb absichert, Wissen im Team verfügbar macht und neue Entwicklungsressourcen aufbaut. Der Praxisbericht gibt Einblicke in das konkrete Vorgehen und zeigt, wie sich eine gewachsene IBM-i-Landschaft auch bei veränderten Ressourcenanforderungen zuverlässig weiterentwickeln lässt.

KI und UI-Modernisierung:

Roland Müller: „Von 5250 zum modernen Web-UI: Wie viel Modernisierung schafft KI?“

6. Oktober | 16:50 Uhr

Roland Müller zeigt, welches Potenzial generative KI bei der Modernisierung von 5250-Anwendungen hat und welche Ergebnisse heute bereits realistisch erreichbar sind.

Talent & Teamplay

Release the Beast Roundtable: „Talent & Teamplay – Das Playbook für stabile Delivery“

6. Oktober | 17:30 Uhr

In einer Live-Ausgabe des „Release the Beast Roundtable“ diskutieren Heidi Schmidt und Ann-Kathrin Stückl mit den Teilnehmenden über Wissenstransfer, Onboarding und leistungsstarke Delivery-Teams.

Die passende DevOps-Toolchain finden

Richard Wolcke: „IBM i trifft DevOps: Welche Toolchain passt zu Ihnen?“

7. Oktober | 15:00 Uhr

Richard Wolcke zeigt, wie Git, CI/CD, moderne IDEs und KI-gestützte Werkzeuge die IBM-i-Entwicklung unterstützen und welche Auswahlkriterien entscheidend sind.

Jetzt die Agenda ansehen.

Austausch und Networking

Auch abseits der Vorträge gibt es Gelegenheit zum persönlichen Austausch: PKS und SVA sind mit ihren Messeständen 4 und 5 direkt nebeneinander vertreten – passend zum gemeinsamen Motto „Ein unschlagbares Team für Ihre IBM i“. Und wie schon bei der POW3R in Dortmund sorgt das Barista Coffee-Bike für frisch zubereiteten Kaffee und eine gute Gelegenheit für Gespräche.

Jetzt ein VIP-Tickets für die POW3R sichern:

Als Premium-Sponsor stellt PKS sieben VIP-Codes für Kunden und Interessenten zur Verfügung. Die Tickets ermöglichen den kostenfreien Zugang zu beiden Konferenztagen inklusive des gesamten Programms und Abendevents. Das Kontingent ist begrenzt.

VIP-Ticket anfragen: events@pks.de

POW3R 2026 auf einen Blick

Termin: 6. und 7. Oktober 2026

Ort: Maritim Hotel Würzburg, Pleichertorstraße 5, 97070 Würzburg

Programm: mehr als 50 Sessions, über 60 Speaker und mehr als 25 Aussteller

Die POW3R bietet damit zwei kompakte Tage für alle, die IBM-i-Systeme betreiben, entwickeln oder strategisch weiterentwickeln – mit konkreten Erfahrungen aus der Praxis und ausreichend Raum für den direkten Austausch.

Über die PKS Software GmbH

Die PKS Software GmbH mit Sitz in Ravensburg ist spezialisiert auf Analyse, Transformation und Modernisierung geschäftskritischer IT-Systeme. Seit über 30 Jahren unterstützt PKS Unternehmen bei der nachhaltigen Weiterentwicklung komplexer Legacy- und Enterprise-Landschaften.

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